Szijjártó Péter fogadta Bondár Annát, miután ukrán ellenfele nem fogott vele kezet

Szijjártó Péter felháborítónak és botrányosnak nevezte, ahogyan Olekszandra Olijnikova bánt Bondár Annával Kolozsváron.

„Ha a sportot rosszindulatú emberek összekeverik a geopolitikával, abból mindig baj lesz és méltatlan helyzetek állnak elő. Egyetlen normális ember sem hiheti a világon, hogy a sportolók felelősek lennének a politikusok döntéseiért. A Bondár Anna lejáratására tett kísérlet és náci párhuzamok emlegetése leginkább az ukrán »sportolót« minősíti” – fogalmazott Facebook-bejegyzésében Magyarország külgazdasági és külügyminisztere.

Ő a tettekben és nem a hangoskodásban hisz, szerintünk ő csinálja jobban

– írta Szijjártó Bondárról, akinek kiemelte az eredményeit is, köztük a korosztályos Európa-bajnoki címét, a WTA-tornagyőzelmeket, illetve azt, hogy a világranglistán a legjobb 50-ben is helyet foglalt már.

„Reméljük, a következő időszakban kiváló eredményekkel szerez majd örömet minden magyar embernek, köztük új egyesülete, a Honvéd szurkolóinak is” – zárta gondolatait Szijjártó.