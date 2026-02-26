Nemzeti Sportrádió

Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott az austini tenisztornától

2026.02.26. 08:01
Gálfi Dalma (Fotó: Getty Images)
Címkék
Austin Gálfi Dalma női tenisz WTA
Gálfi Dalma a nyolcaddöntőben búcsúzott a 283 ezer dollár (91 millió forint) összdíjazású austini keménypályás női tenisztornán.

A világranglistán 87. magyar játékos, aki az első fordulóban a 2019-ben US Open-győztes kanadai Bianca Andreescut (164.) múlta felül, a kínai Jüe Jüannal csapott össze szerdai játéknapon, és két játszmában, 1 óra 24 perces mérkőzésen maradt alul. Az első szakaszban 1:2-es állásnál, a másodikban pedig 1:1-nél és 1:3-nál vesztette el adogatását, míg ellenfele mindegyik szervajátékát hozta.

Az egyesült államokbeli viadalon hétfőn Bondár Anna az első körben kiesett egyesben, kedden pedig Gálfi előbb nyolcaddöntőbe jutott, majd Bondárral az oldalán kikapott párosban az első fordulóban. Ugyancsak befejezte szereplését Stollár Fanny, aki az amerikai Ashlyn Kruegerrel az oldalán kapott ki a páros első fordulójában.

TENISZ
AUSTIN (283 ezer dollár összdíjazás)
Nyolcaddöntő
Jüe Jüan (kínai)–Gálfi Dalma 6:3, 6:2

 

 

Austin Gálfi Dalma női tenisz WTA
