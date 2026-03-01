Vadnai Jonatán nyerte a portugáliai vitorlás Grand Prix-versenyt

A magyar szövetség Facebook-oldala szerint az olimpiai és világbajnoki negyedik sportoló az első helyről várta a portugáliai viadal vasárnapi döntő futamát, melyben szintén a legjobb volt, így magabiztosan végzett az élen a négy napos versenyen. Vadnai mögött a brit Elliot Hanson lett a második, míg az olasz Lorenzi Brando Chiavarini a harmadik.

A verseny többi magyarja közül a Kis-Szölgyémi Soma, De Jonghe Arthur kettős a hetedik helyen végzett a 49er hajóosztályban, Török Csanád a kilencedik, Tóth-Sarkadi Kolos pedig a tízedik lett az ILCA 6-os ifjúsági mezőnyben, miközben a Fehér Boróka-Fehér Szonja páros a 12. helyet szerezte meg a 49er FX olimpiai hajóosztály versenyében.