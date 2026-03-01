2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Az egyik fél kilencedik nyert frémjéig tartó döntőben Hawkins 7–1-es rohammal kezdett, és úgy tűnt, hogy gyorsan véget ér a csata. Hawkins ötször lökött legalább 67-es pontsorozatot, abszolút fölényben játszott. Ekkor azonban Lisowski feltámadt, kétszer is száz fölötti brékkel nyert frémet, és feljött 7–4-re. Azonban a lendülete csak eddig tartott. Hawkins 68-as brékkel 8–4-re növelte az előnyét, majd 8–5 után a 14. játék megnyerésével az egész meccsset behúzta.

A 46 éves Hawkins ezzel az ötödik pontszerző tornáját nyerte meg, a győzelemért 100 ezer fontot (csaknem 45 millió forint) kapott.

SZNÚKER

Home Nations Series, Welsh Open, Llandudno

Döntő

Barry Hawkins (angol)–Jack Lisowski (angol) 9–5