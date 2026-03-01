Elmaradt az óriási meglepetés: az FTC a 94. percben megszerezte a győztes gólt a Kazincbarcika ellen

LABDARÚGÓ NB I
24. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Kolorcity Kazincbarcika SC 2–1 (0–0)
Budapest, Groupama Aréna, 6913 néző. Vezette: Csonka
Gólszerző: Kovacevic (87.), Levi (90+4.), ill. Könyves (60.)
Kiélezett a versenyfutás a bajnoki címért az ETO FC-vel, ám az Európa-liga-továbbjutást követő első hazai bajnoki mérkőzésen meglepően kevesen voltak a Ferencváros szurkolói – az okokat csak találgatni lehet, gyanítható, a tabella utolsó helyén álló Kazincbarcika elleni összecsapás előtt már sokan elkönyvelték, hogy zsebben a három pont. Robbie Keane vezetőedző nem ivott előre a medve bőrére. Erre abból következtethetünk, hogy erős összetételben küldte pályára csapatát, szó sem volt tartalékos névsorról. A túloldalon Kuttor Attila nyolc külföldi játékosa közül csak Meshack Ubochiomát jelölte a kezdő tizenegyébe – tíz magyarral játszottak a kazincbarcikaiak.
Bár a meccs elején úgy tűnt, a Ferencváros akarata érvényesül és sorra alakítja ki majd a helyzeteket, a kezdeti rohamok után alábbhagyott a lendület. A 7. percben ugyan Mohammed Abu Fani passza után Franko Kovacevic eltalálta a lécet, a csapatnak ezután kevesebb kidolgozott lehetősége volt.
Tíz perc elteltével először vezetett támadást a vendégegyüttes, majd ért a hazai tizenhatoson belülre, ahol Szőke Gergő került a földre Toon Raemaekers mellett, és bár volt kontakt kettejük között, a lábak érintkezéséért nem járt tizenegyes. A 22. percben a zöld-fehérek belga védője a másik kapu előtt is feltűnt, fejese után Juhász Bence védett nagyot. A 26. percben Szalai Gábor bólintását követően a bal oldali kapufán csattant a labda, majd hogy azután a kazincbarcikai kapus a gólvonalon túlról paskolta-e ki a labdát, vagy az még nem haladt át teljes terjedelmével a gólvonalon – nos, azt perdöntő felvétel és gólvonal-technológia híján szabad szemmel szinte lehetetlenség megállapítani, a VAR-vizsgálat után mindenesetre szögletet végezhetett el a Ferencváros.
A házigazda a szélsőjátékot erőltette, különösen Elton Acolatse sebességbeli fölényét szerette volna kihasználni a bal oldalon, ám a Kazincbarcika jól védekezett, játékosai rendre tisztáztak, ha a tizenhatosán belülre érkezett a labda. Bár a szünetben 13–0-ra vezetett a szögletek tekintetében a Ferencváros, ezzel és a 80 százalékos labdabirtoklásával nem sokra ment.
Amint a találkozó kezdetét követően, úgy a fordulás után is hét percet kellett várni arra, hogy Kovacevic helyzetbe kerüljön. A horvát támadó lövése után Juhász Bence hárított, és az Újpesttől kölcsönvett kapus egy perccel később Acolatse közeli lövésénél is résen volt. Újabb egy perc elteltével mutatta be a meccs legnagyobb védését, Gruber Zsombor cselezte magát lövőhelyzetig, majd miután úgy tűnt, labdája a hálóban köt ki, a kapus ujjheggyel a lécre tolta. Az 56. percben kapituláltak a hősiesen bekkelő vendégek, ám Kovacevic lesen helyezkedett, hiába pattant be a fejéről a labda a kapuba.
Míg a Ferencváros kihagyta az ordító lehetőségeket, a Kazincbarcika gólra váltotta kósza akcióját: Könyves Norbert hozta magát Raemaekers mellett helyzetbe, és kilőtte a hosszú, bal alsó sarkot. A 72. percben egy másik cserejátékos, Kacper Radkowski duplázhatta volna meg a vendégek előnyét, ám fejese után a labda a dermedten álló Gróf Dávid kapujának lécén csattant. Szorította az idő az FTC-t, amely alig tudott veszélyeztetni, mígnem a hajrában tizenegyeshez jutott: ugyan Franko Kovacevic lövése után Juhász Bence védett, a labda a támadó elé pattant, másodszor pedig már nem hibázott.
Már-már úgy tűnt, a Kazincbarcika kibekkeli a hosszabbítás perceit, azonban Jonathan Levi pályafutása legfontosabb ferencvárosi gólját szerezte a 94. percben – ezzel a zöld-fehérek nagy izgalmak közepette megnyerték a mérkőzést, és továbbra is hárompontos hátrányból üldözik a listavezető ETO FC-t. 2–1
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
24
14
7
3
49–25
+24
49
|2. Ferencvárosi TC
24
14
4
6
46–26
+20
46
|3. Debreceni VSC
24
11
7
6
36–30
+6
40
|4. Paksi FC
24
10
6
8
46–37
+9
36
|5. Puskás Akadémia
24
10
5
9
31–30
+1
35
|6. Kisvárda
24
10
5
9
30–37
–7
35
|7. Zalaegerszegi TE
24
9
8
7
36–30
+6
35
|8. Újpest FC
24
8
5
11
33–41
–8
29
|9. Nyíregyháza Spartacus
24
7
7
10
33–40
–7
28
|10. MTK Budapest
24
7
5
12
44–53
–9
26
|11. Diósgyőri VTK
24
5
9
10
32–39
–7
24
|12. Kazincbarcika
24
4
2
18
21–49
–28
14