Férfi vízilabda ob I: a DVSE két góllal legyőzte a PVSK-t
A Pécs két góllal kikapott Debrecenben a férfi vízilabda-bajnokság alsóházának 1. fordulójában, szombaton.
A mezőny legeredményesebb játékosa a pécsi Mészáros Bálint volt négy góllal.
A Miskolc 19–11-re legyőzte a vendég ELTE BEAC csapatát. A hazaiaknál kilencen is betaláltak, közülük Várkonyi Ádám volt a legeredményesebb négy góllal.
FÉRFI VAZILABDA OB I
ALSÓHÁZ
DVSE-Master Good–PVSK-Mecsek Füszért 13–11 (4–5, 2–1, 3–2, 4–3)
PannErgy-Miskolci VLC–ELTE BEAC 19–11 (4–1, 5–4, 7–2, 3–4)
KÉSŐBB
19.30: KSI SE–Metalcom Szentes
