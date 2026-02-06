Nemzeti Sportrádió

Szijjártó Péter fogadta Bondár Annát, miután ukrán ellenfele nem fogott vele kezet

2026.02.06. 14:22
Bondár Annát támogatja a külügyminiszter (Fotó: Szijjártó Péter/Facebook)
Szijjártó Péter, Magyarország külgazdasági és külügyminisztere fogadta Bondár Annát. Mint ismert, a teniszező kedden botrányos elő- és utóéletű mérkőzésen kapott ki a kolozsvári WTA-tenisztorna 2. fordulójában az ukrán Olekszandra Olijnikovától, aki a találkozó előtti fotózást és az azt követő kézfogást is megtagadta, mert a magyar játékos még 2022-ben – már az orosz–ukrán háború kirobbanása után – részt vett egy szentpétervári tornán.

Szijjártó Péter felháborítónak és botrányosnak nevezte, ahogyan Olekszandra Olijnikova bánt Bondár Annával Kolozsváron.

„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért. A Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán »sportolót« minősíti” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban

– írta Szijjártó Bondárról, akinek kiemelte az eredményeit is, köztük a korosztályos Európa-bajnoki címét, a WTA-tornagyőzelmeket, illetve azt, hogy a világranglistán a legjobb 50-ben is helyet foglalt már.

„Reméljük, a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete, a Honvéd szurkolóinak is” – zárta gondolatait Szijjártó.

Kiállnak Bondár Anna mellett a korábbi kiváló magyar sportolók

Gyurta Dániel, Szabó Bence, Vincze Ottó, Gór-Nagy Miklós, Szécsi Zoltán és Bárdosi Sándor is egyetért abban, hogy az ukrán teniszező tette nem egyezik a sport szellemiségével.

Bondár Anna: Soha nem támogattam a háborút

A magyar teniszező nem tehetett mást, mint hogy elfogadja ukrán ellenfele döntését, hogy nem fog vele kezet.

 

