Drámai végkifejlet az osztrák hokiliga magyar rangadóján – a Fehérvár maradt versenyben

KINEK MARAD ESÉLYE a rájátszásra? Ez volt a vasárnap délután nagy kérdése a Fehérvár és a Ferencváros összecsapása előtt. Az ICEHL-ben az alapszakasz végén az első hat automatikusan bejut a playoffba, a hetedik és a tizedik hely között záró csapatok pedig kvalifikációs párharcot vívnak a rájátszásért. A vasárnapi, utolsó forduló előtt a Fehérvár állt a tizedik helyen, két ponttal megelőzve a Ferencvárost. Mivel a két együttes egymás elleni – pontazonosság esetén rangsoroló – mérlege a Volánnak kedvezett, így a találkozó előtt a lehetséges forgatókönyvek egyszerű matematikát mutattak: ha rendes játékidőben nyer az FTC, akkor részt vehet a rájátszáskvalifikációban, minden más esetben a fővárosi gárdának véget ér az idénye, és a fehérváriak küzdhetnek tovább.

Előzetesen nehéz volt megjósolni az esélyeket, hiszen bár a ligában lejátszott egymás elleni mérkőzéseket a kék-fehérek magabiztosan megnyerték, amikor igazán nagy tét volt, a Magyar Kupa döntőjében a Ferencváros örülhetett. Egyik csapat sem várta csúcsformában az összecsapást, a hazaiak oldalán 12/1, míg a vendégeknél 12/4 volt az elmúlt 12 forduló győzelmi mutatója, a ferencvárosiak három sikert is a két sereghajtó ellen gyűjtöttek be.

A vasárnapi bajnoki az idényben „megszokott” forgatókönyv szerint kezdődött, már ami a ligában lejátszott összecsapásokat illeti. Remek hangulat mellett az első húsz percben többnyire a Fehérvár akarata érvényesült, elsősorban Max Gerlach volt elemében, többször is megkínálta lövéssel Bálizs Bencét, de a fővárosiak kapusa jól állta a sarat. Bár a Ferencváros harmadában zajlott inkább a játék, gyors ellentámadásokból azért veszélyeztetett az FTC is, Brady Shaw és Tyler Coulter volt a vendégek támadásainak főszereplői. Nyolc perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Volán, de nem sikerült élni a lehetőséggel, a gólhoz Trevor Cheek állt a legközelebb, de szemből leadott lövését védte Bálizs.

A második harmad teljesen más mederben kezdődött, mintha szerepet cseréltek volna a felek, a Ferencváros akarta érvényesült jobban. Joose Antonen nyitotta meg a helyzetek sorát, de Rasmus Reijola védeni tudott. Jóval bátrabban és gyorsabban játszott az FTC ezekben a percekben, míg a Volán inkább a gyors ellentámadásokra építkezett, egy ilyen szituációban Erdély Csanád és Justin Richards lódult meg, de nem tudtak kifogni Bálizson. A túloldalon Tyley Coulter próbálta éles szögből meglepni Reijolát, nem járt sikerrel, de néhány perccel később már igen. Gordon Green tört kapura, az ő lövését még védte a hazaiak kapusa, ám az ismétlést Tyler Coulter már bevágta (0–1). Nem sokáig örülhettek a ferencvárosi szurkolók, szinte azonnal jött a válasz. Trevor Cheek kissé váratlanul, a kék vonal közeléből laposan kapura lőtt, ez a mozdulatsor meglepte Bálizst is, a pakk a mamut alatt csúszott be (1–1). A gyors gólváltás mintha kicsit megzavarta volna a vendégeket, egy eladott korongra Anze Kuralt csapott le, de nem tudta áttuszkolni a játékszert a kapuson.

Óvatosabban vágtak neki a csapatok a harmadik harmadnak, kényelmesebb helyzetben játszhatott a Fehérvár, próbáltak is a hazaiak jobban vigyázni a korongra, hol több, hol kevesebb sikerrel. Sokáig csak Joel Messner távoli lövését írhattuk fel a veszélyes próbálkozások listájára. Néhány perc elteltével aztán először Gerlach tört kapura, majd az ellentámadásból Shaw lehetőségében volt benne a gól, de mindegyik helyzet kimaradt. A játékrész első tíz percében a Volán lépett fel támadószellemben, Rasmus Kulmala került szembe Bálizzsal, de a támadó kicsit túlgondolta a szituációt, és kicselezte magát a ziccerből. Az utolsó tíz percre fordulva a ferencvárosi tábor, valamint a játékosok is próbáltak egy fokozattal feljebb kapcsolni. Tammela több ízben is feladta a leckét Reijolának, a finn kapus kiállta a próbákat.

„Nem olyan régen még abban reménykedtem, hogy akár a rájátszáskvalifikációban találkozhat egymással a Fradi és a Volán, az talán még feszültebb találkozó lett volna. Az utolsó fordulós összecsapás is igazi ünnepe volt a sportágnak, nagyszerű színvonalú találkozó, öröm volt látni, hogy két magyar klubcsapat tud ilyet játszani egymással, a végén a gólváltás pedig különösen jót tett ennek a rangadónak. Kétoldalú, hogy így alakult az alapszakasz, mert csak az egyik magyar juthatott tovább, az egyik viszont így biztosan továbbjutott. A Volánnak nyilván csalódás ez az idény, nem a tizedik helyért szállt harcba, de most jön a rájátszáskvalifikáció, ha azon túljut a Fehérvár, akkor már minden forduló ajándék. A Fradi első idényében szerzett kellemes meglepetéseket, kis szerencsével és talán kicsit jobb összpontosítással a meccsek végén lehetett volna hat-nyolc ponttal többje. Kicsit szélsőséges volt az FTC, több mérkőzésen is a legvégén engedte ki a győzelmet a kezéből és veszített pontot, pontokat. A Volán ellen nem volt sikeres, de abban biztos vagyok, hogy az idényben szerzett tapasztalatok javítanak majd a csapat teljesítményén. Jól ismerem a játékosokat, az lett volna a meglepő, ha valamelyikük meglepetést szerez, de jó volt látni, hogy akik most debütáltak ilyen szinten, Horváth Donát, Mihalik András, Laskawy Ferenc, mind megállták a helyüket, hol jobban, hol kevésbé. Ami külön öröm, hogy Nagy Kristóf sok lehetőséget harcolt ki magának a Fradi kapujában teljesítményével. Ezeknek a srácoknak a pályafutásához sokat hozzáadhat a mögöttük hagyott bajnoki évad.” NS-szakértő: MAJOROSS Gergely, a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya

A hajrá forgatókönyvét nehezen lehetett volna előre megírni. Bő két perccel a vége előtt Aku Kestilä lőtt nagy gólt a fehérváriak kapujába, így ebben a pillanatban a ferencvárosiak álltak jobban (1–2). Ám a sors tartogatott még egy csavart erre napra, az utolsó percre emberelőnybe került a Fehérvár, Ted Dent a kapusát is levitte, így a hat a négy ellen támadtak a hazaiak. 34 másodperccel a dudaszó előtt Anze Kuralt közelről bekotort egy lecsorgó korongot, egyenlített a Volán (2–2), ezzel pedig ismét a kék-fehéreké volt a tizedik hely. Ezt a szituációt nehezen viselték a vendégek, reklamálás miatt Timo Saarikoski vezetőedzőt elküldték a kispadról, a kétperces kiállítást Gordon Green töltötte le a ráadásban.

A hosszabbításban Kuralt ismét villant, így a rájátszáskvalifikáció mellett a győzelem is a Voláné lett (3–2).

A találkozót követően a 7. helyen végző Vienna Capitals kiválasztotta a Fehérvárt, így a rájátszásba a bécsieken át vezethet a kék-fehérek útja.

