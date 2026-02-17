Nemzeti Sportrádió

Liu Shaoang: Cserben hagytam mindenkit, vállalom a felelősséget

2026.02.17. 14:30
Liu Shaoang nem keresett kifogásokat (Fotó: Getty Images)
Összetörten állt az újságírók elé Liu Shaoang, akinek megingása ahhoz vezetett, hogy a kínai csapat nem jutott be a döntőbe a téli olimpia (Milánó-Cortina) férfi 5000 méteres váltójában. Testvére, Liu Shaolin egy másik verseny során magyarul biztatta őt.

A férfi 5000 méteres váltó elődöntője után a kínai csapat klasszisa, Liu Shaoang nem keresett kifogásokat, nem hivatkozott a jég minőségére vagy az ütközésekre – magára vállalta a felelősséget.

A Xinhua tudósítása – amelyet a Magyar Nemzet szúrt ki – szerint csendesen, lehajtott fejjel nyilatkozott, és egyértelműen fogalmazott: amikor rá került a sor, hibázott. Elmondta, hogy az utolsó körökben feszültnek érezte magát a kanyarokban, végül ez vezetett a megingáshoz. Úgy fogalmazott, csapattársaitól is elvette az esélyt, hogy az A-döntőben szerepeljenek.

„Mindenki nagyon jól teljesített, de amikor rám került a sor, én elbuktam. Az utolsó két körben már kicsit feszültnek éreztem magam a kanyarokban, és végül hibáztam. Mindenkit cserben hagytam, ez az én felelősségem. A társaimtól is elvettem a lehetőséget, hogy az A-döntőben szerepelhessenek. Szeretnék mindenkitől elnézést kérni. A csapatunk képes lett volna érmet nyerni, ez volt a legerősebb számunk, és mindegyikünk akkor lett volna igazán boldog, ha együtt, csapatként tudunk nyerni. Nagyon együtt vagyunk csapatként, de én ma hibáztam, ezért még egyszer szeretnék mindenkitől elnézést kérni.”

A nyilatkozat sokkal inkább szólt a belső vívódásról és a csapat iránt érzett felelősségről, mint magáról a kiesésről.

Shaoang testvére, Liu Shaolin Sándor ezúttal nem versenyzőként, hanem szurkolóként van jelen az olimpián, és az 1500 méteres döntőben állt a pálya mellett, hogy magyarul biztassa öccsét – erről az Origo számolt be.

Gyere, gyere!

Bár az olimpiai bajnok testvérpár már kínai színekben versenyez, a magyar kötődés továbbra is érezhető.

 

