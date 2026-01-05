Bondár szettelőnyről kapott ki Brisbane-ben

Bondár az ukrán Anhelina Kalinina és az amerikai Katie Volynets legyőzésével jutott fel a főtáblára, ahol a spanyol Cristina Bucsa várt rá. A két teniszező még sosem játszott egymással tétmérkőzést.

Bár Bucsa rögtön elvette a magyar játékos adogatását, de Bondár a következő játékban visszabrékelt, majd 4:4-nél újabb játékot nyert fogadóként. A második játszmában 4:4-nél Bondár lebrékelte Bucsát, de nem tudta kiszerválni a győzelmet. A tie-break döntött, ahol a magyar teniszező négy pontot is elbukott a saját adogatásaiból, így spanyol ellenfele kiharcolta a döntő szettet. A záró felvonásban Bondár 2:1-es vezetésénél Bucsa egymás után öt játékot nyert, így készülhet a második fordulóra, ahol a viláeglső Arina Szabalenka lesz az ellenfele.

TENISZ, WTA-TORNA, BRISBANE, 1. FORDULÓ

Bucsa (spanyol)–Bondár (magyar) 4:6, 7:6 (7–4), 6:2