Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát; Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai

Hajnal Tamás: A Ferencvárosnál az a cél, hogy minden évben borítsuk a papírformát. Az FTC történelmi nemzetközi tavaszt él meg, pedig a téli átigazolási időszakban Tóth Alex és Varga Barnabás személyében két kulcsemberét is elveszítette. Hajnal Tamás sportigazgató az Európa-liga-nyolcaddöntőről és a nehéz döntésekről is beszélt. Borbola Bence interjúja

A Barca történetének legfiatalabb triplázója lett az újra boldog Lamine Yamal. A 18 éves Európa-bajnok szélső a Villarreal elleni három gólja után bevallotta, hogy az utóbbi időszakban nem érezte jól magát, de végre tud mosolyogni. Smahulya Ádám írása

Egyre veszélyesebbek a Liverpool pontrúgásai. Az őszi borzalom után Lewis Mahoney-nak is köszönhetően jelentősen javult a Szoboszlai Dominikot és Kerkez Milost is alkalmazó bajnoki címvédő Liverpool védekezése, illetve hatékonysága a rögzített játékhelyzeteknél. Gyenge Balázs liverpooli elemzése

Nem bízta a véletlenre a férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőt Franciaország és gyorsan elhúzott, de a magyar férfiválogatott nem zuhant össze és voltak biztató szakaszok a vereség ellenére is. Bobory Balázs helyszíni beszámolója Le Mans-ból

Vasárnap a női légpuskások vitték a prímet a sportlövők Örményországban zajló 10 méteres Európa-bajnokságán. Major Veronika két aranyéremmel zárta a napot, az egyéni mellett a csapattal is felállhatott a dobogó felső fokára. Beke Zsombor összefoglalója

