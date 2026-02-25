Nemzeti Sportrádió

Elbukta a rövidítést, így kiesett Bondár és Gálfi párosa Austinban

R. D. P.R. D. P.
2026.02.25. 07:07
null
Bondár Anna (balra) és Gálfi Dalma duója egy szettet nyert (Fotók: Getty Images)
Címkék
Gálfi Dalma női tenisz Bondár Anna
Vereséget szenvedett párosban Bondár Anna és Gálfi Dalma az austini tenisztorna nyolcaddöntőjében magyar idő szerint szerda hajnalban.

Párosban ez volt az első forduló Austinban, ahol Bondár Anna és Gálfi Dalma ellenfele amerikai kettős volt a 31 éves Catherine Harrison és a 25 esztendős Dalayna Hewitt személyében.

A magyar páros az első játszmát simán hozta 6:2-re, a második szettben viszont nem fért bele a két elvesztett adogatás. A győztes duóról rövidítés döntött, amelyben az amerikaiak bírták jobban idegekkel.

Bondár egyesben is búcsúzott már, míg Gálfi a második körben a kínai Juan Juével találkozik. Párosban Stollár Fanny is érdekelt a tornán, ő Ashlyn Krueger oldalán lép pályára csütörtök este. 

TENISZ
AUSTIN, NŐI PÁROS
NYOLCADDÖNTŐ
Harrison, Hewitt (amerikaiak)–Bondár, Gálfi 2:6, 6:3, 10–8

Gálfi Dalma női tenisz Bondár Anna
Legfrissebb hírek

Gálfi Dalma legyőzte a 2019-es US Open bajnokát az austini tenisztornán

Tenisz
10 órája

Tenisz: Bondár az első fordulóban búcsúzott Austinban

Tenisz
2026.02.23. 23:05

Marozsán rontott, Fucsovics javított a világranglistán

Tenisz
2026.02.23. 09:38

Austini tenisztorna: három magyar a mezőnyben

Tenisz
2026.02.22. 13:31

Dubai tenisztorna: Stollár búcsúzott párosban

Tenisz
2026.02.15. 11:05

Bondár Anna kikapott a dubai selejtezőben

Tenisz
2026.02.13. 08:53

Tenisz-világranglisták: Fucsovics, Bondár és Udvardy is javított

Tenisz
2026.02.09. 16:47

Anna, az idő és a fair play szellemisége neked dolgozik! – Csisztu Zsuzsa jegyzete

Tenisz
2026.02.07. 00:13
Ezek is érdekelhetik