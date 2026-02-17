„Ez tette a világ legjobb szabadrúgáslövőjévé” – már a Marca is Szoboszlai Dominikról áradozik

Minket, magyarokat már kevésbé lep meg, milyen rugótechnikája van Szoboszlai Dominiknak, azt viszont még talán nekünk is szoknunk kell, hogy az egész világ a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányáról áradozik.

A Liverpool 25 éves középpályása kérdés nélkül karrierje legjobb idényét futja, a bajnokságban botladozó PL-címvédő legkiemelkedőbb, legfontosabb játékosa a 2025–2026-os évadban, amelyben februárra minden tétmeccset figyelembe véve már 10 gólnál és 9 gólpassznál jár úgy, hogy számos alkalommal nem is a posztján, hanem kényszerből jobbhátvédként szerepel.

Ami mindezek mellett előtérbe helyezi Szoboszlait, azok a szabadrúgásai: a Premier League-ben háromszor (a legtöbb az idényben), a Bajnokok Ligájában egyszer volt eredményes rögzített szituációból, az Arsenal és a Manchester City ellen szerzett góljai a teljes világsajtót bejárták.

Az sem újdonság, hogy bár sajtóhírek szerint a Liverpool a közeljövőben mindent megtesz érte, hogy szerződést hosszabbítson magyar válogatott középpályásával, a spanyol lapok sorozatosan a Real Madrid érdeklődéséről, egy lehetséges váltásról írnak. Ezeket a hangokat nem csendesíti el a madridi Marca legfrissebb cikke sem, amelyben a lap azt elemzi ki, hogyan vált Szoboszlaiból a világ legjobb szabadrúgáslövője. Kijelentő módban. Lapunk a Dupla Tízes futballpodcast legutóbbi adásában értekezett erről, olvasóinkat, hallgatóinkat kérdezve, de úgy tűnik, a Marca is hasonlóképpen gondolkozik.