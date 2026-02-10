Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái

Sandra Toft kislánya december elején jött világra, míg Győri-Lukács Viktória ikrei néhány héttel később születtek meg, így két hónap sem telt el a két játékos edzésbe állása előtt – szúrta ki a kisalföld.hu.

„Vica és Sandra már elkezdték az edzéseket a szülés után. Tudjuk, nem könnyű összeegyeztetni az anyaságot az élsporttal, de ők nap mint nap mindent megtesznek azért, hogy mielőbb újra ott lehessenek a pályán, ahol már nagyon várjuk őket” – írta Facebook oldalán az ETO.

A dán kapus szerződése 2027 nyaráig, míg a magyar válogatott szélsőé 2028-ig érvényes.

Egyébként még két győri kézilabdázó áll gyermekáldás előtt – szeptemberben derült ki, hogy Kari Brattset Dale és Estelle Nze Minko is babát vár.