Marozsán ismét az első fordulóban búcsúzott Dubaiban

A világranglistán 50. helyezett és a múlt héten Dohában nyolcaddöntős magyar játékos azzal a francia Arthur Rinderknechsel találkozott, akit egy hónapja négy szettben búcsúztatott az Australian Open nyitó fordulójában. A melbourne-i mérkőzés előtt kétszer csaptak össze, 2023-ban Sanghajban Marozsán, tavaly októberben Párizsban pedig a 30 éves ellenfél bizonyult jobbnak. A 196 centis francia tavaly érte el eddigi legjobb Grand Slam-eredményét, amikor nyolcaddöntős volt a US Openen, majd októberben a döntőig menetelt Sanghajban, és ott emlékezetes meccsen kapott ki unokatestvérétől, Valentin Vacherot-tól.

Negyedik ütközetük a 3.3 millió dollár (egymilliárd forint) összdíjazású dubai kemény pályás torna első fordulójában 4:3-ig még bréklabdát sem hozott, ekkor azonban a Vasas SC sportolója elvette Rinderknech adogatását, majd könnyedén kiszerválta a 35 perces szettet. A folytatásban 2:3 után viszont komolyabb hullámvölgy következett, kilenc labdamenetből csak egyet tudott hozni Marozsán, és 31. helyen álló ellenfele nem sokkal később kiegyenlített. Az utolsó felvonásban 3:3-nál jöttek az újabb hibák a magyar éljátékos részéről, aki 3:5-nél adogatóként öt meccslabdát hárított, ám a francia ezután már lezárta a találkozót, amely 1 óra 54 percig tartott.

Marozsán – aki sorozatban harmadszor távozik nyeretlenül Dubaiból – ezúttal egyedüli magyar volt a mezőnyben, mert Fucsovics Márton visszalépett.

ATP 500-AS TORNA, DUBAI

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Arthur Rinderknech (francia)–Marozsán Fábián 3:6, 6:3, 6:4