Robbie Keane a Kazincbarcika elleni győzelemről: A Liverpool kevesebbet rotál a Fradinál – videó

Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője

– Hogyan élte meg, hogy az utolsó pillanatban született a győztes gól?

– Már az első félidőben eldönthettük volna a meccset, többször is megbontottuk ellenfelünk védelmét a jobb és a bal oldalon. Sajnos nem volt szerencsénk, ráadásul láthatták, hogy az ellenfél kapusa szenzációsan védett.

– A lelátóról úgy tűnt, a második félidőben gyorsabbá vált az együttes játéka.

– Szerintem amikor az első játékrészben három belső középpályásunk, Mohammed Abu Fani, Gavriel Kanikovszki és Corbu Marius is a pályán volt, jól oldották meg a feladatukat, hiszen mindhárman képesek a leszűkített játéktérhez is alkalmazkodni.

– A nemzetközi kupa, a bajnoki és a Magyar Kupa hármas terhelése indokolná-e azt, hogy még jobban rotáljon?

– Már többször elmondtam, sajnos a szabályok nem teszik lehetővé, hogy – mint például a Liverpool – hét-nyolc játékost állandóan a pályán tarthassunk. Nekünk alkalmazkodnunk kell a magyarszabályhoz, ezért van az, hogy gyakran változtatni kell az összeállításon, bár hangsúlyozom, az lenne az igazi, ha minél kevesebbet és kevesebbszer kellene változtatni.

Kuttor Attila, a Kazincbarcika vezetőedzője

– A meccs előtt sokan nagy különbségű hazai győzelmet jósoltak, ehhez képest csapata közel állt a meglepetéshez – minek tulajdonítja ezt?

– Annak, hogy saját magunkhoz képest nagyon jól futballoztunk. Vártuk ezt a kiemelkedő teljesítményt, csak sajnos nem itt és nem ilyen erős csapat ellen. A vereség miatt a mutatott játékunk alapján érthetően szomorú vagyok.

– A futball ezúttal igazságtalan volt?

– Egyértelműen. Felkészültünk ellenfelünkből, tudtuk, hogy nem mi birtokoljuk majd a labdát, de abban is biztosak voltunk, ha lehetőségünk adódik, megvillanunk a kapu előtt. Ez történt itt, a Groupama Arénában is, és csupán percek választottak el bennünket attól, hogy sikeresek legyünk.

– Csapatából többen is jól futballoztak, ám mit szól a kapus Juhász Bence teljesítményéhez?

– Csak megerősíteni tudom, hogy a játékosok mindent megtettek a sikerért, s természetesen köztük van a kapusunk is. Ám mint már korábban is mondtam, sajnálom őt és a csapatot, hogy az átlagon felüli munka nem hozott eredményt. Megérdemeltük volna, hogy örülhessünk.

LABDARÚGÓ NB I

24. FORDULÓ

Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)

Budapest, Groupama Aréna, 6913 néző. Vezette: Csonka

Gólszerző: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), ill. Könyves (60.)

ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!