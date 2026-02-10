Nemzeti Sportrádió

Tizenhárman pályáznak a Tripla Arany Klub tagságra a jégkorongozóknál a téli olimpián

2026.02.10. 20:39
null
Darcy Kuemper lehet az első kapus a klubban (Fotó: Getty Images)
Címkék
téli olimpia jégkorong Tripla Arany Klub Milánó-Cortina 2026
A világon jelenleg harminc férfi jégkorongozó mondhatja el magáról, hogy nyert olimpiát, világbajnokságot és Stanley-kupát is.

Most öt kanadai (Darcy Kuemper, Nathan MacKinnon, Brad Marchand, Sam Reinhart és Mark Stone), három cseh (Michal Kempny, Ondrej Palát és Jan Rutta), három svéd (Oliver Ekman-Larsson, Gabriel Landeskog és Victor Hedman), valamint két finn (Eetu Luostarinen és Niko Mikkola) esélyes erre, nekik még az ötkarikás bajnoki cím hiányzik a Tripla Arany klubtagsághoz.

Érdekesség, hogy eddig nincs kapus az elitmezőnyben, és a most esélyesek közül csak Kuemper játszik ezen a poszton. A milánói olimpia férfi hokitornája szerdán kezdődik, az NHL-esek 2014 után szerepelnek ismét.

 

téli olimpia jégkorong Tripla Arany Klub Milánó-Cortina 2026
Legfrissebb hírek

Alaposan kitömték az amerikaiak Kanadát a női hokitorna csúcsrangadóján

Téli olimpia 2026
3 perce

Norvégia fölényesen az éremtáblázat élén; megvan a szlovének első aranya a téli olimpián

Téli olimpia 2026
36 perce

Szlovén győzelem a síugrók vegyes csapatversenyében a téli olimpián

Téli olimpia 2026
1 órája

Svéd olimpiai bajnoka lett a curlinges vegyes párosoknak

Téli olimpia 2026
2 órája

Kizártak két dél-koreai sífutót, mert tiltott szert használtak léceiken az olimpián

Téli olimpia 2026
2 órája

Julia Taubitz leiskolázta a női szánkós mezőnyt

Téli olimpia 2026
2 órája

Veretlenek maradtak a svédek, a németek legyőzték az olaszokat az olimpia női hokitornáján

Téli olimpia 2026
3 órája

Jégkorong: célegyenesben az U18-as válogatott vb-felkészülése

Utánpótlássport
3 órája
Ezek is érdekelhetik