Tenisz: eső miatt csúszik a program Miamiban

Esik az eső Miamiban, így egyelőre sem Gálfi Dalma, sem Bondár Anna nem tudta elkezdeni első fordulós mérkőzését a kemény pályás tenisztorna 9.4 millió dollár összdíjazású női versenyében.
Bondár az orosz Anasztaszija Zaharovával, Gálfi pedig az amerikai Elvina Kalievával csap össze a 64 közé jutásért, de egyelőre kérdéses, hogy szerdán le tudják-e játszani a meccsüket.
A férfiaknál Fucsovics Márton – akárcsak Indian Wellsben – a selejtezőből érkezett ausztrál Christopher O'Connell-lel, Marozsán Fábián pedig a brazil Joao Fonsecával játszik az első fordulóban, a kiírás szerint csütörtökön.
