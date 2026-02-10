Nemzeti Sportrádió

Kizártak két dél-koreai sífutót, mert tiltott szert használtak léceiken az olimpián

2026.02.10. 19:55
Han Ta Szom eredményét törölték (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia 2026 téli olimpia Milánó-Cortina 2026 tiltott szer vax sífutás
Két dél-koreai sífutót, Han Ta Szomot és Li Euj Dzsint kizártak a milánói téli olimpia női klasszikus stílusú egyéni számából, mert léceiken tiltott szert használtak.

Mind a ketten fluorozott vaxot alkalmaztak, ám a szer az emberre és a környezetre is káros, és 2023 óta tiltják a használatukat. A dél-koreai síszövetség egyelőre nem reagált a hírre.

A fluorozott vaxot eredetileg vitorláshajókon használták a siklás elősegítésére, majd a sísportba az 1980-as évek végén került be. Az anyag nem bomlik le biológiailag, így úgynevezett „örökké tartó vegyi anyagnak” minősül, és egészségügyi kockázatot jelenthet a vaxmesterek számára is, akik forró vasalóval kenik fel a viaszt a lécekre.

A Nemzetközi Síszövetség 2019-ben jelentette be a fluor betiltását, a szabály a 2023–2024-es szezonban lépett hatályba. Han és Li messze áll a legjobbaktól, előbbi a 157., utóbbi a 158. helyen áll a világkupában.

 

