Elbukta a rövidítést, így kiesett Bondár és Gálfi párosa Austinban
Vereséget szenvedett párosban Bondár Anna és Gálfi Dalma az austini tenisztorna nyolcaddöntőjében magyar idő szerint szerda hajnalban.
Párosban ez volt az első forduló Austinban, ahol Bondár Anna és Gálfi Dalma ellenfele amerikai kettős volt a 31 éves Catherine Harrison és a 25 esztendős Dalayna Hewitt személyében.
A magyar páros az első játszmát simán hozta 6:2-re, a második szettben viszont nem fért bele a két elvesztett adogatás. A győztes duóról rövidítés döntött, amelyben az amerikaiak bírták jobban idegekkel.
Bondár egyesben is búcsúzott már, míg Gálfi a második körben a kínai Juan Juével találkozik. Párosban Stollár Fanny is érdekelt a tornán, ő Ashlyn Krueger oldalán lép pályára csütörtök este.
TENISZ
AUSTIN, NŐI PÁROS
NYOLCADDÖNTŐ
Harrison, Hewitt (amerikaiak)–Bondár, Gálfi 2:6, 6:3, 10–8
