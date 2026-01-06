Nemzeti Sportrádió

Udvardy Pannáék Aucklandben, Stollár Fannyék Brisbane-ben búcsúztak

2026.01.06. 08:38
null
Udvardy Panna már nem érdekelt az aucklandi tornán (Fotó: Getty Images)
Udvardy Panna párosban is búcsúzott kedden az aucklandi, 283 ezer dollár (97 millió forint) összdíjazású női kemény pályás tenisztornán. Stollár Fanny és japán társa, Kato Miju döntő rövidítésben szintén kikapott a Nagyja Kicsenok, Ljudmila Kicsenok ukrán kettőstől a brisbane-i, 1.2 millió dollár (420 millió forint) összdíjazású viadal nyolcaddöntőjében.

Az egyéni világranglistán 87. játékos, Udvardy Panna kedden a szlovén Veronika Erjaveccel az oldalán másfél óra alatt 7:6 (7–5), 6:4-re kikapott a japán Ninomija Makotótól és indonéz Aldila Sutjiaditól.

A 27 éves Udvardy egyesben 7:5, 6:1-es vereséget szenvedett hétfőn a főtábla nyitó körében a cseh Sara Bejlektől.

A magyarok számára nem indult jól a 2026-os idény, mivel – noha Bondár Anna nyert két mérkőzést a brisbane-i selejtezőben – főtáblán egyetlen győzelmet sem arattak. A férfiaknál Hongkongban Piros Zsombor a kvalifikációban, Marozsán Fábián pedig a főmezőnyben esett ki rögtön, míg Brisbane-ben Bondár és Fucsovics Márton is kikapott az első fordulóban.

Stollár Fannyék számára már az első fordulóban véget ért a brisbane-i torna (Fotó: Getty Images)

Stollár Fannyék az első játszmát megnyerték Brisbane-ben, ám alulmaradtak az 1 óra 17 perces összecsapáson.

NŐI TENISZ
WTA 500-as torna, Brisbane, 1. forduló (nyolcaddöntő)
Nagyja Kicsenok, Ljudmila Kicsenok (ukrán)–Stollár Fanny, Kato Miju (magyar, japán) 2:6, 6:2, 10–7 – döntő rövidítésben
WTA 250-es torna, Auckland, 1. forduló (nyolcaddöntő)
Ninomija Makoto (japán), Aldila Sutjiadi (indonéz)–Udvardy Panna, Veronika Erjavec (szlovén) 7:6 (7–5), 6:4

 

