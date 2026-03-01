Halász Bence 80 méter felett kezdte a szezont, Kozák Luca és Molnár Attila is meggyőző volt Nyíregyházán
Még a szombatinál is izgalmasabb és változatosabb délutánra készülhettünk a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban megrendezett dupla országos bajnokságon. A program is hosszabb volt és még több nemzetközi szintű sportolóval találkozhattunk, mint szombaton.
A hétvége egyetlen duplázója Urbán Zita lett, a Honvéd futója a szombati, 1500-on aratott sikere után egy nappal 3000 méteren is felállhatott a dobogó felső fokára, mögötte ezüstérmesként az U23-as világbajnok triatlonos, Horváth Karolina végzett. A férfiak 3000-es futamában szintén jól szerepeltek a triatlonosok, Lehmann Csongor sokáig vezetett is, végül a 4. helyen ért célba. Tiszaújvárosi csapattársaihoz, Kiss Gergelyhez és Kovács Gyulához hasonlóan ő is egyéni csúcsot futott. A győztes a táv U20-as hazai rekordere, Kalász Bertold lett.
A férfi 800 méter utolsó kanyarjában nagy tülekedés alakult ki a pozíciókért, Földi Gergőt ki is zárták, Polyánki Bence pedig meglepetésre lehajrázta a szabadtéri címet védő Kubasi Jánost.
Halász Bence magabiztos 80.66 méteres dobással nyitotta a szezonját, a Dobó SE kalapácsvetőjének már az első kísérletével meglett az arany a verőfényes napsütésben. Csapattársa, Gyurátz Réka bronzéremmel tért vissza a gyermekáldása utáni első téli ob-ján, a női bajnok Csatári Jázmin lett.
Kozák Luca a szombati síkon futott egyénije után ezúttal fő számában, gáton állt rajthoz 60 méteren. A DSC-SI versenyzője 8.13-ra 8.03-at futott, 2020 és 2022 után harmadik bajnoki címét aratta ebben a számban. Ellenfele, Tóth Anna sérülés miatt nem állt rajthoz.
A 400 méter fedett pályás Európa-rekorderét, Molnár Attilát ugyanúgy 200 méteren láthattuk Nyíregyházán, mint tavaly ilyenkor. Egy éve 21.08-cal diadalmaskodott, most már 12 századdal hamarabb, 20.96-nál megállította az órát, amivel megvédte a címét. A hölgyek versenyében Molnár Janka legyőzte a magyar csúcstartó Sulyán Alexát, Molnárhoz hasonlóan ő is egyéni csúccsal lett aranyérmes.
2025 felfedezettjei közül a rúdugró Böndör Márton az 522-t és az 542-t is elsőre átvitte, 556 centin sajnos nem járt sikerrel, de így sem volt kérdéses a győzelme. A magasugró Bátori Lilianna ugyanolyan helyzetben volt, mint egy napja Klekner Hanga rúdugrásban: mire 178 centin beszállt, a többiek már kiestek. Versenyhelyzet nélkül nehéz kiemelkedőt nyújtani, a 18 éves tehetség azért 188 centiig így is (f)eljutott.
|VÉLEMÉNYEK
|HALÁSZ Bence, a kalapácsvetés téli országos bajnoka: – Nagyon jól éreztem magam egész héten, az utóbbi időszakban az edzőtáborban és a különböző tréningeken az eredményeim olyan jók voltak, hogy tudtam, akár meglehet a nyolcvan méter is. Nem volt egyszerű, mert korán kellett indulni, ez meg is látszott a sorozaton, a negyedik-ötödik dobásomon érződött a fáradtság, de utána hatodikra még egy utolsó kísérlet erejére össze tudtam szedni magam. Sok éven át még nyáron is küzdöttem azért, hogy nyolcvan fölé kerüljek, ezért nagyon tudom értékelni, hogy ez már itt, az első versenyemen sikerült.
|MOLNÁR Attila, a 200 méter fedett pályás országos bajnoka: – Amit szerettem volna, azt véghez vittem ezen az országos bajnokságon. Nem terveztünk semmi nagyot robbantani, konkrét időeredmény sem volt a fejemben, annyi volt a feladat, hogy futás közben előrébb kellett tartani a lábam a csípőmnél, a térdem pedig nem mehetett a farizmom mögé. Ezt egy minimálisan tempósabb, mégis relaxált kétszáz méterrel teljesíteni is tudtam. Ha tovább kellett volna futnom, nem okozott volna gondot.