Anze Kuralt, a Fehérvár támadója: – A Ferencváros győzelmi kényszerben lépett jégre, ezért többször is nyomást gyakorolt ránk, megszerezte a vezetést, de nem veszítettük el a koncentrációnkat a nehéz helyzetekben. Nem álltunk le, visszavágtunk és végül megnyertük a mérkőzést. Küzdöttünk végig, nem engedtünk könnyű helyzeteket a vendégeknek, a kapusunknak is köszönhetően kevés gólon tartottuk őket. Sofron István, az FTC támadója: – Fantasztikus volt telt házas magyar rangadón, ilyen tét mellett játszani. Mindkét csapat nagyon küzdött, mindenki mindent megtett a győzelemért. A hajrában úgy nézett ki, mi juthatunk tovább, de sajnos nem sikerült, ezt nehéz elfogadni. Ha viszont az egész képet nézzük, akkor büszkék lehetünk az első idényünkre, hiszen helytálltunk ebben az erős ligában, a legvégéig harcban voltunk a tizedik helyért. VÉLEMÉNYEK

– Ez a mérkőzés kicsit olyan volt, mint a két csapat idénye, hullámzó. Többször dominált a Fehérvár, de például a Ferencváros a második harmad elején jobbnak tűnt. A végén pedig negyven másodpercen múlt a továbbjutásuk.

– Szoros volt, úgy érzem, vezetnünk kellett volna az utolsó harmad előtt, és akkor talán egy kicsivel könnyebb dolgunk lett volna. A hajrában betaláltak a vendégek, úgy nézett ki, nyernek is, de sikerült emberelőnyben kiegyenlítenünk. Ezúttal valamennyivel többet támadtunk, mint szoktunk, többet is tudtuk a támadóharmadban tartani a korongot. A második játékrész elején kicsit elvesztünk, oda-vissza hoki ment a jégen, ami nem nekünk kedvez. Szerencsére a Fradinak se volt a legjobb napja, a mi szemszögünkből pedig végül jól alakultak a dolgok. – Mekkora lökést adhat a csapatnak a rájátszáskvalifikáció elérése?

– A győzelemért léptünk jégre, már előbb is biztosíthattuk volna a tizedik helyet, Bécsben a szétlövésen múlt. Örülünk, hogy sikerült elérnünk a rájátszáskvalifikációt, de túldimenzionálni sem szabad ezt. A Bécs választott ki minket, vele jó mérkőzéseket játszottunk ebben az idényben. – Az elmúlt években magasra rakták a lécet, de ebben az idényben nagyon hullámzóan teljesített az együttes. Hogyan értékelné az alapszakaszt?

–A tabella nem hazudik, olyan volt az alapszakaszunk, ahol végeztünk. Nem volt az igazi, az utóbbi években sok jó idényünk volt, egy évvel ezelőtt a hetedik helyen zártunk. Akik mögöttünk végeztek akkor, jól erősítettek, megelőztek minket, de az egész liga sokat erősödött. Nem kezdtünk jól az alapszakaszban, nem indult be igazán a gépezet. Minden csapat hasonló célokkal vág neki az idénynek, ebben az évadban a legjobb hat elhúzott a többitől, ennyivel erősebb volt. Lejjebb csupán néhány pont volt a különbség az együttesek között. Amikor nem úgy megy a szekér, mindenki frusztrált a mindennapokban, legyen edző, vezető, játékos, vagy feleség otthon, aki azt látja, hogy a férje nem túl jókedvű. MINIINTERJÚ – HÁRI János, a Fehérvár támadója: A tabella nem hazudik

OSZTRÁK JÉGKORONGLIGA (ICEHL), ALAPSZAKASZ

HYDRO FEHÉRVÁR AV19–FTC-TELEKOM 3–2 (0–0, 1–1, 1–1, 1–0) – hosszabbításban

MET Aréna, 5115 néző. Vezette: Nagy A., Soós, Muzsik, Váczi D.

FEHÉRVÁR: Reijola – Andersen, MESSNER (2) / Stipsicz, Campbell / Kiss R., Horváth Donát (1) / Falus – ERDÉLY CS., Richards, GERLACH (2) / Archibald, Kulmala, KURALT 2 / Cheek 1, Hári J. (1), Terbócs / Mihály Á., Németh K., Ambrus Cs. Edző: Ted Dent

FTC: BÁLIZS – BENGTSSON (1), Hadobás / Hudec, Lindgren (1) / Tyni, Horváth M. / Tóth Gergely, Laskawy – Shaw (1), KESTILÄ 1, G. Green (1) / Tammela, Coulter 1, Antonen / Molnár D., Mihalik A., Sofron / Galajda, Mattyasovszky, Nagy Krisztián. Edző: Timo Saarikoski

Kapura lövések: 42–21

Emberelőny-kihasználás: 4/1, ill. 5/0

MESTERMÉRLEG

Ted Dent: – Őrült meccs volt, nem tudom, volt-e már részem hasonlóban. A Ferencváros vezetett, de aztán kiegyenlítettünk, aztán megint gólt lőttek a vendégek, majd emberelőnyben sikerült egalizálni ismét. Mindkét kapus jó meccset zárt. Büszke vagyok a csapatra, jól küzdöttünk és végül elértük a célunkat.

