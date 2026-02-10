Nemzeti Sportrádió

Élő adásban kürtölte világgá az olimpiai bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét – videó

M. B.M. B.
2026.02.10. 18:39
Sturla Holm Laegreid (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia sílövészet Sturla Holm Laegreid
Mint ismert, a norvég Sturla Holm Laegreid a harmadik helyen végzett a férfi sílövők 20 kilométeres, egyéni indításos versenyszámában a milánói-cortinai téli olimpián. A friss bronzérmes olimpikon a norvég köztévé élő adásában nyilatkozva váratlan őszinteséggel beszélt a magánéletéről.

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot – kezdte vallomását a könnyeivel küzdő Laegreid a joe.co.uk beszámolója szerint. – Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleményük, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – mondta a 28 éves norvég sílövő.

Laegreid később egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy tudatos döntés volt a részéről az affér nyilvánosságra hozatala.

„Az én döntésem volt. (...) Úgy döntöttem, hogy elmondom a világnak, mit tettem. Talán van esély rá, hogy ő is látja, mit jelent nekem, de az is lehet, hogy nem látja. Ezzel együtt remélem, nem rontottam el Johan (Johan-Olav Botn, a szám aranyérmese – a szerk.) napját. Lehet, hogy önző döntés volt ezt nyilatkozni a tévében, de fejben nem vagyok itt”mondta a pályafutása első egyéni olimpiai érmét nyerő versenyző, aki a 2022-es pekingi játékokon a norvég váltó tagjaként lett aranyérmes.

Téli olimpia 2026
5 órája

Aranyat ért a hibátlan lövészet Botnnak

A célba érkezés után az égre nézve elhunyt csapattársára emlékezett.

 

téli olimpia 2026 téli olimpia sílövészet Sturla Holm Laegreid
Legfrissebb hírek

Svéd olimpiai bajnoka lett a curlinges vegyes párosoknak

Téli olimpia 2026
14 perce

Kizártak két dél-koreai sífutót, mert tiltott szert használtak léceiken az olimpián

Téli olimpia 2026
41 perce

Julia Taubitz leiskolázta a női szánkós mezőnyt

Téli olimpia 2026
50 perce

Veretlenek maradtak a svédek, a németek legyőzték az olaszokat az olimpia női hokitornáján

Téli olimpia 2026
1 órája

Téli olimpia: a szervezők a hibás érmek gyors javítását ígérik

Téli olimpia 2026
2 órája

Belga rövid pályás gyorskorcsolyázók: „Nagyon hálásak vagyunk az egész magyar csapatnak, hogy segítettek elérni az álmainkat”

Téli olimpia 2026
3 órája

Nylander kihagyta a svéd hokiválogatott edzését

Téli olimpia 2026
3 órája

Téli olimpia: curlingben az olaszoké lett a vegyes párosok bronzérme

Téli olimpia 2026
4 órája
Ezek is érdekelhetik