52. FEDETT PÁLYÁS ATLÉTIKAI MAGYAR BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
FÉRFIAK
200 m
Országos bajnok: Molnár Attila (FTC, edzője: Laurent Meuwly) 20.96, 2. Jakab Apor (FTC) 21.47, 3. Wahl Zoltán (TSC-Geotech) 21.55
800 m
Országos bajnok: Polyánki Bence (BEAC) 1:52.25, 2. Kubasi János (SVSE) 1:52.45, 3. Szabacsi Gábor (FTC) 1:52.87
3000 m
Országos bajnok: Kalász Bertold (Centrál Elit AC, e: Csoma Ferenc) 8:09.89, 2. Szabó Benjámin Márton (KARC) 8:11.22, 3. Szögi István (MTK Budapest) 8:11.39
60 m gát
Országos bajnok: Eszes Dániel (VSD Dunakeszi, e: Maracskó Pál) 7.86, 2. Felber Farkas Ákos (SVSE) 7.93, 3. Zemen Zalán (Győri Atlétikai Club) 8.04
4x400 m váltó
Országos bajnok: Újpesti TE (Szilveszter Marcell, Csernus Péter László, Földi Gergő, Csahóczi Csanád, e: Nyilasi Péter, Zemen János) 3:15.04, 2. MATE-GEAC (Tompa Benedek, Fodor Péter Gellért, Birovecz Bátor Péter, Steigerwald Ernő) 3:15.17, 3. A-Plast Ikarus BSE (Deák Zalán, Molnár Csaba, Danka Gábor, Birovecz Ben Jordán) 3:17.83
Rúdugrás
Országos bajnok: Böndör Márton (Győri Atlétikai Club, e: Scheidler Géza és Böndör Dániel) 542, 2. Nagy Marcell (MATE-GEAC) 512, 3. Horváth Barna Botond (MATE-GEAC) 492
Távolugrás
Országos bajnok: Horváth Botond (VEDAC, e: Szigeti Csongor Barnabás) 756, 2. Hodossy-Takács Sámuel (DSC-SI) 745, 3. Németh Mátyás (KARC) 725
NŐK
200 m
Országos bajnok: Molnár Janka (TSC-Geotech, e: Karlik Pál) 23.85, 2. Sulyán Alexa (MATE-GEAC) 23.98, 3. Brucker Lili Hanna (UTE) 24.04
800 m
Országos bajnok: K. Szabó Gabriella (NYSC, e: Perényi Gabriella, K. Szabó Gábor) 2:12.67, 2. Juhász Dorottya Jázmin (VSD Dunakeszi) 2:13.27, 3. Enesei Rita (ARAK) 2:13.95
3000 m
Országos bajnok: Urbán Zita (BHSE, e: Káldy Zoltán) 9:22.79, 2. Horváth Karolina (TFSE) 9:28.58, 3. Varga Gréta (SVSE) 9:34.51
4x400 m váltó
Országos bajnok: SVSE (Felber Kata Zselyke, Rapai Fanni, Kovács Kincső, Besenyődi Petra, e: Bartha László, Horváthné Németh Ilona, Nagy Patrik, Loren Seagrave, Tóthné Stupián Anikó, ifj. Tomhauser István) 3:47.78, 2. MATE-GEAC (Simon Virág, Sulyán Alexa, Lőkös Laura, Mátó Sára) 3:47.88, 3. A-Plast Ikarus BSE (Marcos Figueredo Anais, Keller Kincső Panna, Hargittai Zsófia, Molnár Eszter) 3:51.76
60 m gát
Országos bajnok: Kozák Luca (DSC-SI, e: Suba László és Suba Emese Réka) 8.03, 2. Répási Petra (FTC) 8.39, 3. Bankó Laura (DSC-SI) 8.43
Magasugrás
Országos bajnok: Bátori Lilianna (Vasas, e: Kun-Szabó Balázs) 188, 2. Diemer Anna Sára (MTK Budapest) 172, 3. Takács Luca (KARC) és Macsali Blanka Zoé (Vasas) 168-168
Távolugrás
Országos bajnok: Bánhidi-Farkas Petra (MTK Budapest, e: Szabó Dezső) 638, 2. Szűcs Szabina (BHSE) 604, 3. Rózsahegyi Bori (TSE-Geotech) 587
TÉLI DOBÓ ORSZÁGOS BAJNOKSÁG, NYÍREGYHÁZA
FÉRFIAK
Kalapácsvetés
Országos bajnok: Halász Bence (Szombathelyi Dobó SE, e: Németh László, Varga Balázs, Igaz Bálint, Németh Zsolt és Kiss Szilárd) 80.66, 2. Szabados Ármin (Haladás VSE) 75.34, 3. Varga Donát (Szombathelyi Dobó SE) 74.90
Gerelyhajítás
Országos bajnok: Magyar Szabolcs Tamás (FTC, e: Herczeg György) 66.79, 2. Járvás Máté (MTK Budapest) 66.57, 3. Jancsik Martin (MTK Budapest) 58.90
NŐK
Kalapácsvetés
Országos bajnok: Csatári Jázmin (VEDAC, e: Zentai Tibor, Dobos Máté és Pásztor Bence) 66.44, 2. Németh Zsanett (Szombathelyi Dobó SE) 65.96, 3. Gyurátz Réka (Szombathelyi Dobó SE) 62.39
Gerelyhajítás
Országos bajnok: Bogdán Annabella (Békéscsabai AC, e: Varga Lőrinc) 57.04, 2. Kövér Fanni (MTK Budapest) 50.26, 3. Vágó Zsófia (Csepel TC) 44.10