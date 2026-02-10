Tizenhárman pályáznak a Tripla Arany Klub tagságra a jégkorongozóknál a téli olimpián

Most öt kanadai (Darcy Kuemper, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sam Reinhart és Mark Stone), három cseh (Michal Kempny, Ondrej Palát és Jan Rutta), három svéd (Oliver Ekman-Larsson, Gabriel Landeskog és Victor Hedman), valamint két finn (Eetu Luostarinen és Niko Mikkola) esélyes erre, nekik még az ötkarikás bajnoki cím hiányzik a Tripla Arany klubtagsághoz.

Érdekesség, hogy eddig nincs kapus az elitmezőnyben, és a most esélyesek közül csak Kuemper játszik ezen a poszton. A milánói olimpia férfi hokitornája szerdán kezdődik, az NHL-esek 2014 után szerepelnek ismét.