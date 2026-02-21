Rinderknech lesz Marozsán ellenfele az első fordulóban a dubai tenisztornán

A francia Arthur Rinderknech lesz Marozsán Fábián ellenfele Dubaiban, a hétfőn kezdődő 3.3 millió dollár (1 milliárd forint) összdíjazású kemény pályás férfi tenisztorna első fordulójában.
Az ATP honlapja szerint a világranglista 30. helyén álló francia játékos és a 48. helyezett magyar teniszező eddig három alkalommal találkozott egymással: 2023-ban Sanghajban és idén januárban az ausztrál nyílt bajnokságon Marozsán, tavaly Párizsban pedig Rinderknech győzött.
Marozsán ezúttal egyedüli magyar lesz a mezőnyben, mert Fucsovics Márton lemondta az indulást a dubai tornán.
Legfrissebb hírek
Fucsovics kikapott a 2024-es győztestől Dohában
Tenisz
2026.02.18. 13:47
Dohai tenisztorna: Fucsovics sima győzelemmel nyolcaddöntős
Tenisz
2026.02.17. 13:28
Shelton és Cerúndolo is hazai pályán nyert tenisztornát
Tenisz
2026.02.16. 08:42
Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben
Tenisz
2026.02.13. 08:53
Davis-kupa: Luxemburg lesz a mieink ellenfele szeptemberben
Tenisz
2026.02.12. 12:50
Marozsán Fábián visszalépett a rotterdami tornától
Tenisz
2026.02.10. 12:44
Ezek is érdekelhetik