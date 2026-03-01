Halász Bence 80 méter felett kezdte a szezont, Kozák Luca és Molnár Attila is meggyőző volt Nyíregyházán

Még a szombatinál is izgalmasabb és változatosabb délutánra készülhettünk a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban megrendezett dupla országos bajnokságon. A program is hosszabb volt és még több nemzetközi szintű sportolóval találkozhattunk, mint szombaton.

A hétvége egyetlen duplázója Urbán Zita lett, a Honvéd futója a szombati, 1500-on aratott sikere után egy nappal 3000 méteren is felállhatott a dobogó felső fokára, mögötte ezüstérmesként az U23-as világbajnok triatlonos, Horváth Karolina végzett. A férfiak 3000-es futamában szintén jól szerepeltek a triatlonosok, Lehmann Csongor sokáig vezetett is, végül a 4. helyen ért célba. Tiszaújvárosi csapattársaihoz, Kiss Gergelyhez és Kovács Gyulához hasonlóan ő is egyéni csúcsot futott. A győztes a táv U20-as hazai rekordere, Kalász Bertold lett.

Urbán Zita (Fotó: Czinege Melinda)

A férfi 800 méter utolsó kanyarjában nagy tülekedés alakult ki a pozíciókért, Földi Gergőt ki is zárták, Polyánki Bence pedig meglepetésre lehajrázta a szabadtéri címet védő Kubasi Jánost.

Halász Bence magabiztos 80.66 méteres dobással nyitotta a szezonját, a Dobó SE kalapácsvetőjének már az első kísérletével meglett az arany a verőfényes napsütésben. Csapattársa, Gyurátz Réka bronzéremmel tért vissza a gyermekáldása utáni első téli ob-ján, a női bajnok Csatári Jázmin lett.

Kozák Luca a szombati síkon futott egyénije után ezúttal fő számában, gáton állt rajthoz 60 méteren. A DSC-SI versenyzője 8.13-ra 8.03-at futott, 2020 és 2022 után harmadik bajnoki címét aratta ebben a számban. Ellenfele, Tóth Anna sérülés miatt nem állt rajthoz.

Kozák Luca (Fotó: Czinege Melinda)

A 400 méter fedett pályás Európa-rekorderét, Molnár Attilát ugyanúgy 200 méteren láthattuk Nyíregyházán, mint tavaly ilyenkor. Egy éve 21.08-cal diadalmaskodott, most már 12 századdal hamarabb, 20.96-nál megállította az órát, amivel megvédte a címét. A hölgyek versenyében Molnár Janka legyőzte a magyar csúcstartó Sulyán Alexát, Molnárhoz hasonlóan ő is egyéni csúccsal lett aranyérmes.

Molnár Attila (Fotó: Czinege Melinda)

2025 felfedezettjei közül a rúdugró Böndör Márton az 522-t és az 542-t is elsőre átvitte, 556 centin sajnos nem járt sikerrel, de így sem volt kérdéses a győzelme. A magasugró Bátori Lilianna ugyanolyan helyzetben volt, mint egy napja Klekner Hanga rúdugrásban: mire 178 centin beszállt, a többiek már kiestek. Versenyhelyzet nélkül nehéz kiemelkedőt nyújtani, a 18 éves tehetség azért 188 centiig így is (f)eljutott.