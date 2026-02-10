NB I: távozik a ZTE fiatalja, Lendván folytatja

Lendvára, az NK Nafta 1903-hoz került a ZTE FC 21 éves támadó középpályása, Bakti Balázs, aki két és fél éves szerződést kötött a a szlovén másodosztályú labdarúgó-bajnokság első helyén álló csapattal. A Puskás Akadémiában nevelkedő sokszoros magyar utánpótlás-válogatott játékos távozását hivatalos fórumain közölte az NB I 7. helyén álló zalaegerszegi klub. A korábban a Budafoki MTE és a Vasas FC mezét is viselő játékos az NB I-ben 56, az NB II-ben 45, a Magyar Kupában 9, a Konferencialiga selejtezőjében egy alkalommal lépett pályára.

AZ NB I ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Ferencvárosi TC 21 12 4 5 40–21 +19 40 2. ETO FC 21 11 7 3 42–21 +21 40 3. Debreceni VSC 21 11 5 5 32–25 +7 38 4. Paksi FC 21 10 6 5 41–29 +12 36 5. Puskás Akadémia 21 9 4 8 26–26 0 31 6. Kisvárda 21 9 4 8 26–33 –7 31 7. Zalaegerszegi TE 21 8 6 7 31–27 +4 30 8. MTK Budapest 21 7 3 11 39–46 –7 24 9. Újpest FC 21 6 5 10 28–37 –9 23 10. Nyíregyháza 21 5 6 10 25–37 –12 21 11. Diósgyőri VTK 21 4 8 9 28–35 –7 20 12. Kazincbarcika 21 4 2 15 20–41 –21 14