Australian Open: Alcaraz a második meccsén sem vesztett játszmát

2026.01.21. 09:25
Carlos Alcaraz egy szoros és két könnyebb játszmát vívott német ellenfelével szerdán (Fotó: AFP)
Az eddig befejeződő mérkőzéseken nem botlottak a kiemeltek az Ausztrál nemzetközi teniszbajnokság férfi egyesének szerdai játéknapján, így például továbbjutott a 2. fordulóból az elsőként rangsorolt Carlos Alcaraz, valamint a 13. kiemelt Danyiil Medvegyev is, aki majd Marozsán Fábián ellenfele lesz a következő fordulóban.

Yannick Hanfmann alaposan megdolgoztatta Carlos Alcarazt: a hatalmasakat szerváló német nyerte meg az első gémet, és bár a másodikban elrontotta a bréklabdát, a negyedikben már elcsente a világelső adogatójátékát. Alcaraz azonnal visszabrékelt, de még vártak rá nehéz pillanatok – csak óriási csatában volt képes behúzni az első játszmát.

A másodikban és a harmadikban már csak Alcaraz lopott adogatójátékot, kifulladóban lévő ellenfele orvosi segítségre is szorult, de becsülettel befejezte a mérkőzést: két meccslabdát hárított, a harmadikat már nem tudta, Alcaraz megnyerte a 2 óra 44 perces csatát, és készülhet a Corentin Moutet elleni folytatásra.

„Tudtam, hogy nagyszerűen fog játszani, jöttek is a szervái, mint a bombák tenyeresre is, fonákra is. Nagyon nagy megkönnyebbülés volt, hogy sikerült megnyernem azt a baromi nehéz első játszmát. A folytatásban már jobban éreztem magam a pályán, a taktikám is jobban működött, a mérkőzés végén pedig kifejezetten jól teniszeztem” – összegzett röviden Alcaraz, aki a második mérkőzését is játszmaveszteség nélkül nyerte meg.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)
FÉRFI EGYES, 2. FORDULÓ
Alcaraz (spanyol, 1.)–Hanfmann (német) 7:6 (7–4), 6:3, 6:2
Moutet (francia, 32.)–Zheng (amerikai) 3:6, 6:1, 6:3, 2:0-nál Zheng feladta
Paul (amerikai, 19.)–Tirante (argentin) 6:3, 6:4, 6:2
Davidovich (spanyol, 14.)–Opelka (amerikai) 6:3, 7:6 (7–3), 5:7, 4:6, 6:4
Etcheverry (argentin)–Fery (brit) 7:6 (7–4), 6:1, 6:3
F. Cerúndolo (18.)–Dzumhur (bosnyák) 6:3, 6:2, 6:1
Rubljov (orosz, 13.)–Faria (portugál) 6:4, 6:3, 4:6, 7:5
Medvegyev (orosz, 11.)–Halys (francia) 6:7 (9–11), 6:3, 6:4, 6:2
Tien (amerikai, 24.)–Sevcsenko (kazah) 6:2, 5:7, 6:1, 6:0
Borges (portugál)–Thompson (ausztrál) 6:7 (9–11), 6:3, 6:2, 6:4
Marozsán Fábián–Kamil Majchrzak (lengyel) 6:3, 6:4, 7:6
Bublik (kazah, 10.)–Fucsovics Márton 7:5, 6:4, 7:5
Később
Tiafoe (amerikai, 29.)–Comesana (argentin)
Medjedovics (szerb)–De Minaur (ausztrál, 6.)
A. Zverev (német, 3.)–Müller (francia)
Nava (amerikai)–Norrie (brit, 26.)

