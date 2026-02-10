Száz pontig jutott, tovább robog a Szolnok az alapszakasz-győzelem felé a férfi kosár NB I-ben

A hazaiak csapatkapitánya, Kerpel-Fronius Gáspár vállsérülés miatt kihagyta a találkozót, amelyen Krnjajski Boris 20 ponttal segítette győzelemhez a vendégeket. A szegedi Jarvis Mitchell Moss Jr. ugyancsak 20 pontig jutott.
FÉRFI KOSÁRLABDA NB I
ALAPSZAKASZ, 16. FORDULÓBÓL BEPÓTOLT MÉRKŐZÉS
SZTE-Szedeák–NHSZ-Szolnoki Olajbányász 64–100 (19–27, 23–20, 8–27, 14–26)
Részletes jegyzőkönyv később.
Férfi kosárlabda NB I: egy pontot levontak a Szegedtől
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
M
Gy
V
L–K
Relatív
P
|1. Szolnok
19
18
1
1791–1440
0.974
37
|2. Szombathely
19
15
4
1724–1509
0.895
34
|3. Fehérvár
19
13
6
1768–1635
0.842
32
|4. Kaposvár
19
12
7
1719–1667
0.816
31
|5. Debrecen
19
12
7
1577–1586
0.816
31
|6. Paks
19
10
9
1685–1622
0.763
29
|7. Sopron
19
10
9
1542–1519
0.763
29
|8. Honvéd
19
9
10
1530–1524
0.737
28
|9. Körmend
19
7
12
1667–1777
0.684
26
|10. Kecskemét
19
6
13
1491–1615
0.658
25
|11. Zalaegerszeg
19
6
13
1574–1693
0.658
25
|12. Pécs
19
6
13
1588–1635
0.658
25
|13. Oroszlány
19
4
15
1554–1735
0.605
23
|14. Szeged*
19
5
14
1401–1654
0.605
23
|*A Szegedtől egy pont levonva.
Azonos pontszám esetén az egymás elleni eredmény rangsorol, amíg azonban nem játszik mindegyik csapat kétszer egymással, a tabellában a pontkülönbség dönt.