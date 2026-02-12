Nemzeti Sportrádió

Téli olimpia: alkoholt fogyasztott, hazaküldték síugrócsapatuk edzőjét a finnek

2026.02.12. 14:09
Igor Medved (Fotó: Imago)
téli olimpia Milánó-Cortina 2026 Finnország alkohol
Igor Medvedet, a finn síugró-válogatott szlovén vezetőedzőjét alkoholfogyasztás miatt hazaküldték a milánói-cortinai téli olimpiáról.

„Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk” – közölte Janne Hänninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.

A finnek a hatodik helyen végeztek a keddi vegyes csapatversenyben. A szlovén szakvezető helyét Lasse Moilanen vette át, de a szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.

Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.

Téli olimpia 2026
7 órája

Az olasz Federica Brignone nyakába került az első csütörtöki érem – infóközpont

A férfi jégkorongtornán Svájc szép győzelemmel kezdett a franciák ellen. Ausztrál meglepetés szabadstílusú síben. Két sífutónk közül Pónya Sára a 85., Laczkó Lara Vanda a 95. helyen zárt.

 

