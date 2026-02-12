Téli olimpia: alkoholt fogyasztott, hazaküldték síugrócsapatuk edzőjét a finnek

Igor Medvedet, a finn síugró-válogatott szlovén vezetőedzőjét alkoholfogyasztás miatt hazaküldték a milánói-cortinai téli olimpiáról.
„Alkoholfogyasztással kapcsolatos ügy miatt Igor Medved ma hazautazott. Komolyan vesszük a csapat szabályainak megsértését, és gyorsan reagálunk” – közölte Janne Hänninen csapatmenedzser a Finn Síszövetség csütörtökön kiadott sajtóközleményében.
A finnek a hatodik helyen végeztek a keddi vegyes csapatversenyben. A szlovén szakvezető helyét Lasse Moilanen vette át, de a szakember szerződését egyelőre nem bontották fel, az ügyet az olimpia után vizsgálják ki.
Medved elismerte, hogy hibázott, sajnálatát fejezte ki, bocsánatot kért a finn csapattól, a sportolóktól és a szurkolóktól.
Téli olimpia 2026
7 órája
Az olasz Federica Brignone nyakába került az első csütörtöki érem – infóközpont
A férfi jégkorongtornán Svájc szép győzelemmel kezdett a franciák ellen. Ausztrál meglepetés szabadstílusú síben. Két sífutónk közül Pónya Sára a 85., Laczkó Lara Vanda a 95. helyen zárt.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik