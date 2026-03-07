Hosszabbított egyik legfontosabb játékosával a Liverpool – hivatalos

Nemzeti Sportrádió

2026.03.07. 16:40
Ryan Gravenberch játékát hosszú ideig élvezheti az Anfield közönsége (Fotó: Getty Images)
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League) címvédő Liverpool bejelentette, hogy holland válogatott középpályása, Ryan Gravenberch meghosszabbította szerződését a klubbal.

Ryan Gravenberch 2023 nyarán érkezett a Liverpoolhoz a Bayern Münchentől, és fontos szerepet játszott abban, hogy a Premier League előző idényében az Arne Slot vezette csapat bajnoki címet nyert.

Az ESPN információi szerint a holland válogatott középpályás hatéves megállapodást írt alá, azaz a 2031–2032-es idény végéig maradhat az Anfielden. 

„Nagyon-nagyon jól érzem magam – idézte Gravenberch szavait a liverpooliak szombati közleménye. A családom is boldog itt. Már közel három éve itt élünk, így szinte mindent ismerek. Nagyon örülök, hogy itt lehetek.”

Az ESPN megjegyzi, hogy a Liverpool vezetősége további kulcsjátékosokkal is hosszabbítana, így a világbajnok Alexis Mac Allister mellett a magyar válogatott csapatkapitányával, Szoboszlai Dominikkal is.

 

