Váratlan visszalépés miatt Gálfi Dalma főtáblás Miamiban

A világranglistán 87. magyar játékos a selejtezőben lett volna hétfőn érdekelt, azonban az osztrák Julia Grabher visszalépése után felkerült a főtáblára.

Az első fordulóban pedig a WTA-rangsorban 33. görög Maria Szakkari lesz az ellenfele. A floridai viadal női egyes versenyében Bondár Anna (66.) is érdekelt, ő egy kvalifikációból érkező riválissal találkozik majd.

FRISSÍTÉS, 22.15

Hétfő estére újabb változások történtek a női főtábla sorsolásán, mert Maya Joint, Emma Raducanu és Sonay Kartal is visszalépett, ezért Szakkari új helyet kapott a főtáblán, így nem Gálfival játszik, a magyar lány pedig selejtezős ellenféllel szemben mutatkozik be az első fordulóban.