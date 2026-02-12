Már az NHL-es hokisok is a norovírustól tartanak a téli olimpián

Az észak-amerikai újság tudomása szerint a hokisok azért cserélnének szálláshelyet, mert egyfelől kényelmetlennek tartják a szobáikat, és zavarja őket a komforthiány, másfelől pedig aggasztónak találják a fertőzésveszélyt. Utóbbi érzést erősíthette bennük, hogy napokkal ezelőtt felbukkant a norovírus a finn és a svájci női jégkorong-válogatott játékosainak körében.

A megbetegedések miatt a Finnország–Kanada meccset egy héttel el is kellett halasztani – csütörtökön délután rendezik a mérkőzést.

A kényelem hiánya szintén fontos szempont lehet az esetleges lakhelyváltásban. A kanadai lap emlékeztetett korábbi nyári olimpiák tapasztalataira, amikor is például az amerikai NBA-kosarasok jellemzően nem az olimpiai faluban laktak, hanem luxushotelekben szálltak meg.