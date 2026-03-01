Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

Tíz perc elteltével először vezetett támadást a vendégegyüttes, majd ért a hazai tizenhatoson belülre, ahol Szőke Gergő került a földre Toon Raemaekers mellett, és bár volt kontakt kettejük között, a lábak érintkezéséért nem járt tizenegyes. A 22. percben a zöld-fehérek belga védője a másik kapu előtt is feltűnt, fejese után Juhász Bence védett nagyot. A 26. percben Szalai Gábor bólintását követően a bal oldali kapufán csattant a labda, majd hogy azután a kazincbarcikai kapus a gólvonalon túlról paskolta-e ki a labdát, vagy az még nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon – nos, azt perdöntő felvétel és gólvonal-technológia híján szabad szemmel szinte lehetetlenség megállapítani, a VAR-vizsgálat után mindenesetre szögletet végezhetett el a Ferencváros.

Szalai Gábor foghatta a fejét, a kapufája után a labda nem haladt át a gólvonalon (Fotó: Török Attila)

A házigazda a szélsőjátékot erőltette, különösen Elton Acolatse sebességbeli fölényét szerette volna kihasználni a bal oldalon, ám a Kazincbarcika jól védekezett, játékosai rendre tisztáztak, ha a tizenhatosán belülre érkezett a labda. Bár a szünetben 13–0-ra vezetett a szögletek tekintetében a Ferencváros, ezzel és a 80 százalékos labdabirtoklásával nem sokra ment.

Amint a találkozó kezdetét követően, úgy a fordulás után is hét percet kellett várni arra, hogy Kovacevic helyzetbe kerüljön. A horvát támadó lövése után Juhász Bence hárított, és az Újpesttől kölcsönvett kapus egy perccel később Acolatse közeli lövésénél is résen volt. Újabb egy perc elteltével mutatta be a meccs legnagyobb védését, Gruber Zsombor cselezte magát lövőhelyzetig, majd miután úgy tűnt, labdája a hálóban köt ki, a kapus ujjheggyel a lécre tolta. Az 56. percben kapituláltak a hősiesen bekkelő vendégek, ám Kovacevic lesen helyezkedett, hiába pattant be a fejéről a labda a kapuba.

Megszokott jelenet a barcikai kapu előtt, ami nem csoda, mivel az FTC 19-szer végezhetett el szögletet a meccsen (Fotó: Török Attila)

Míg a Ferencváros kihagyta az ordító lehetőségeket, a Kazincbarcika gólra váltotta kósza akcióját: Könyves Norbert hozta magát Raemaekers mellett helyzetbe, és kilőtte a hosszú, bal alsó sarkot. A 72. percben egy másik cserejátékos, Kacper Radkowski duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, ám fejese után a labda a dermedten álló Gróf Dávid kapujának lécén csattant. Szorította az idő az FTC-t, amely alig tudott veszélyeztetni, mígnem a hajrában tizenegyeshez jutott: ugyan Franko Kovacevic lövése után Juhász Bence védett, a labda a támadó elé pattant, másodszor pedig már nem hibázott.

Már-már úgy tűnt, a Kazincbarcika kibekkeli a hosszabbítás perceit, azonban Jonathan Levi pályafutása legfontosabb ferencvárosi gólját szerezte a 94. percben – ezzel a zöld-fehérek nagy izgalmak közepette megnyerték a mérkőzést, és továbbra is hárompontos hátrányból üldözik a listavezető ETO FC-t. 2–1

