Los Angeles 2028: Djokovics megpróbálná megvédeni címét

„Igen, ez az egyik hosszú távú célom, hogy ott legyek az olimpián. Az szép lenne. Persze hosszú még addig az út, az én koromban pedig már minden szezon hosszabbnak tűnik, mint az előző. Mindenesetre meg fogom próbálni, ez az egyik nagy motivációm” – mondta a 38 éves klasszis, aki jelenleg az Indian Wellsben zajló mesterversenyen szerepel.

A 24-szeres Grand Slam-győztes Djokovics 2024-ben váltotta valóra álmát azzal, hogy a párizsi olimpián diadalmaskodott, a férfiaknál a címvédés eddig csak Andy Murray-nek sikerült, aki 2012-ben hazai környezetben, Londonban, négy évvel később pedig Rio de Janeiróban is győzött.

Djokovics jól kezdte az idényt, ugyanis döntős volt az Australian Openen, a négy között az olasz Jannik Sinnert győzte le ötszettes csatában.