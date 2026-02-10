Nemzeti Sportrádió

NB I: távozik a ZTE fiatalja, Lendván folytatja

2026.02.10. 18:29
Fotó: ZTE FC
ZTE FC labdarúgó NB I Nafta Lendava Bakti Balázs
A labdarúgó NB I-ben szereplő Zalaegerszegi TE FC 21 éves támadó középpályása, Bakti Balázs a szlovén másodosztályú bajnokság listavezetőjénél, a lendvai NK Nafta 1903-nál folytatja pályafutását.

Lendvára, az NK Nafta 1903-hoz került a ZTE FC 21 éves támadó középpályása, Bakti Balázs, aki két és fél éves szerződést kötött a  a szlovén másodosztályú labdarúgó-bajnokság első helyén álló csapattal. A Puskás Akadémiában nevelkedő sokszoros magyar utánpótlás-válogatott játékos távozását hivatalos fórumain közölte az NB I 7. helyén álló zalaegerszegi klub. A korábban a Budafoki MTE és a Vasas FC mezét is viselő játékos az NB I-ben 56, az NB II-ben 45, a Magyar Kupában 9, a Konferencialiga selejtezőjében egy alkalommal lépett pályára.

AZ NB I ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K  

Gk 

  1. Ferencvárosi TC

21

12

4

5

40–21

+19 

40 

  2. ETO FC 

21

11

7

3

42–21

+21 

40 

  3. Debreceni VSC

21

11

5

5

32–25

+7 

38 

  4. Paksi FC

21

10

6

5

41–29

+12 

36 

  5. Puskás Akadémia

21

9

4

8

26–26

31 

  6. Kisvárda

21

9

4

8

26–33

–7 

31 

  7. Zalaegerszegi TE

21

8

6

7

31–27

+4 

30 

  8. MTK Budapest

21

7

3

11

39–46

–7 

24 

  9. Újpest FC

21

6

5

10

28–37

–9 

23 

10. Nyíregyháza 

21

5

6

10

25–37

–12 

21 

11. Diósgyőri VTK

21

4

8

9

28–35

–7 

20 

12. Kazincbarcika

21

4

2

15

20–41

–21 

14 

 

 

Ezek is érdekelhetik