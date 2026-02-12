Szerződést hosszabbított magyar szélsőjével a Torino – hivatalos

A Torino csütörtöki közleménye szerint Kugyela Zalán 2028 nyaráig írt alá, a megállapodás pedig opciós joggal további egy évvel meghosszabbítható.

Az U19-es magyar válogatott Kugyela az MTK Budapest nevelése, elsősorban a Torino Primaverát (U20) erősíti – a felnőttek között még nem játszott, január 18-án viszont nevezték őt a kispadra a Roma elleni bajnokin.