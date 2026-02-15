Dubai tenisztorna: Stollár búcsúzott párosban

A magyar játékos a japán Kato Miju oldalán a nyitó körben – a legjobb 32 között – az ukrán Ljudmila Kicsenok és az amerikai Desirae Krawczyk kettőse ellen lépett pályára, a rivális végül 6:4, 6:4-re diadalmaskodott.

A mérkőzés 81 percig tartott.

WTA 100, DUBAI (4 088 211 dollár, kemény pálya)

NŐI PÁROS, 1. FORDULÓ

L. Kicsenok, Krawczyk (ukrán, amerikai)–Stollár, Kato (magyar, japán) 6:4, 6:4