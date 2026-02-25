Elbukta a rövidítést, így kiesett Bondár és Gálfi párosa Austinban

Párosban ez volt az első forduló Austinban, ahol Bondár Anna és Gálfi Dalma ellenfele amerikai kettős volt a 31 éves Catherine Harrison és a 25 esztendős Dalayna Hewitt személyében.

A magyar páros az első játszmát simán hozta 6:2-re, a második szettben viszont nem fért bele a két elvesztett adogatás. A győztes duóról rövidítés döntött, amelyben az amerikaiak bírták jobban idegekkel.

Bondár egyesben is búcsúzott már, míg Gálfi a második körben a kínai Juan Juével találkozik. Párosban Stollár Fanny is érdekelt a tornán, ő Ashlyn Krueger oldalán lép pályára csütörtök este.

TENISZ

AUSTIN, NŐI PÁROS

NYOLCADDÖNTŐ

Harrison, Hewitt (amerikaiak)–Bondár, Gálfi 2:6, 6:3, 10–8