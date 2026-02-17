„Ez tette a világ legjobb szabadrúgáslövőjévé” – már a Marca is Szoboszlai Dominikról áradozik
Minket, magyarokat már kevésbé lep meg, milyen rugótechnikája van Szoboszlai Dominiknak, azt viszont még talán nekünk is szoknunk kell, hogy az egész világ a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról áradozik.
A Liverpool 25 éves középpályása kérdés nélkül karrierje legjobb idényét futja, a bajnokságban botladozó PL-címvédő legkiemelkedőbb, legfontosabb játékosa a 2025–2026-os évadban, amelyben februárra minden tétmeccset figyelembe véve már 10 gólnál és 9 gólpassznál jár úgy, hogy számos alkalommal nem is a posztján, hanem kényszerből jobbhátvédként szerepel.
Ami mindezek mellett előtérbe helyezi Szoboszlait, azok a szabadrúgásai: a Premier League-ben háromszor (a legtöbb az idényben), a Bajnokok Ligájában egyszer volt eredményes rögzített szituációból, az Arsenal és a Manchester City ellen szerzett góljai a teljes világsajtót bejárták.
Az sem újdonság, hogy bár sajtóhírek szerint a Liverpool a közeljövőben mindent megtesz érte, hogy szerződést hosszabbítson magyar válogatott középpályásával, a spanyol lapok sorozatosan a Real Madrid érdeklődéséről, egy lehetséges váltásról írnak. Ezeket a hangokat nem csendesíti el a madridi Marca legfrissebb cikke sem, amelyben a lap azt elemzi ki, hogyan vált Szoboszlaiból a világ legjobb szabadrúgáslövője. Kijelentő módban. Lapunk a Dupla Tízes futballpodcast legutóbbi adásában értekezett erről, olvasóinkat, hallgatóinkat kérdezve, de úgy tűnik, a Marca is hasonlóképpen gondolkozik.
Dupla Tízes: Szoboszlai Dominik a világ legjobb szabadrúgáslövője?
A madridi lap képeken elemezte ki Szoboszlai rúgótechnikáját az említett cikkben, de emellett két okot is megnevezett. Az egyik a Real Madridban futballozó Trent Alexander-Arnold távozásának szükségessége – azóta lövi többnyire a magyar középpályás Liverpoolban a szabadrúgásokat –, a másik pedig a The Athletic brit sajtóorgánum által korábban már megénekelt, lapunk által cáfolt lábméret-sztori.
Szoboszlai a The Athletic szerint az angoloknál 7-es, az európai skála szerint 41-es cipőt hord. A lap arról írt, meg nem nevezett forrásra hivatkozva, hogy Szoboszlai Dominikot az édesapja gyerekkorában a lábméreténél kisebb cipőben is járatta, azért, hogy ne nőjön túl nagyra a lábfeje, mert a minél jobb rúgótechnika kialakítását segítheti a hosszú láb és kis lábfej.
Szoboszlai Zsolt a Nemzeti Sportnak azonban elmondta, ilyenről szó sem volt: „Itt egy félreértés történt. Én azt vallom, hogy a gyerekek mindig akkora cipőt hordjanak, amekkora a lábuk. Szokás, hogy nagyobb cipőt vesznek nekik, hogy minél tovább jó legyen, de ez nem tesz jót a lábnak, mert a nagyobb cipő nem tartja a bokát, jobban csúszkál benne a láb, és ez lúdtalphoz, illetve egyéb problémákhoz vezethet. Ezért Dominik mindig akkora cipőt hordott, amekkora a lábmérete volt" – mondta Szoboszlai Zsolt.
A Marca továbbá megjegyzi, Szoboszlai eddig is elit volt szabadrúgásokat tekintve, s nemcsak a válogatottban, hiszen a Lieferingben, a Salzburgban és az RB Leipzigban összesen nyolcszor talált be hasonló helyzetből.