Jégkorong: célegyenesben az U18-as válogatott vb-felkészülése

Mint arról beszámoltunk, sűrű héten vannak túl a korosztályos jégkorong-válogatottak. A legnagyobb figyelem az áprilisi vb-re hangoló U18-as fiúkra szegeződött, akik hazai pályán, a Tüskecsarnokban szerepeltek Négy Nemzet-tornán az olaszok, a szlovénok és a franciák társaságában. A mieink összességében felemás sikerrel zárták a három felkészülési találkozót. Árkovics Bálint tanítványai a nyitányon szoros meccsen, 3–2-re alulmaradtak az olaszokkal szemben, majd a második összecsapáson hiába próbálkoztak rengeteget a magyar fiúk (szám szerint 15-tel többet lőttek kapura, mint az ellenfél), végül 6–2-es vereséget szenvedtek a szlovénoktól is, de zárásként sikerült javítaniuk a franciák ellen, és szétlövés után, 3–2-re nyertek. Azonban a magyar válogatott ezzel is együtt csak a negyedik helyet tudta megszerezni a viadalon, amely egyben az utolsó állomás volt a közvetlen vb-felkészülés megkezdése előtt.

Nagyon vegyes érzések kavarogtak bennünk a torna végeztével, és alapvetően nem is a konkrét eredmények, hanem sokkal inkább a mutatott játék miatt

– kezdte értékelését Árkovics Bálint szövetségi edző az Utánpótlássportnak. – Sok esetben abszolúte elkerülhető gólokat kaptunk teljesen felesleges hibákból. Ezekből muszáj tanulnunk, és az ilyen hibákat egyszerűen minimálisra kell redukálnunk, mert az ellenfelek ezeket könyörtelenül megbüntetik. Szakmai szemmel a másik fő célja az volt ennek a tornának, hogy lássuk melyek azok a taktikai elemek, amelyek működnek, illetve melyek a javítandó területek, és a visszajelzések alapján már a torna során igyekeztünk belenyúlni és finomhangolni a játékrendszerünket.

Mindent egybevéve, azt láttam, hogy a kitalált szisztémánk tényleg működőképes lehet, viszont az is egyértelműen látszik, hogy a hatékonyságban még sokat kell fejlődnünk mindkét kapu előtt.

Emellett azt tartottuk még szem előtt, hogy testközelből lássuk a játékosok karakterjegyeit,

mennyire dolgozik a fiúkban a versenyszellem, és kik azok, akik nyomás alatt is képesek jó döntéseket hozni.

Ebben a tekintetben sokat tisztult bennem a kép, és kezd kikristályosodni, hogy kikre építhetünk majd az idei vébén is. Hál’istennek viszonylag sok jó játékos áll rendelkezésre ebben a korosztályban, és megvan a lehetőségünk arra, hogy valódi versenyhelyzetet teremtsünk a kereten belül. Az lesz a kulcs az áprilisi világbajnokságon, hogy egyszerű hokit játsszunk, de azt minél hatékonyabban kivitelezve. Ehhez viszont arra van szükség, hogy a srácok egytől egyig beletegyék a kemény munkát, mert kitalálhatunk akármilyen jónak tűnő játékrendszert, intenzitás és maximális odaadás nélkül nem fog működni.”

A mostani ellenfelek közül Szlovénia a tavaszi divízió I/A-vb-n is rivális lesz, míg az olaszok és a franciák egy osztállyal lejjebb szerepelnek.

„Ami pozitívum, hogy ezúttal már többen is becsatlakoztak a munkába azok közül, akik a szezon első felében még feljátszottak az U20-as válogatottba, és az idősebbek között gyűjtöttek értékes tapasztalatokat.

Az ő érkezésük nyilván erősítést jelentett, a keretünk mélységén és a csapaton belüli versenyhelyzeten ez érezhetően javított is.

Ugyanakkor a keret még mindig nem volt teljes, hét-nyolc olyan játékos is hiányzott, akivel számolunk és még pluszt képesek hozni a csapatba. Akadtak, akik most az U17-es válogatottban szerepeltek, míg néhányan sérülés vagy külföldi klubelfoglaltság miatt nem tudtak részt venni ezen az összetartáson. Bízom benne, hogy a szezon utolsó szakaszában a játékosok jól teljesítenek majd a klubjaikban, és bő másfél hónap múlva a lehető legerősebb kerettel tudunk majd nekivágni a közvetlen világbajnoki felkészülésnek.”

Az U18-asoknak az évad célversenyét, a divízió I/A-csoportos világbajnokságot április 18. és 24. között a lengyelországi Krynicában rendezik meg.

U18-AS FIÚ NÉGY NEMZET-TORNA, TÜSKECSARNOK

A magyar csapat eredményei:

Február 5., csütörtök:

Magyarország–Olaszország 2–3

Február 6., péntek:

Magyarország–Szlovénia 2–6

Február 7., szombat:

Magyarország–Franciaország 3–2 – szétlövés után



AZ U18-AS VÁLOGATOTT KERETE:

Kapusok (3):

Gyulai Benedek (Ilves, finn), Szamos Kund (ÚJA), Warvasovszky Áron (Hoosac School, amerikai)

Hátvédek (8):

Besenyei Botond (SaiPa, finn), Gazsó Sebestyén Bence (ÚJA), Karsai Ferenc (Jokerit, finn), Nagy Botond (Ilves, finn), Osztoics Márk (ÚJA), Prém Zsombor (ÚJA), Seres-Gömöry Zsombor (Sport U18, finn), Tamás Ákos (Vienna Capitals, osztrák)

Csatárok (15):

Baróti Bence (UTE), Bencze Sebestyén (FTC-Telekom), Brehel Attila (ÚJA), Gál Benedek (ÚJA), Horváth-Terták Péter (KooKoo, finn), Kund Samu (UNI Győr ETO), Papp Adrián (FEHA19), Pallag-Bozsák Noel (FEHA19), Rákosi Lázár (FEHA19), Schmidt Ágoston (TPS, finn), Szénási Levente (KalPa, finn), Tamási Dániel (Vienna Capitals, osztrák), Tamási Attila (Vasas), Ványolos Márk (ÚJA), Weisz Borisz (Elite Hockey A., amerikai)

