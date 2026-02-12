Népsport: Rotter Emília és Szollás László csalódásbronza

Emlékeztető IV. TÉLI OLIMPIAI JÁTÉKOK

Helyszín: Garmisch-Partenkirchen (Németország)

Időpont: 1936. február 6–16.

Részt vevő országok száma: 28

Részt vevő sportolók száma: 672 (592 férfi, 80 nő)

Magyar sportolók száma: 3 (2 férfi, 1 nő)

Sportágak száma: 8

Aranyérmek száma: 17

Franciaország (1924, Chamonix), Svájc (1928, St. Moritz) és az Egyesült Államok (1932, Lake Placid) után Németország, pontosabban Garmisch-Partenkirchen a negyedik volt a téli olimpiai rendezők sorában, s a németekre jellemző alaposság jellemezte az előkészületeket. Egy hónappal a megnyitó előtt például átadták a Münchenből induló „új olimpiai utat”, a 89 kilométer hosszú betoncsíkra jellemző újdonság volt, hogy a szembejövő gépkocsiknak elegendő helyük volt.

Olimpiáról lévén szó, itthon volt vita elegendő arról, hogy ki utazzon, miért és miből. A legtöbb szó a jégkorongozókról esett, először arról, hogy ki legyen a csapat tizenkettedik játékosa, Gergely András, Helmeczy Frigyes vagy Margó György. A válogatóbizottság kerülte a konfliktust, úgy döntött menjenek mind a hárman, de csak két játékos költségeit fedezi, a harmadikat utaztassa a szövetség, esetleg fizessen mindent a sportoló.

Utána már csak az okozott gondot, hogy a nemzetközi szövetség kongresszusára hivatalos Minder Frigyest az Országos Testnevelési Tanács (OTT) nem látta el akkreditáló levéllel, nélküle pedig nem számíthatott hivatalos embernek a szövetség igazgatója. Aztán persze elsimultak az ellentétek, csak a tüske maradt benne az érdekeltekben.

Az utolérhetetlen Sonia Henie

A hokisoktól sokat várt a közvélemény, az érdeklődés persze nagyobb volt, mint a csapat ereje. Mindenesetre az itthoni főpróbán a válogatott 0:2-ről fordítva győzte le 5:2-re Japánt, a Műjégen zsúfolt ház (3500 néző), a kezdés előtt egy órával „a rendőrség betiltotta az állóhelyjegyek további árusítását”.

A magyar küldöttség már tíz nappal a megnyitó előtt megérkezett a helyszínre, s folytatta készülődését. A síelők reggelente „hegyivasúttal fölvitették magukat az 1600 méter magasan fekvő Kreuzeckre, ahol az egyik kijelölt olimpiai lesiklópályán nagy élet folyt”. Érthetően, hiszen „mindennap nyomtatott jelentést kapnak a versenyzők, hogy milyen pályákat használhatnak a másnapi edzésen”. A magyar olimpikonok népszerűek voltak, „árvalányhajas kalapjuk nagy feltűnést kelt itt. Jó ötlet volt ez a magyaros viselet. Legalább annyira megbámulják, mint a már eléggé ismert tiroli kalapokat”.

A nagy készülődésben két magyar is balesetet szenvedett. A síelő Szapáry Mariann az úgynevezett K-pályán, amely „az első kis szakaszt kivéve, végig tiszta jég. Szapáry nem vádolható, mert óvatos és lassú iramban jött lefelé a kopogós jégen. Közben azonban kicsúszott és az oldalára esett. A kórházban zúzódásokon és véraláfutásokon kívül semmit sem találtak rajta”, ezzel együtt nem indult a versenyeken. A gyorskorcsolyázóknál „az 500 méter hosszú, 80 méter széles, tükörsimára fagyott tavon (Riessersee) a magyar bajnok Hidvéghy Lászlónak kicsúszott a korcsolyája, kiröpült egészen a tó szélére lenyúló tribün elé. Beszakadt alatta a jég! Egy pillanat alatt nyakig süllyedt a jeges vízben, kétségbeesetten kapálózott, véletlen szerencse, hogy éppen ott állt Slezak, a klagenfurtiak edzője, aki a tribün palánkjába kapaszkodva éppen oda tudta nyújtani kezét a már-már alámerülő Hidvéghynek”, aki aztán 10 000 méteren 14., 5000 méteren 17., 1500 méteren 25. lett.

A megnyitó napján elárasztotta a nép Garmisch-Partenkirchent, az újságok közel 50 ezer emberről írtak, „már a padlásokban és a pincékben is kivirágzott a szállodaipar”. Az Olympia-Eissport-Zentrum díszpáholyában Karl von Halt, a Német Olimpiai Bizottság elnöke a kancellárhoz fordult, s „most Hitler Adolf áll a mikrofon elé és harsány, teret betöltő hangon kiáltja: Az 1936. évi IV. téli olimpiát megnyitottnak nyilvánítom!”

