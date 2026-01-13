Marozsán a címvédő Monfils legyőzésével kezdett az aucklandi tenisztornán

A világranglistán elfoglalt 52. helyével a legjobb magyarnak számító játékos kedden a 39 éves Monfilsszel csapott össze, aki jelenleg csak 110. az ATP-rangsorban, de állt a 6. helyen is, és eddig 13 trófeát gyűjtött. A Vasas sportolója 2024 után kezdett ismét a veterán francia ellen Új-Zélandon, két évvel ezelőtt ő nyert 6:4, 6:7, 7:6-ra, azóta viszont kétszer kikapott a közönségszórakoztató stílusáról is ismert riválisától, aki sérülések miatt csaknem fél éve nem nyert mérkőzést.

A negyedik csata 5:5-ig stabil adogatójátékokat hozott, akkor az ellenfél elvette a magyar teniszező szerváját, majd megnyerte a szettet. A folytatás nagy fordulatot hozott, Marozsán szemlátomást ritmust váltott, megpróbálta kihasználni életkorbeli előnyét, miközben a francia az addiginál lassúbbnak tűnt, és egyre többet rontott. Marozsánnak egy brék elég volt, 3:0 után magabiztosan tartotta a távolságot, és további 35 perc elteltével egyenlített.

A döntő játszmában érvényesülni látszott Marozsán frissessége, 3:2-nél brékelőnybe került, csakhogy Monfils mozgósította az utolsó erőtartalékait, utolérte őt, a magyar teniszező pedig mérgében összetörte az ütőjét. Csalódottsága ezzel együtt nem tartott sokáig, összeszedte magát, és 4:4-nél ismét elvette riválisa adogatását.

Ez azt jelentette, hogy a győzelemért szervált, és mivel nem remegett meg a keze, sikerült lezárnia a 2 óra 2 perces találkozót. Diadala révén várhatóan a top 50-ben kezdi meg jövő héten az Australian Opent.

Marozsánra a nyolcaddöntőben a második helyen kiemelt norvég Casper Ruud vár.

ATP-TORNA, AUCKLAND (kemény pálya, 700 000 dollár)

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Marozsán Fábián–Gaël Monfils (francia) 5:7, 6:3, 6:4

