Férfi kézi NB I: idegenben diadalmaskodott a Veszprém és a Szeged

A bakonyiak 36–23-ra verték meg a PLER-t, Gasper Marguc kilenc góllal, Rodrigo Corrales 17 védéssel vette ki részét a sikerből. A fővárosiaknál Sunajko Stefan hatszor talált be.

A csongrádiak úgy nyertek 34–25-re Gyöngyösön, hogy mindössze kilenc lövést rontottak el. Imanol Garciandía és Jérémy Toto hat-hat gólt lőtt, Mikler Roland pedig 19 perc alatt 12 lövésből hetet kivédett.

A Ferencváros házigazdaként 35–28-ra felülmúlta a kieső helyen álló Komlót. Kovacsics Péter hat, Csörgő Kristóf öt góllal, Győri Kristóf kilenc védéssel és két találattal zárt a fővárosiaknál.

A NEKA végig vezetve 30–27-re legyőzte a Csurgót, Gazsó Péter és Szücs Balázs hat-hat alkalommal volt eredményes, Podoba János pedig 11 védéssel vette ki részét a sikerből. A túloldalon Kiss Bence hét gólt lőtt.

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

CYEB-Budakalász–ETO University HT 29–29 (11–18)

Budakalász, 260 néző. V: Horváth P., Marton B.

BUDAKALÁSZ: Nagy T. – Varjú 2, Korbel 1, MÁTÉS 10 (5), Fekete G. 2, Fórizs 3, SZÁVA 3. Csere: TAKÁCS Á., Benzsay (kapusok), POLCAR 5, Vuleta 2, Kovács Á. 1, Dávid M., Forgács, Szujó, Tájok. Edző: Csoknyai István

GYŐR: PÁSZTOR I. – Nagy M. 3, Dely 3, Szmetán M. 2, Kusan 1, Dissinger 3, HÁRI 7 (4). Csere: Brasen, Lovistyek (kapusok), Grgic 2, EKLEMOVIC 7, Tárnoki, Varga B., Szrnka, Zakor, Stepancic 1. Edző: Kilvinger Bálint

Az eredmény alakulása. 5. perc: 2–4. 15. p.: 7–8. 26. p.: 10–15. 36. p.: 14–21. 43. p.: 20–22. 54. p.: 24–27. Kiállítások: 8, ill. 10 perc. Hétméteresek: 5/5, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Csoknyai István: – A padlóról álltunk fel. A második félidőben a védések és a nyitott védekezésből szerzett labdák megmutatták a valódi arcunkat, így a végén még a győzelemért is támadhattunk. Bár a döntetlen bravúr, maradt bennem hiányérzet, de ezt a tartást kell vinnünk tovább a következő meccsekre is!

Kilvinger Bálint: – Az első félidőben még kontrolláltuk a meccset, fegyelmezetten és taktikusan játszottunk. Szünet után azonban előjött a csapat „másik arca”: a fellazuló védekezés és az eladott labdák miatt hagytuk visszajönni a Budakalászt, amely a végén már a győzelemért támadhatott. Az elszalasztott előny miatt ez a döntetlen sokkal fájóbb pontszerzés, mint a múlt heti.

Liqui Moly NEKA–Csurgói KK 30–27 (16–12)

Balatonboglár, 292 néző. V: Paska, Vastag

NEKA: PODOBA – SZÜCS B. 6, Kathi 2, Tóth L. 4, Mészáros M. 2, GAZSÓ 6, Kovács D. 2. Csere: Mikler K. (kapus), Bugyáki, Török Á. 1, VÁRI 5, Kovács T. 2, Grünfelder, Kardos, Kollár. Edző: Sótonyi László

CSURGÓ: Váczi D. – Szűcs B. 1, BRAJOVICS 4, KISS B. 7, Ratkovics 4, Herceg 3, Bazsó G. 2. Csere: Zaponsek (kapus), VASVÁRI, Rotim, D. Alilovic 1, Gábor M., Pipp, Maracskó 3 (2), Horváth P. 2 (2). Edző: Alem Toszkics

Az eredmény alakulása. 9. perc: 5–0. 11.p.: 7–1. 14.p.: 8–5. 24.p.: 12–8. 25.p.: 12–10. 28.p.: 14–12. 37.p.: 21–15. 43.p.: 21–19. 49.p.: 25–22. 53.p.: 25–23. 55.p.: 27–23. Kiállítások: 8, ill. 8 perc. Hétméteresek: –, ill. 7/4

MESTERMÉRLEG

Sótonyi László:– Rendkívül jól felkészített, jó formában lévő Csurgóval találkoztunk. Tudtuk, hogy egyéni kvalitásban nem tudunk velük versenyezni, ezért igyekeztünk a saját játékunkat stabilizálni és a saját feladatainkra koncentrálni. Kiharcoltunk egy nagyobb előnyt, az ellenfél azonban felzárkózott, de a végjátékban a srácok maximálisan betartották a megbeszélt taktikát.

Alem Toszkics: – Gratulálok a NEKA győzelméhez. Nagyon nehéz, ugyanakkor jó mérkőzést játszott a két csapat. Tudtuk, hogy kemény találkozó vár ránk. Idegenben, tizenöt kihagyott ziccerrel rendkívül nehéz mérkőzést nyerni. Emiatt már az első félidőben hátrányba kerültünk, a második játékrészben pedig végig az ellenfél után futottunk. Tanulnunk kell az elkövetett hibákból.

PLER-Budapest–One Veszprém HC 23–36 (13–18)

BUD Aréna, 950 néző. V: Altmár, Horváth M.

