Tóth Alex először kezdett a Bournemouthban!

2026.02.10. 20:28
Először került be az AFC Bournemouth kezdőcsapatába a magyar válogatott középpályás, Tóth Alex – a „cseresznyések” este fél 9-től az Everton otthonában léptek pályára.

Az Everton elleni idegenbeli angol bajnoki mérkőzésen először jelölték a kezdőbe Tóth Alexet, a magyar válogatott középpályását.

Nem sokan várták a kezdőbe, mondván, a csapatkapitány Lewis Cookot, illetve a nyári világbajnokságra az angol válogatott behívójában reménykedő Alex Scottot lehetetlen kirobbantani a középpálya közepéről – erre tessék, előbbi helyett a Bournemouth kvázi tízeseként vonulhatott ki a gyepre, a csapatkapitányi karszalagot pedig Ryan Christie húzta fel.

A találkozón a magyar játékos 58 percet kapott Andoni Iraolától, 26 labdaérintése volt, ebből 2 az ellenfél kapuja előtt, 18-ból 15 sikeres passza, és 3 párharcot vívott meg. Az első félidő hajrájában kis híján gólpasszt adott Evanilsonnak, de a brazil tizenegy méterről Jordan Pickford kezébe lőtte a labdát. 

A szünetre Everton-előnnyel vonultak a csapatok, Rayan ugyanis elkerülhető szituációban buktatta Jarrod Branthwaite-et a tizenhatoson belül, a jogos büntetőt pedig Ndiaye gólra váltotta. A második félidőben a liverpooliak fordítottak.

A lefújást követően helyszíni tudósítónk, Gyenge Balázs összefogalóját olvashatják majd.

ANGOL PREMIER LEAGUE
26. FORDULÓ
KEDDI MÉRKŐZÉSEK
20.30: Chelsea–Leeds United (Tv: Spíler1)
20.30: Everton–AFC Bournemouth (Tv: Spíler2)
20.30: Tottenham Hotspur–Newcastle United
21.15: West Ham United–Manchester United (Tv: Match4)

 

