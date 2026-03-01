Nemzeti Sportrádió

Labdarúgás: vereséggel kezdték az Eb-selejtezőket az U17-es lányok

2026.03.01. 20:57
labdarúgás U17-es leányválogatott utánpótlás utánpótlássport
A hosszabbításban kapott góllal szenvedett vereséget az U17-es leány labdarúgó-válogatott a házigazda portugáloktól a korosztályos Eb-selejtezőtorna első meccsén.

Makrai László vezette U17-es leány labdarúgó-válogatott vasárnap megkezdte szereplését az Európa-bajnoki selejtezősorozat második körében. A portugáliai minitorna első meccsén a hazai pályán szereplő portugálok voltak az ellenfelek.

A mieink sokáig fegyelmezetten védekeztek, azonban a 95. percben kapott góllal 1–0-ra alulmaradtak a jóval magasabban jegyzett Portugáliával szemben az Oeirasban rendezett találkozón.

Szerdán a spanyolok következnek a második mérkőzésen.

Az U17-es leányválogatott Eb-selejtezős programja:
Március 1., 17.00: Magyarország–Portugália 0–1 (Cidade do Futebol, Oeiras)
Március 4., 14.00: Magyarország–Spanyolország (Real Sport Club, Queluz)
Március 7., 17.00: Magyarország–Koszovó (Real Sport Club, Queluz)

A keret:

Kapusok  
Galambvári Olívia (DVTK)
Hollósi Eszter (PMFC)
Árokszállási Sophie (MTK)

Védők  
Veres Stefánia (Linz)
Vadász Lara (St. Pölten)
Gyurátz Eszter (Szekszárd)
Árvay Sára (FTC)
Szántó Hédi (FTC)
Tóth Adél (FTC)
Licskai Léna (Illés)

Középpályások  
Farkas Panna (MTK)
Érsek Eszter (PAFC)
Csanádi Kata Róza (Illés)
Sági Fruzsina (Illés)
Soós Réka (Újpest) 
Kovács Petra (Linz)

Támadók  
Filep Zsuzsa (Szekszárd)
Perjési Lilla (Újpest) 
Tóth Ramóna (FTC)
Pethe Olivia (Valencia CF)
Bíró Blanka (FTC)

(Kiemelt kép forrása: MLSZ)

 

Ezek is érdekelhetik