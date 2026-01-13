Bondár Anna 6:0, 6:1-gyel nyitott a hobarti tenisztornán

A világranglistán 75. Bondár Annának a nyitó körben a selejtezőből szerencsés vesztesként érkező ellenfél jutott Ella Seidel személyében, aki – karriercsúccsal – három hellyel mögötte áll a WTA-rangsorban. A 20 éves német játékos eddig három mérkőzést vívott Grand Slam-főtáblán, korábban kétszer játszottak egymás ellen, mindkettejüknek egy-egy győzelem jutott.

A harmadik összecsapás a vártnál sokkal simábban alakult: Seidel csupán egy gémet tudott hozni, Bondár végig kézben tartotta a meccset, és 62 perc elteltével már fogadhatta riválisa gratulációját.

Bondár a nyolcaddöntőben a szintén német Tatjana Mariával (42.) találkozik, aki 6:4, 6:3-ra legyőzte a hétszeres Grand Slam-bajnok, 45 éves Venus Williamset.

WTA-TORNA, HOBART (kemény pálya, 283 000 dollár)

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Bondár Anna–Ella Seidel (német) 6:0, 6:1

(MTI)