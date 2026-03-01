Nemzeti Sportrádió

Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

2026.03.01. 20:40
Gruber Zsomborék (zöld-fehérben) hátrányba kerültek, aztán nagy nehezen fordítottak (Fotó: Török Attila)
A labdarúgó NB I 24. fordulójának záró mérkőzésén a Ferencváros háromszor találta el a kapufát, majd hátrányba került a Kazincbarcika ellen. A hajrában Franko Kovacevic kihagyta a tizenegyesét, a kipattanót viszont értékesítette, majd Jonathan Levi a 94. percben megszerezte az FTC győztes gólját a Groupama Arénában (2–1).

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 6913 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), ill. Könyves (60.)

Kiélezett a versenyfutás a bajnoki címért az ETO FC-vel, ám az Európa-liga-továbbjutást követő első hazai bajnoki mérkőzésen meglepően kevesen voltak a Ferencváros szurkolói – az okokat csak találgatni lehet, gyanítható, a tabella utolsó helyén álló Kazincbarcika elleni összecsapás előtt már sokan elkönyvelték, hogy zsebben a három pont. Robbie Keane vezetőedző nem ivott előre a medve bőrére. Erre abból következtethetünk, hogy erős összetételben küldte pályára csapatát, szó sem volt tartalékos névsorról. A túloldalon Kuttor Attila nyolc külföldi játékosa közül csak Meshack Ubochiomát jelölte a kezdő tizenegyébe – tíz magyarral játszottak a kazincbarcikaiak.

Bár a meccs elején úgy tűnt, a Ferencváros akarata érvényesül és sorra alakítja ki majd a helyzeteket, a kezdeti rohamok után alábbhagyott a lendület. A 7. percben ugyan Mohammed Abu Fani passza után Franko Kovacevic eltalálta a lécet, a csapatnak ezután kevesebb kidolgozott lehetősége volt. 

fotó 2026.03.01.

NB I, 24. forduló: FTC–Kazincbarcika 2–1 (Fotó: Török Attila)

 

Tíz perc elteltével először vezetett támadást a vendégegyüttes, majd ért a hazai tizenhatoson belülre, ahol Szőke Gergő került a földre Toon Raemaekers mellett, és bár volt kontakt kettejük között, a lábak érintkezéséért nem járt tizenegyes. A 22. percben a zöld-fehérek belga védője a másik kapu előtt is feltűnt, fejese után Juhász Bence védett nagyot. A 26. percben Szalai Gábor bólintását követően a bal oldali kapufán csattant a labda, majd hogy azután a kazincbarcikai kapus a gólvonalon túlról paskolta-e ki a labdát, vagy az még nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon – nos, azt perdöntő felvétel és gólvonal-technológia híján szabad szemmel szinte lehetetlenség megállapítani, a VAR-vizsgálat után mindenesetre szögletet végezhetett el a Ferencváros.

Szalai Gábor foghatta a fejét, a kapufája után a labda nem haladt át a gólvonalon (Fotó: Török Attila)

A házigazda a szélsőjátékot erőltette, különösen Elton Acolatse sebességbeli fölényét szerette volna kihasználni a bal oldalon, ám a Kazincbarcika jól védekezett, játékosai rendre tisztáztak, ha a tizenhatosán belülre érkezett a labda. Bár a szünetben 13–0-ra vezetett a szögletek tekintetében a Ferencváros, ezzel és a 80 százalékos labdabirtoklásával nem sokra ment.

Amint a találkozó kezdetét követően, úgy a fordulás után is hét percet kellett várni arra, hogy Kovacevic helyzetbe kerüljön. A horvát támadó lövése után Juhász Bence hárított, és az Újpesttől kölcsönvett kapus egy perccel később  Acolatse közeli lövésénél is résen volt. Újabb egy perc elteltével mutatta be a meccs legnagyobb védését, Gruber Zsombor cselezte magát lövőhelyzetig, majd miután úgy tűnt, labdája a hálóban köt ki, a kapus ujjheggyel a lécre tolta. Az 56. percben kapituláltak a hősiesen bekkelő vendégek, ám Kovacevic lesen helyezkedett, hiába pattant be a fejéről a labda a kapuba.

Megszokott jelenet a barcikai kapu előtt, ami nem csoda, mivel az FTC 19-szer végezhetett el szögletet a meccsen (Fotó: Török Attila)

Míg a Ferencváros kihagyta az ordító lehetőségeket, a Kazincbarcika gólra váltotta kósza akcióját: Könyves Norbert hozta magát Raemaekers mellett helyzetbe, és kilőtte a hosszú, bal alsó sarkot. A 72. percben egy másik cserejátékos, Kacper Radkowski duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, ám fejese után a labda a dermedten álló Gróf Dávid kapujának lécén csattant. Szorította az idő az FTC-t, amely alig tudott veszélyeztetni, mígnem a hajrában tizenegyeshez jutott: ugyan Franko Kovacevic lövése után Juhász Bence védett, a labda a támadó elé pattant, másodszor pedig már nem hibázott.

Már-már úgy tűnt, a Kazincbarcika kibekkeli a hosszabbítás perceit, azonban Jonathan Levi pályafutása legfontosabb ferencvárosi gólját szerezte a 94. percben – ezzel a zöld-fehérek nagy izgalmak közepette megnyerték a mérkőzést, és továbbra is hárompontos hátrányból üldözik a listavezető ETO FC-t. 2–1

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K    

Gk

P

  1. ETO FC

24

14

7

3

49–25

+24

49

  2. Ferencvárosi TC

24

14

4

6

46–26

+20

46

  3. Debreceni VSC

24

11

7

6

36–30

+6

40

  4. Paksi FC

24

10

6

8

46–37

+9

36

  5. Puskás Akadémia

24

10

5

9

31–30

+1

35

  6. Kisvárda

24

10

5

9

30–37

–7

35

  7. Zalaegerszegi TE

24

9

8

7

36–30

+6

35

  8. Újpest FC

24

8

5

11

33–41

–8

29

  9. Nyíregyháza Spartacus

24

7

7

10

33–40

–7

28

10. MTK Budapest

24

7

5

12

44–53

–9

26

11. Diósgyőri VTK

24

5

9

10

32–39

–7

24

12. Kazincbarcika

24

4

2

18

21–49

–28

14

 

 