Timo Saarikoski: – Először is elismerésem a Fehérvárnak. Nem tudom, mit mondhatnék, a srácok mindent beleadtak, közel voltunk a célunkhoz. A mérkőzés képe nem mindig nekünk kedvezett, de keményen védekeztünk, a végén mégis úgy érezhettük, a győzelem a miénk lehet, egy percig nem adtuk fel. Ez a találkozó kicsit olyan volt, mint az egész idényünk, közel voltunk, de nem eléggé.

További eredmények

Black Wings Linz (osztrák)–Graz 99ers (osztrák) 1–3

Klagenfurt (osztrák)–Vienna Capitals (osztrák) 2–3 – h. u.

Red Bull Salzburg (osztrák)–Innsbruck (osztrák) 4–1

EC Villach (osztrák)–Pustertal Wölfe (olasz) 0–1

Pioneers Vorarlberg (osztrák)–HCB Südtirol Alperia (olasz) 1–4

A VÉGEREDMÉNY M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Graz 48 28 6 6 8 163–102 +61 102 2. Klagenfurt 48 29 4 6 9 172–115 +57 101 3. Salzburg 48 25 7 4 12 163–104 +59 93 4. Südtirol 48 26 3 6 13 172–128 +44 90 5. Pustertal W. 48 25 4 4 15 158–129 +29 87 6. Ljubljana 48 22 8 3 15 177–137 +40 85 7. Vienna C. 48 18 5 4 21 126–141 –15 68 8. Villach 48 17 4 4 23 148–156 –8 63 9. Linz 48 16 6 2 24 141–148 –7 62 10. Fehérvár 48 16 3 6 23 113–158 –45 60 11. FTC 48 16 1 7 24 127–174 –47 57 12. Vorarlberg 48 9 4 5 30 113–184 –71 40 13. Innsbruck 48 5 5 3 35 118–215 –97 28

Az ICEHL alapszakaszának első hat helyezettje automatikusan bejutott a rájátszásba. A hetediktől a tizedik helyezettig rájátszáskvalifikációt játszanak a csapatok, ebben a körben a párharcok az egyik fél második győzelméig tartanak. A 7. helyezett csapat választ, hogy a 9. vagy a 10. helyezettel mérkőzik-e meg a playoffért, és a magasabban rangsorolt együttes kezdi hazai pályán a rájátszáskvalifikációt (a játéknapok: március 4., szerda; március 6., péntek és ha szükséges, március 8., vasárnap). A két kvalifikációs párharc győztese csatlakozik a hat, már playoffba jutott csapathoz, így alakul ki a negyeddöntő mezőnye. A rájátszás március 10-én kezdődik, az alapszakasz-helyezések alapján a legmagasabban rangsorolt csapat kezdi az ellenfélválasztást, majd az eggyel hátrébb végző, és így tovább. A negyeddöntőtől kezdve a párharcok már az egyik fél negyedik győzelméig tartanak. A playoffban ha egy párharc rendes játékideje döntetlennel ér véget, és az adott mérkőzésen még nem dőlhet el a továbbjutás sorsa, akkor rendes, 15 perces szünet után öt az öt (mezőnyjátékosok száma) ellen játszanak tovább a csapatok, méghozzá húszperces harmadot, az első ráadásjátékrész után újabb 15 perc szünet következik, amit követően már három a három ellen folytatódik tovább a meccs, és az egyik csapat első góljáig tart. Azokon a mérkőzéseken, amelyeken már eldőlhet a továbbjutás sorsa, végig öt az öt ellen folyik az összecsapás.

NS-SZAKÉRTŐ: MAJOROSS GERGELY

a magyar férfi jégkorong-válogatott szövetségi kapitánya

