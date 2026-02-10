NB I: távozik a ZTE fiatalja, Lendván folytatja
Lendvára, az NK Nafta 1903-hoz került a ZTE FC 21 éves támadó középpályása, Bakti Balázs, aki két és fél éves szerződést kötött a a szlovén másodosztályú labdarúgó-bajnokság első helyén álló csapattal. A Puskás Akadémiában nevelkedő sokszoros magyar utánpótlás-válogatott játékos távozását hivatalos fórumain közölte az NB I 7. helyén álló zalaegerszegi klub. A korábban a Budafoki MTE és a Vasas FC mezét is viselő játékos az NB I-ben 56, az NB II-ben 45, a Magyar Kupában 9, a Konferencialiga selejtezőjében egy alkalommal lépett pályára.
|AZ NB I ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Ferencvárosi TC
21
12
4
5
40–21
+19
40
|2. ETO FC
21
11
7
3
42–21
+21
40
|3. Debreceni VSC
21
11
5
5
32–25
+7
38
|4. Paksi FC
21
10
6
5
41–29
+12
36
|5. Puskás Akadémia
21
9
4
8
26–26
0
31
|6. Kisvárda
21
9
4
8
26–33
–7
31
|7. Zalaegerszegi TE
21
8
6
7
31–27
+4
30
|8. MTK Budapest
21
7
3
11
39–46
–7
24
|9. Újpest FC
21
6
5
10
28–37
–9
23
|10. Nyíregyháza
21
5
6
10
25–37
–12
21
|11. Diósgyőri VTK
21
4
8
9
28–35
–7
20
|12. Kazincbarcika
21
4
2
15
20–41
–21
14