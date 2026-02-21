Rinderknech lesz Marozsán ellenfele az első fordulóban a dubai tenisztornán

Az ATP honlapja szerint a világranglista 30. helyén álló francia játékos és a 48. helyezett magyar teniszező eddig három alkalommal találkozott egymással: 2023-ban Sanghajban és idén januárban az ausztrál nyílt bajnokságon Marozsán, tavaly Párizsban pedig Rinderknech győzött.

Marozsán ezúttal egyedüli magyar lesz a mezőnyben, mert Fucsovics Márton lemondta az indulást a dubai tornán.