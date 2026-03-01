Nemzeti Sportrádió

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát; Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai

SZ. M.SZ. M.
2026.03.01. 23:29
Címkék
NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat

A Nemzeti Sport hétfői számából ajánljuk:

 


Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát. Az FTC történelmi nemzetközi tavaszt él meg, pedig a téli átigazolási időszakban Tóth Alex és Varga Barnabás személyében két kulcsemberét is elveszítette. Hajnal Tamás sportigazgató az Európa-liga-nyolcaddöntőről és a nehéz döntésekről is beszélt. Borbola Bence interjúja

A Barca történetének legfiatalabb triplázója lett az újra boldog Lamine Yamal. A 18 éves Európa-bajnok szélső a Villarreal elleni három gólja után bevallotta, hogy az utóbbi időszakban nem érezte jól magát, de végre tud mosolyogni. Smahulya Ádám írása

Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai. Az őszi borzalom után Lewis Mahoney-nak is köszönhetően jelentősen javult a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó bajnoki címvédő Liverpool védekezése, illetve hatékonysága a rögzített játékhelyzeteknél. Gyenge Balázs liverpooli elemzése

Nem bízta a véletlenre a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőt Franciaország és gyorsan elhúzott, de a magyar férfiválogatott nem zuhant össze és voltak biztató szakaszok a vereség ellenére is. Bobory Balázs helyszíni beszámolója Le Mans-ból

Vasárnap a női légpuskások vitték a prímet a sportlövők Örményországban zajló 10 méteres Európa-bajnokságán. Major Veronika két aranyéremmel zárta a napot, az egyéni mellett a csapattal is felállhatott a dobogó felső fokára. Beke Zsombor összefoglalója

A NEMZETI SPORT NAPILAPOT DIGITÁLIS FORMÁBAN ITT OLVASHATJA EL!

 

NS-ajánló Nemzeti Sport NS-ajánlat
Legfrissebb hírek

Szoboszlai-gólpassz, kiütötte a West Hamet a Liverpool; Balog Tibor már tudja, ki kell használni az időt, mert gyorsan eltelik

E-újság
Tegnap, 23:55

Hatvan perc kerestetik – Malonyai Péter jegyzete

Labdarúgó NB I
Tegnap, 23:51

Toon Raemaekers: A Braga ellen is összejöhet a bravúr!; Összejött a magyaros párharc a Bajnokok Ligája nyolcaddöntőjében

E-újság
2026.02.27. 23:40

Három magyar lesz egyszerre pályán a BL-ben?; Golomán György: A papírforma francia sikert ígér, de...

E-újság
2026.02.26. 23:55

A nyolcaddöntőért játszik a Ferencváros; Fenyő Noah visszatérne a Bundesligába

E-újság
2026.02.25. 23:59

Az óvodások már tudják – Malonyai Péter publicisztikája

Egyéb egyéni
2026.02.25. 00:13

A sport sem úszta meg – Szöllősi György jegyzete

Egyéb egyéni
2026.02.25. 00:13

Kós Hubert verhetetlen akar lenni; A téli olimpia teljes eredménylistája

E-újság
2026.02.24. 23:31
Ezek is érdekelhetik