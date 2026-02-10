Élő adásban kürtölte világgá az olimpiai bronzérmes sílövő, hogy megcsalta a barátnőjét – videó

„Van valaki, akivel meg szerettem volna osztani ezt a sikert, de valószínűleg nem nézi ezt a futamot – kezdte vallomását a könnyeivel küzdő Laegreid a joe.co.uk beszámolója szerint. – Hat hónapja ismertem meg életem szerelmét, aki a legszebb, egyben legcsodálatosabb személy a világon. Három hónapja életem legnagyobb hibáját követtem el azzal, hogy hűtlen voltam hozzá, s erről egy hete számoltam be neki.”

„Ez volt életem legrosszabb hete. Enyém volt az, ami számomra egy aranyéremmel egyenértékű az életben, s noha ezek után sokaknak megváltozik a rólam alkotott véleményük, le szeretném szögezni, hogy továbbra is csak rá gondolok” – mondta a 28 éves norvég sílövő.

Laegreid később egy sajtótájékoztatón elmondta, hogy tudatos döntés volt a részéről az affér nyilvánosságra hozatala.

„Az én döntésem volt. (...) Úgy döntöttem, hogy elmondom a világnak, mit tettem. Talán van esély rá, hogy ő is látja, mit jelent nekem, de az is lehet, hogy nem látja. Ezzel együtt remélem, nem rontottam el Johan (Johan-Olav Botn, a szám aranyérmese – a szerk.) napját. Lehet, hogy önző döntés volt ezt nyilatkozni a tévében, de fejben nem vagyok itt” – mondta a pályafutása első egyéni olimpiai érmét nyerő versenyző, aki a 2022-es pekingi játékokon a norvég váltó tagjaként lett aranyérmes.