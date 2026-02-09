„Ennél jobban nem is alakulhatott volna a hétvégénk” – Bob Bryan az amerikaiak tatabányai győzelme után

Bardóczky Kornél, a mieink szövetségi kapitánya is értékelt. „Kettő nullnál vagy egy egynél szinte semmiképpen nem küldtem volna fel sem Piros Zsombit, sem Marozsán Fábit párosozni. A Fajta Peti, Füle Matyi, Valkusz Máté hármasból játszattam volna kettőt, így próbáltunk volna mindent megtenni a párosban, és ha nem sikerül nyerni, akkor abban bíztam volna, hogy egy pihentebb Fábi akár legyőzi Tommy Pault, vagy esetleg kettő kettőnél Zsombi meglepetést okoz. Quinn újoncként eszméletlenül jól játszott Fábi ellen, de kettő kettőnél teljesen más szituációban találja magát az ember, amikor a sorsdöntő meccset kell megnyerni. A null kettő volt a leginkább kedvezőtlen, ilyenkor nincs más, azzal a párossal kell játszani, amelyikkel a legnagyobb az esély a sikerre. Az osztrákok ellen sikerült egy tapasztaltabb kettőst legyőzni, ez sajnos most nem sikerült – sokat számít, ha a rivális kettősének tagjai hétről hétre párosoznak. Egyetlen brékkel buktuk el a döntő játszmát, ha az nincs, fej fej mellett haladhattunk volna, és akkor ki tudja, hogyan alakul az összecsapás.”

Karrierje második Davis-kupa-meccsét játszotta le Füle Mátyás a tét nélkülivé váló negyedik mérkőzésen, Emilio Navától 68 perc alatt kikapott; ez volt az első alkalom, hogy top 100-as játékossal vívott. „Hatalmas élmény volt megtapasztalnom, milyen szembenézni versenyszituációban egy top százas játékossal, köszönöm, hogy megkaptam a lehetőséget, ahogy azt is, hogy ismét a csapat tagja lehettem. Mindig sok élményt és tapasztalatot viszek magammal a Davis-kupa-hetekből.”