PLER: BŐSZ – Zalai 1, Kavin, Várszegi, Pordán 1, Fekete Á. 2, SUNAJKO S. 6 (1). Csere: Borsos (kapus), Groff 2, Ocvirk 3 (1), Vuksic 4, Bognár N. 1, Mikita 1, Moczó 2 (1), Dénes J. Edző: Lepsényi Sándor

VESZPRÉM: CORRALES – GASPER MARGUC 9, Thiagus Petrus, Martinovic 2, EL-DERA 4, Ligetvári 2, Gáncs-Pető 3. Csere: Dodics 1, Adel 2, HESAM 4, Molnár R. 2, Descat 4 (3), Cindric 3, Pesmalbek. Edző: Xavier Pascual

Az eredmény alakulása. 7. perc: 0–6. 17. p.: 3–13. 26. p.: 9–18. 42. p.: 15–25. 53. p.: 18–32. Kiállítások: 4, ill. 2 perc. Hétméteresek: 4/3, ill. 3/3

MESTERMÉRLEG

Lepsényi Sándor: – Mindig öröm a Veszprémet vendégül látni. Az elejét felejtsük el, szerettünk volna közelebb maradni a vendégekhez, nekünk jövő héten kezdődik a bajnokság lényegi része. A közönségünk újra kitett magáért.

Xavier Pascual: – Az eleje tetszett, a huszadik perc körül visszaesett a játékunk, elmondtam, hogy ezt nem engedhetjük meg magunknak. Csodálatos ilyen közönség előtt játszani.

HE-DO B.Braun Gyöngyös–OTP Bank-Pick Szeged 25–34 (15–19)

Gyöngyös, 1200 néző. V: Kiu G., Kiu T.

GYÖNGYÖS: Tomics – Jaros, Nagy Á. 3, Ubornyák 1, Hegedűs M. 2, LANG 3, EDWARDS 4 (1). Csere: Marczika (kapus), Neves 3 (1), Bálint B. 4 (1), Végh B., Schäffer, GRÁF 5, Dobi, Jóga N. Edző: Bíró Balázs

SZEGED: Thulin – Szilágyi B. 5 (2), GARCIANDIA 6, Kalaras, MACKOVSEK 3, Frimmel 2, Gottfridsson 2. Csere: MIKLER R., Radvánszki (kapusok), Kucsera 1 (1), Bodó 2, Fazekas M., JELINIC 4, TOTO 6, Nikolic 2, Kukics 1. Edző: Michael Apelgren

Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–1. 12. p.: 7–6. 18. p.: 8–9. 24. p.: 10–13. 36. p.: 16–23. 42. p.: 18–27. 48. p.: 20–29. 54. p.: 20–30. Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 6/3, ill. 4/3

MESTERMÉRLEG

Bíró Balázs: – Igyekeztünk a sorozatterhelésben lévő, sok sérült miatt talán fáradtabb ellenfelet nagy küzdelemre késztetni, ami ideig-óráig sikerült is. Ha a második félidő elején Mikler Roland nem olyan hatásfokkal véd, ahogy védett, szorosabb mérkőzés lehetett volna. Nem történt tragédia, az esélyesebb csapat nyert.

Michael Apelgren: – Kezdetben elég sok problémát okozott a Gyöngyös, de aztán sikerült javítanunk a koncentrációnkon, és a magunk javára fordítottuk az eredményt. Nem vagyunk könnyű helyzetben a sok sérült miatt, de minden körülmények között meg kell mutatnunk, hogy mi vagyunk a Szeged.

FTC-Green Collect–Carbonex-Komló 35–28 (17–12)

Elek Gyula Aréna, 300 néző. V: Sándor, Szabó B.

FTC: GYŐRI K. 2 – Csanálosi 1 (1), Ancsin 4, Karai 1, CSÖRGŐ 5, Győri M. 3, KOVACSICS 6. Csere: Hajós (kapus), Debreczeni 2, KOLLER 3, Füzi 3, Tóth P. 1, Bujdosó B. 4, Juhász Á., Czabula. Edző: Pásztor István

KOMLÓ: Ágoston Á. – URBÁN 4, Váczi M. 1, Borsos 1, SZÖLLŐSI O. 3, Kovacsevics 4, Menyhárt 1. Csere: Vjunyik (kapus), ÁCS P. 4, Gulyás G. 4 (1), Ág B. 3, Varga Sz. 2, Marcsek 1, Pataki. Edző: György László

Az eredmény alakulása. 6. perc: 4–1. 16. p.: 9–9. 24. p.: 15–10. 38. p.: 22–17. 50. p.: 29–20. 54. p.: 33–23. Kiállítások: 4, ill. 12 perc. Hétméteresek: 1/1, ill. 5/1

MESTERMÉRLEG

Pásztor István: – Magas hőfokú mérkőzés volt, az idegenbeli meccsünk második félideje hagyott bennünk tüskét. Készülünk minden héten az aktuális ellenfelünkre, ettől függetlenül voltak hibáink, amelyek inkább a fegyelmezetlenségeinkből adódtak. Összességében jó teljesítményt nyújtottunk.

György László: – Ebben az összeállításban, amelyben most pályára léptünk, kihoztuk, amit tudtunk. Felvettük a támadójáték ritmusát, huszonnyolc lőtt gól a részünkről elfogadható. Sok hibánk volt, kaptunk könnyű és üres kapus gólokat is. Készülünk, mert jövő héten élet-halál mérkőzés vár ránk.