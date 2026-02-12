Nemzeti Sportrádió

Szerződést hosszabbított magyar szélsőjével a Torino – hivatalos

ROCK PÉTERROCK PÉTER
2026.02.12. 12:18
null
Kugyela Zalán aláírta profi szerződését (Fotó: Torino)
Címkék
Kugyela Zalán Torino szerződéshosszabbítás
Az olasz élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Serie A) szereplő Torino a hivatalos honlapján bejelentette, hogy meghosszabbította Kugyela Zalán szerződését.

A Torino csütörtöki közleménye szerint Kugyela Zalán 2028 nyaráig írt alá, a megállapodás pedig opciós joggal további egy évvel meghosszabbítható.

Az U19-es magyar válogatott Kugyela az MTK Budapest nevelése, elsősorban a Torino Primaverát (U20) erősíti – a felnőttek között még nem játszott, január 18-án viszont nevezték őt a kispadra a Roma elleni bajnokin.

 

Kugyela Zalán Torino szerződéshosszabbítás
Legfrissebb hírek

Nehezen, de az Inter legyőzte a Torinót, és bejutott az Olasz Kupa elődöntőjébe

Olasz labdarúgás
2026.02.04. 22:57

Hosszabbított Afrika-bajnok beállójával a Veszprém – hivatalos

Kézilabda
2026.02.02. 10:30

Serie A: csaknem 30 lövés sem volt elég a comói gólhoz

Olasz labdarúgás
2026.02.01. 17:17

A Como megszórta a Torinót, története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a Serie A-ban

Olasz labdarúgás
2026.01.24. 17:03

„Lassan haladunk, de még nem hoztunk döntést” – Szoboszlai a szerződéshosszabbításról

Angol labdarúgás
2026.01.20. 15:08

Serie A: Donyell Malen góllal mutatkozott be a Romában

Olasz labdarúgás
2026.01.18. 22:59

Két kulcsjátékossal szerződést hosszabbított az NB II-es Vasas

Labdarúgó NB II
2026.01.14. 23:05

Che Adams duplázott, a Torino kiejtette a Romát az Olasz Kupából

Olasz labdarúgás
2026.01.13. 23:04
Ezek is érdekelhetik