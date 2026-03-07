A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris

A Formula–1 fennállásnak egyik legnagyobb volumenű szabályváltozása egy merőben új korszakot nyitott, az új versenygépek és erőforrások sokkal komplexebbek, az energia visszatöltése és felhasználása teljesen más megközelítést igényel a versenyzők részéről, és ahogyan az év első időmérőjén erődemonstrációt tartó George Russell is fogalmazott, az eddig egyszerűnek számító dolgok, mint a rajt vagy éppen a kerékcsere is komoly kihívást jelentenek.

Max Verstappen már 2025 végén előrebocsátotta, ha nem fogja élvezni az új gépek vezetését, akkor nem fogja feltétlenül kitölteni az érvényben lévő szerződését, és a vártnál előbb szögre akaszthatja a bukósisakját. A négyszeres világbajnok már a tesztszezon alatt élesen kritizálta az új regulákat, és noha az Ausztrál Nagydíj péntekjén már rezignáltabban fogalmazott, amikor a szombati időmérőt követően újra szóba került a téma, nem palástolta a véleményét. „Határozottan nem élvezetes vezetni a jelenlegi autókat. Mindenkinek meglehet a saját véleménye, de ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket, szerintem eleget látsz, nem igaz?”

A holland kvalifikációja váratlanul a falban ért véget, a Red Bull hátulja egyszerűen blokkolt, amikor a pilóta rálépett a fékre a célegyenes végén. Ezt követően Verstappen már csak utas volt, átszántott a kavicságyon, majd a falat is eltalálta, így a huszadik helyről várhatja a szezonnyitó versenyt. Mint utóbb kiderült, szoftveres probléma állt a furcsa eset hátterében, hirtelen erőteljes töltésre kapcsolt a hátsó tengely, és ez okozta a balesetet.

„Ráléptem a fékre, és hirtelen blokkolt a hátsó tengely. Nem tudom, mi történt. A pályafutásom során még sosem tapasztaltam ehhez hasonlót. A hátsó tengely teljesen blokkolt, és onnantól kezdve esélyed sincs megmenteni ilyen sebesség mellett. Nem volt olyan szörnyű a becsapódás, viszont a kormány kicsúszott a kezemből, és ezért kellett bemennem az orvosi központba, de minden rendben van.”

Nem Verstappen volt az egyetlen, aki kritikus hangot ütött meg az új szabályok kapcsán: a regnáló világbajnok Lando Norris úgy érzi, a valaha volt legjobb autóktól eljutottak a legrosszabbakig... „Szerintem mindenki tisztában van vele, milyen problémák vannak. Tény, hogy az 50-50 százalékos erőmegosztás nem működik. Az egyenesmód miatt sokkal több gondod van. Sokkal előbb kell lassítani a kanyarok előtt, és rengeteg részen el kell emelned a gázról a lábad, hogy az akkumulátor feltöltődjön. Nehéz, de ez van. Versenyzőként nem jó érzés, de biztos vagyok benne, hogy George mosolyog. A Formula–1 valaha volt legjobb autóitól, amiket a legjobb volt vezetni, eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz.”

Norris megjegyezte, hogy a kvalifikáció harmadik szakaszában azért nem vette észre az Andrea Kimi Antonelli autójáról lehulló hűtő alkatrészt, mert a kormányát volt kénytelen vizslatni. „A kormányomat néztem. Nem láttam a törmeléket, mert néznem kellett a kormányon, hogy milyen sebességet érek el az egyenes végén, hogy lássam, harminc méterrel korábban vagy tíz méterrel később kell-e fékeznem. Ez is problémát jelent. Rá kell nézned a kormányra három másodpercenként, hogy lássad, mi fog történni, máskülönben a pálya szélén kötsz ki” – tette hozzá a vasárnap hatodik helyről rajtoló mclarenes.