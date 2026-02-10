Nemzeti Sportrádió

Száz pontig jutott, tovább robog a Szolnok az alapszakasz-győzelem felé a férfi kosár NB I-ben

2026.02.10. 20:08
Somogyi Ádámék simán nyertek (Fotó: Bugány János/hunbasket.hu, archív)
A címvédő és éllovas Szolnok 100–64-re győzött a Szeged otthonában a férfi kosárlabda NB I keddi mérkőzésén.

A hazaiak csapatkapitánya, Kerpel-Fronius Gáspár vállsérülés miatt kihagyta a találkozót, amelyen Krnjajski Boris 20 ponttal segítette győzelemhez a vendégeket. A szegedi Jarvis Mitchell Moss Jr. ugyancsak 20 pontig jutott.

FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 64–100 (19–27, 23–20, 8–27, 14–26)
Részletes jegyzőkönyv később.

Kosárlabda
Tegnap, 16:20

Férfi kosárlabda NB I: egy pontot levontak a Szegedtől

Anda Dávid érvényes sportorvosi engedély nélkül szerepelt egy bajnokin.
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA

M

Gy

V

L–K      

Relatív

P

  1. Szolnok

19

18

1

1791–1440

0.974

37

  2. Szombathely

19

15

4

1724–1509

0.895

34

  3. Fehérvár

19

13

6

1768–1635

0.842

32

  4. Kaposvár

19

12

7

1719–1667

0.816

31

  5. Debrecen

19

12

7

1577–1586

0.816

31

  6. Paks

19

10

9

1685–1622

0.763

29

  7. Sopron

19

10

9

1542–1519

0.763

29

  8. Honvéd

19

9

10

1530–1524

0.737

28

  9. Körmend

19

7

12

1667–1777

0.684

26

10. Kecskemét

19

6

13

1491–1615

0.658

25

11. Zalaegerszeg

19

6

13

1574–1693

0.658

25

12. Pécs

19

6

13

1588–1635

0.658

25

13. Oroszlány

19

4

15

1554–1735

0.605

23

14. Szeged*

19

5

14

1401–1654

0.605

23

*A Szegedtől egy pont levonva.

Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.

 

