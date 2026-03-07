Helytállt a harmadosztályú Mansfield, de nem tudott mit kezdeni az Arsenal bombagóljaival

Az első félidőt összességében uralta az Arsenal, de a hazaiak is próbálkoztak becsülettel: 11 kísérletet jegyzett a Mansfield, noha ezek közül csak egyszer kellett védenie Kepa Arrizabalagának. A játékrész végén Noni Madueke góljával jutottak vezetéshez az észak-londoniak: az angol válogatott szélső gyakran középre húzódott, az egyik ilyen alkalommal pedig gólra váltotta Gabriel Martinelli passzát a tizenhatoson kívülről.

A fordulást követően gyorsan jött az egyenlítés, mégpedig a szünetben beállt Will Evansnek köszönhetően, aki a 16 éves Marli Salmon pontatlan passzára csapott le, majd Cristhian Mosquerát becsapva túljárt Kepa eszén is.



Egy cserejátékos a túloldalon is eredményes volt, Eberechi Eze a 66. percben bombázott a felső sarokba, amivel kiharcolta csapata továbbjutását.

Az Arsenalnak tehát a lényeg, azaz a továbbjutás összejött, egy fontos emberüket, Leandro Trossard-t viszont elvesztették az „ágyúsok” sérülés miatt.

ANGOL FA-KUPA

NYOLCADDÖNTŐ, szombati mérkőzések

Mansfield (III.)–Arsenal 1–2 (W. Evans 50., ill. Madueke 41., Eze 66.)

18.45: Wrexham (II.)–Chelsea (Tv: Spíler1)

21.00: Newcastle United–Manchester City (Tv: Spíler1)

Vasárnap játsszák

13.00: Fulham–Southampton (II.) (Tv: Spíler1)

14.30: Port Vale (III.)–Sunderland (Tv: Spíler 1)

17.30: Leeds United–Norwich City (II.) (Tv: Spíler1)

Hétfőn játsszák

20.30: West Ham United–Brentford (Tv: Spíler1)

Pénteken játszották

Wolverhampton Wanderers–Liverpool 1–3 (Hvang 90+1., ill. Robertson 51., Szalah 53., C. Jones 74.)