Ami a magyarokat illeti, műkorcsolyában és jégkorongban jegyeztek minket. A hokisok kezdték a sort, mégpedig remekül, 11:2-re intézték el Belgiumot. „Óriási pelyhekben, szinte áthatolhatatlan fátyolt alkotva hull a hó a garmischi jégstadionban”, de Minich Jenő, a Budapesti Korcsolyázó Egylet (BKE) igazgatója a mennyekben: „Ennél jobban nem lehet játszani!” A franciák sem okoztak gondot (3:0), mire a Münchener Zeitung így lelkesedett: „Magyarország újra az előtérben! Ezzel a győzelmével a legerősebbek közé nyomult előre. Pompás korongvezetés, gyorsaság, remek összjáték jellemzi ezt a kitűnő csapatot.” Érdemes volt idézni, mert ezután csak kikapott a csapat. Csehszlovákiától 3:0-ra („Ez a mai, kitűnő kemény jég […] nem kedvezett a magyarok puha körömpasszainak”), de a középdöntő megvolt.

Ahol először Németország–Magyarország 2:1, mert „meglátszott a régi hiba: mintha nem menne bele a csapat teljes lendülettel. A támadásokból hiányzik ez különösen”. A védelem viszont fantasztikus volt, különösen kapusunk Csák (Hircsák) István, „aki kétségtelenül a hokiolimpia legjobb kapusa”. Pedig nehéz napjai voltak, hiszen fogorvoshoz járt, a Kanada elleni blama (0:15) során pedig 0:6-nál Ralph St. Germain élesen beadott, a korong a nagy rössel visszafutó és éppen lábát lendítő Szamosi Ferenc korcsolyájáról fokozott erővel süvített Csák arcába és onnan a hálóba. Csák összeesett, elájult, az öltözőben tért magához. A további nyolc gólt Monostori Ferenc kapta.

Utolsó meccsén Nagy-Britanniától kapott ki a csapat (0:5), a britek ekkor már olimpiai bajnokok voltak, mert legyőzték 2:1-re Kanadát. Ennél nagyobb meglepetéssel nem is szolgálhatott volna a torna. Ami a magyar szereplést illeti, elfogadhatjuk játékosunk, Farkas Mátyás véleményét: „Szöveggel jól bírjuk, egyébként azonban kevésbé.” A Nemzeti Sport szerint pedig: „A tanulság megszívlelésére untig elég idő lesz – a nyáron. S akkor talán a jövő idényt a megfelelő előkészítés után tényleg korcsolyázóedzésekkel kezdjük, technikai és taktikai edzésekkel folytatjuk. Így, ahogy volt, nem vallottunk szégyent, sőt olyan eredményt értünk el, amire büszkék lehetünk, mi, egy műjégpályás magyarok.”

Rudolf Hess, Henri de Baillet-Latour NOB-elnök és Adolf Hitler a megnyitón

Műkorcsolyázásban a Rotter Emília, Szollás László párban bízott mindenki, nem véletlenül, hiszen ők védték a világbajnoki címet. Négy évvel korábban lepontozták őket a Lake Placid-i játékokon (bronzérem), s ezúttal is tartottak az ítészektől. „A bírák megvárják, míg egy kihúz valamit, a többi aztán hozzá igazodik” – állította egy bennfentes, aki szerint a pontozófőnök, az osztrák Rudolf Kaler az előhúzó. A németek párosából Ernst Baier pedig kijelentette, hogy ha a magyar pontozóbíró, Minich dr. őket teszi elsőnek, garantálják Szolláséknak a 2. helyet. Ilyen előzmények után lett harmadik Rotter és Szollás. „Szollás feketében, Rotter »Baby« feketeszegélyes fehér ruhában. Közismert műsorukat futják. Itt-ott bizony be-becsúszik egy apró hiba, egy kis lendülethiány. A híres halálkörzés sem olyan tökéletes, mint máskor. Mindenki mástól »nagy« futás lett volna ez, de Szolláséktól és a győzelemhez kevés.” Ez pedig – kimondva-kimondatlanul – csalódás volt.

A műkorcsolya sztárja természetesen Sonja Henie volt, aki harmadik olimpiai bajnokságát nyerte. A norvég csodakorcsolyázó addig kilenc világbajnokságon és hat Európa-bajnokságon győzött. Nem véletlen, hogy korcsolyázása után „a közönség lelkesen ünnepli, hiszen annyi mindent zsúfolt bele ebbe a négy percbe, amennyi csak belefért és mindent hibátlanul csinált. De azért a szakértők többet, főként újat vártak tőle. Mindenki hozott valami újat, csak ő maradt meg a régi, jól bevált receptnél”.

Miért ne tette volna, ha tökéletes volt?

Műkorcsolya. Páros. Olimpiai bajnok: Maxi Herber, Ernst Baier (Németország) 11 helyezési szám/11.5 pontszám, 2. Ilse Pausin, Erik Pausin (Ausztria) 19.5/11.4, 3. Rotter Emília, Szollás László 32.5/10.8, 4. Szekrényessy Piroska, Szekrényessy Attila 38.5/10.6

Jégkorong. Olimpiai bajnok: Nagy-Britannia, 2. Kanada, 3. Egyesült Államok, …8. Magyarország.

A magyar csapat eredményei. C-csoport: Belgium 11:2, Franciaország 3:0, Csehszlovákia 0:3. Középdöntő: Németország 1:2, Kanada 0:15, Nagy-Britannia 1:5