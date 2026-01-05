Nemzeti Sportrádió

Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

P. GY. B. P. GY. B.
Vágólapra másolva!
2026.01.05. 06:55
Bondár Anna spanyol ellenféltől kapott ki (Fotó: Getty Images)
Címkék
tenisz Cristina Bucsa WTA Bondár Anna Brisbane
Bondár Anna három szettben búcsúzott a Brisbane-ben zajló WTA-tenisztorna első fordulójában.

Bondár az ukrán Anhelina Kalinina és az amerikai Katie Volynets legyőzésével jutott fel a főtáblára, ahol a spanyol Cristina Bucsa várt rá. A két teniszező még sosem játszott egymással tétmérkőzést.

Bár Bucsa rögtön elvette a magyar játékos adogatását, de Bondár a következő játékban visszabrékelt, majd 4:4-nél újabb játékot nyert fogadóként. A második játszmában 4:4-nél Bondár lebrékelte Bucsát, de nem tudta kiszerválni a győzelmet. A tie-break döntött, ahol a magyar teniszező négy pontot is elbukott a saját adogatásaiból, így spanyol ellenfele kiharcolta a döntő szettet. A záró felvonásban Bondár 2:1-es vezetésénél Bucsa egymás után öt játékot nyert, így készülhet a második fordulóra, ahol a viláeglső Arina Szabalenka lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, BRISBANE, 1. FORDULÓ
Bucsa (spanyol)–Bondár (magyar) 4:6, 7:6 (7–4), 6:2

 

tenisz Cristina Bucsa WTA Bondár Anna Brisbane
Legfrissebb hírek

Udvardy Panna az első fordulóban búcsúzott Aucklandben

Tenisz
2 órája

Piros Zsombor kiesett a hongkongi tenisztorna selejtezőjében

Tenisz
20 órája

Marozsán mellett Piros is indul a hongkongi tenisztornán

Tenisz
2026.01.03. 18:41

Bondár Anna főtáblára jutott Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.03. 08:27

Venus Williams szabadkártyát kapott az Australian Openre

Tenisz
2026.01.02. 10:40

Bondár Anna győzelemmel kezdte az idényt Brisbane-ben

Tenisz
2026.01.02. 08:55

Brisbane-i tenisztorna: Kasatkina mentálisan feltöltődve tér vissza

Tenisz
2025.12.30. 17:35

Kyrgios két szettben felülmúlta Szabalenkát a nemek csatájában

Tenisz
2025.12.28. 19:00
Ezek is érdekelhetik