Nemzeti Sportrádió

Újra edzésbe álltak az ETO újdonsült édesanyái

VARGA BALÁZSVARGA BALÁZS
2026.02.10. 18:34
null
Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória (Fotó: NS-montázs/Getty Images, Győri Audi ETO KC)
Címkék
Győri Audi ETO KC Sandra Toft női kézilabda NB I Győri-Lukács Viktória
Sandra Toft és Győri-Lukács Viktória gyermekei is megszülettek decemberben, februárban pedig a Győri Audi ETO KC mindkét kézilabdázója edzésbe állt – jelezte közösségi oldalán a klub.

Sandra Toft kislánya december elején jött világra, míg Győri-Lukács Viktória ikrei néhány héttel később születtek meg, így két hónap sem telt el a két játékos edzésbe állása előtt – szúrta ki a kisalföld.hu.

Vica és Sandra már elkezdték az edzéseket a szülés után. Tudjuk, nem könnyű összeegyeztetni az anyaságot az élsporttal, de ők nap mint nap mindent megtesznek azért, hogy mielőbb újra ott lehessenek a pályán, ahol már nagyon várjuk őket” – írta Facebook oldalán az ETO.

A dán kapus szerződése 2027 nyaráig, míg a magyar válogatott szélsőé 2028-ig érvényes.

Egyébként még két győri kézilabdázó áll gyermekáldás előtt – szeptemberben derült ki, hogy Kari Brattset Dale és Estelle Nze Minko is babát vár.

Kapcsolódó tartalom

Megszületett a Győri Audi ETO KC kapusának gyermeke

Sandra Toft júniusban jelentette be, hogy várandós, néhány napja pedig világra jött a kislánya.

Megszülettek Győri-Lukács Viktória ikerlányai

„Ennél boldogabb karácsonyunk nem is lehetne! Zoé és Emma megérkeztek karácsonyra.”

Gyermeket vár a Győr női kézilabdacsapatának eddigi kapitánya

Az már nyáron napvilágot látott, hogy az ETO-ból a dán kapus Sandra Toft és az Európa-bajnoki bronzérmes Győri-Lukács Viktória is babát vár.

„Hamarosan hárman leszünk” – a negyedik győri játékos jelentette be, hogy babát vár

Korábban már Sandra Toft, Győri-Lukács Viktória és Kari Brattset Dale is közölte a jó hírt.

 

 

Győri Audi ETO KC Sandra Toft női kézilabda NB I Győri-Lukács Viktória
Legfrissebb hírek

Meghosszabbította Kristine Breistöl szerződését a Győri Audi ETO

Kézilabda
Tegnap, 9:05

Simán nyert, és már negyeddöntős a Győr a női kézilabda BL-ben

Kézilabda
2026.02.07. 19:30

A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési helyosztóján

Kézilabda
2026.02.07. 17:43

Mindhárom csapatunkra kulcsfontosságú meccs vár a női kézi BL-ben

Kézilabda
2026.02.07. 08:54

Megszerezte negyedik győzelmét a Vasas a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.06. 19:28

Az ETO Szombathelyen, az FTC Mosonmagyaróváron aratott magabiztos győzelmet a női kézi NB I-ben

Kézilabda
2026.02.04. 19:44

Bejelentette visszavonulását a Győri ETO-val két éve Bajnokok Ligáját nyerő kézilabdázó

Kézilabda
2026.02.03. 18:10

A gyengébb kezdés ellenére 17 góllal nyert az FTC a női kézilabda NB I-ben

Kézilabda
2026.02.01. 16:49
Ezek is érdekelhetik