Gálfi Dalma és Udvardy Panna is kiesett párosban az ostravai tornán

A hétfői találkozó első játszmájában mindkét páros egyszer vesztette el az adogatását, így következett a rövidítés, amelyben Gálfiék bizonyultak jobbnak. A második szettben ugyanilyen forgatókönyv után jutottak el a felek a tie-breakig, de ekkor a rivális, a brit Madelaine Brooks és a kínai Suo Feng nyert, a továbbjutásról így a tíz nyert pontig tartó harmadik felvonás döntött. Ebben végig az ellenfél vezetett, amely végül 1 óra 58 perc alatt harcolta ki a negyeddöntős folytatást.

A világranglistán 90. magyar játékos egyesben már vasárnap búcsúzott, miután meccslabdáról kikapott a WTA rangsorában mindössze 469., hazai közönség előtt szereplő Tereza Martincovától.

FRISSÍTÉS, 18.45:

Gálfi Dalma és a lengyel Martyna Kubka duója után Udvardy Panna és a kolumbiai Emiliana Arango kettőse is kiesett a páros első fordulójában a 283 ezer dollár (91,1 millió forint) összdíjazású, ostravai keménypályás női tenisztornán.

Az első szettet még simán nyerték Udvardyék, de aztán a rivális - a brit Alicia Barnett és a francia Elixane Lechemia - ugyanilyen könnyedén egyenlített, így ebben a csatában is a tíz nyert pontig tartó rövidítés döntött. Ebben végig az ellenfél irányított, több ponttal elhúzott, s végül 1 óra 14 perc alatt lezárta a mérkőzést. Udvardy egyesben nyolcaddöntős, a 16 között a francia Diane Parry lesz az ellenfele.

WTA 250-ES TORNA, OSTRAVA

PÁROS, 1. FORDULÓ (a negyeddöntőbe jutásért)

Madelaine Brooks, Suo Feng (brit, kínai)–Gálfi Dalma, Martyna Kubka (magyar, lengyel) 6:7 (5–7), 7:6 (7–4), 10–5 – döntő rövidítés

Alicia Barnett, Elixane Lechemia (brit, francia)–Emiliana Arango, Udvardy Panna (kolumbiai, magyar) 2:6, 6:3, 10–4 – döntő rövidítés