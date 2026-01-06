Udvardy Pannáék Aucklandben, Stollár Fannyék Brisbane-ben búcsúztak

Az egyéni világranglistán 87. játékos, Udvardy Panna kedden a szlovén Veronika Erjaveccel az oldalán másfél óra alatt 7:6 (7–5), 6:4-re kikapott a japán Ninomija Makotótól és indonéz Aldila Sutjiaditól.

A 27 éves Udvardy egyesben 7:5, 6:1-es vereséget szenvedett hétfőn a főtábla nyitó körében a cseh Sara Bejlektől.

A magyarok számára nem indult jól a 2026-os idény, mivel – noha Bondár Anna nyert két mérkőzést a brisbane-i selejtezőben – főtáblán egyetlen győzelmet sem arattak. A férfiaknál Hongkongban Piros Zsombor a kvalifikációban, Marozsán Fábián pedig a főmezőnyben esett ki rögtön, míg Brisbane-ben Bondár és Fucsovics Márton is kikapott az első fordulóban.

Stollár Fannyék számára már az első fordulóban véget ért a brisbane-i torna (Fotó: Getty Images)

Stollár Fannyék az első játszmát megnyerték Brisbane-ben, ám alulmaradtak az 1 óra 17 perces összecsapáson.

NŐI TENISZ

WTA 500-as torna, Brisbane, 1. forduló (nyolcaddöntő)

Nagyja Kicsenok, Ljudmila Kicsenok (ukrán)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 2:6, 6:2, 10–7 – döntő rövidítésben

WTA 250-es torna, Auckland, 1. forduló (nyolcaddöntő)

Ninomija Makoto (japán), Aldila Sutjiadi (indonéz)–Udvardy Panna, Veronika Erjavec (szlovén) 7:6 (7–5), 6:4