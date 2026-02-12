Nemzeti Sportrádió

Nagy bajban Thomas Partey, újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolják

2026.02.12. 14:17
Thomas Partey-t újabb két rendbeli nemi erőszakkal vádolják (Fotó: Getty Images)
Thomas Partey-t, az Atlético Madrid és az Arsenal volt, a Villarreal jelenlegi játékosát immár öt szexuális bűncselekménnyel vádolják, miután a londoni Metropolitan Police nyomozása újabb két esetre derített fényt a játékossal kapcsolatban – írja a Daily Mail.

Egyre sötétebbek a felhők a két rendbeli nemi erőszakkal és egy rendbeli szexuális bántalmazással vádolt ghánai válogatott labdarúgó, Thomas Partey feje fölött, miután a londoni fővárosi rendőrség (Metropolitan Police) nyomozásából kiderült: a Villarreal középpályása 2020-ban még kétszer követhetett el nemi erőszakot – adta hírül csütörtökön a Daily Mail.

Az Atlético Madrid és az Arsenal egykori játékosát első ízben tavaly júniusban vádolták meg két nő megerőszakolásával és egy harmadik szexuális bántalmazásával – az esetek 2021-ben, illetve 2022-ben történtek –, mindössze négy nappal azután, hogy szerződése lejártával távozott a londoni klubtól. Partey tagadta az ellene felhozott vádakat, óvadék ellenében szabadlábon maradhatott, és tovább futballozhat – az ügyet idén novemberben tárgyalják.

A labdarúgóval kapcsolatban most két újabb, 2020-as esetről szerzett tudomást a rendőrség – a vád ismét nemi erőszak.

„Az új vádak két, a korábbi ügyekkel nem összefüggő, ugyanazzal a nővel szemben elkövetett, a fővárosi rendőrség által felderített bűncselekményhez kapcsolódnak, amelyekről először 2025 augusztusában szereztünk tudomást. A vádlott első kihallgatását 2025. március 13-án tartjuk” – áll a Királyi Ügyészség közleményében.

Továbbra is tagadja a nemi erőszak vádját Thomas Partey

A Villarreal ghánai középpályásának ügyét jövő novemberben tárgyalják Angliában.

 

 

