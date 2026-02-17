Női vízilabda ob I: az olimpiai bronzérmes Magyari Alda Óbudán folytatja

A klub keddi beszámolója szerint a kétszeres világbajnoki ezüstérmes játékos az idény végéig szóló szerződést írt alá.

A 25 éves Magyari tavaly ősszel adott életet kislányának, két hónappal később kezdte el ismét az edzéseket.

„Jó érzés, hogy edzem, nagyon élvezem is, és remélem, hogy hamar helyrejön minden, és akkor a bajnokin vagy akár már az Eurokupában is tudok játszani. A célom az, hogy kihozzam magamból a legtöbbet, minél többet segítsek a csapatnak, ugyanakkor mindez nem mehet az anyaszerep rovására” – nyilatkozta Magyari.