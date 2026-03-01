Labdarúgás: vereséggel kezdték az Eb-selejtezőket az U17-es lányok
A Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatott vasárnap megkezdte szereplését az Európa-bajnoki selejtezősorozat második körében. A portugáliai minitorna első meccsén a hazai pályán szereplő portugálok voltak az ellenfelek.
A mieink sokáig fegyelmezetten védekeztek, azonban a 95. percben kapott góllal 1–0-ra alulmaradtak a jóval magasabban jegyzett Portugáliával szemben az Oeirasban rendezett találkozón.
Szerdán a spanyolok következnek a második mérkőzésen.
Az U17-es leányválogatott Eb-selejtezős programja:
Március 1., 17.00: Magyarország–Portugália 0–1 (Cidade do Futebol, Oeiras)
Március 4., 14.00: Magyarország–Spanyolország (Real Sport Club, Queluz)
Március 7., 17.00: Magyarország–Koszovó (Real Sport Club, Queluz)
A keret:
Kapusok
Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Árokszállási Sophie (MTK)
Védők
Veres Stefánia (Linz)
Vadász Lara (St. Pölten)
Gyurátz Eszter (Szekszárd)
Árvay Sára (FTC)
Szántó Hédi (FTC)
Tóth Adél (FTC)
Licskai Léna (Illés)
Középpályások
Farkas Panna (MTK)
Érsek Eszter (PAFC)
Csanádi Kata Róza (Illés)
Sági Fruzsina (Illés)
Soós Réka (Újpest)
Kovács Petra (Linz)
Támadók
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Perjési Lilla (Újpest)
Tóth Ramóna (FTC)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Bíró Blanka (FTC)
