Már az NHL-es hokisok is a norovírustól tartanak a téli olimpián

2026.02.12. 12:54
Az olimpiai faluban lakó több NHL-es jégkorongozót is a kiköltözés gondolata foglalkoztatja – írta a kanadai Globe and Mail a milánói-cortinai téli játékokkal kapcsolatos gondokról beszámolva.

 

Az észak-amerikai újság tudomása szerint a hokisok azért cserélnének szálláshelyet, mert egyfelől kényelmetlennek tartják a szobáikat, és zavarja őket a komforthiány, másfelől pedig aggasztónak találják a fertőzésveszélyt. Utóbbi érzést erősíthette bennük, hogy napokkal ezelőtt felbukkant a norovírus a finn és a svájci női jégkorong-válogatott játékosainak körében. 

A megbetegedések miatt a Finnország–Kanada meccset egy héttel el is kellett halasztani – csütörtökön délután rendezik a mérkőzést. 

A kényelem hiánya szintén fontos szempont lehet az esetleges lakhelyváltásban. A kanadai lap emlékeztetett korábbi nyári olimpiák tapasztalataira, amikor is például az amerikai NBA-kosarasok jellemzően nem az olimpiai faluban laktak, hanem luxushotelekben szálltak meg.

 

 

