Női vízilabda ob I: az olimpiai bronzérmes Magyari Alda Óbudán folytatja

A III. Kerületi TVE vízilabdacsapatában folytatja pályafutását Magyari Alda, olimpiai bronzérmes kapus.
A klub keddi beszámolója szerint a kétszeres világbajnoki ezüstérmes játékos az idény végéig szóló szerződést írt alá.
A 25 éves Magyari tavaly ősszel adott életet kislányának, két hónappal később kezdte el ismét az edzéseket.
„Jó érzés, hogy edzem, nagyon élvezem is, és remélem, hogy hamar helyrejön minden, és akkor a bajnokin vagy akár már az Eurokupában is tudok játszani. A célom az, hogy kihozzam magamból a legtöbbet, minél többet segítsek a csapatnak, ugyanakkor mindez nem mehet az anyaszerep rovására” – nyilatkozta Magyari.
