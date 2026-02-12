Európai kézilabdaligák: 15 védés Palasicstól, meglepő vereség Kuczoráéktól

A Bundesliga honlapja szerint a válogatott kapus csapattársai közül Bartucz László nem lépett pályára, Sipos Adrián pedig nem szerzett gólt.

Lukács Péter tíz góllal és öt gólpasszal, Máthé Dominik három találattal és két gólpasszal vette ki a részét a listavezető Elverum HB 33–29-es hazai sikeréből a Bergen HB ellen a norvég élvonalban.

Pergel Andrej kétszer volt eredményes a tabella második helyén álló CB Ciudad de Logronóban, amely 36–32-es győzelemmel távozott a Sanicentro BM Guadalajara otthonából a spanyol bajnokságban.

Bognár Alex két góljának is köszönhetően az RK Celje PL házigazdaként 36–27-re verte az RK Frankstahl Radovljicát a szlovén élvonalban.

Vámos Petra négyszer talált be a címvédő Metz HB-ben, amely odahaza 34–26-os győzelmet aratott a Toulon Métropole Var HB ellen a francia női bajnokságban. Az Európa-bajnoki bronzérmes irányító csapattársa, Albek Anna ezúttal nem szerepelt a keretben.

Szabó Edina vezetőedző csapata, a Saint-Amand HB Porte du Hainaut hazai pályán 25–23-ra nyert az ES Besancon ellen, és negyedik a tabellán.

Szabó Anna hat, Faragó Luca öt és Kuczora Csenge két gólja ellenére az Európa Liga-címvédő Thüringer HC meglepetésre 35–30-ra kikapott a VfL Oldenburg otthonában a német női élvonalban. Szikora Melindának négy védése volt a listavezető Borussia Dortmundban, amely házigazdaként csupán 33–33-as döntetlent játszott a Buxtehuder SV-val.

Kácsor Gréta két találattal zárt a CSM Slatinában, amely 32–25-re kikapott a Gloria Bistrita otthonában a román bajnokságban.