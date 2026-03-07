A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris
A Formula–1 fennállásnak egyik legnagyobb volumenű szabályváltozása egy merőben új korszakot nyitott, az új versenygépek és erőforrások sokkal komplexebbek, az energia visszatöltése és felhasználása teljesen más megközelítést igényel a versenyzők részéről, és ahogyan az év első időmérőjén erődemonstrációt tartó George Russell is fogalmazott, az eddig egyszerűnek számító dolgok, mint a rajt vagy éppen a kerékcsere is komoly kihívást jelentenek.
Max Verstappen már 2025 végén előrebocsátotta, ha nem fogja élvezni az új gépek vezetését, akkor nem fogja feltétlenül kitölteni az érvényben lévő szerződését, és a vártnál előbb szögre akaszthatja a bukósisakját. A négyszeres világbajnok már a tesztszezon alatt élesen kritizálta az új regulákat, és noha az Ausztrál Nagydíj péntekjén már rezignáltabban fogalmazott, amikor a szombati időmérőt követően újra szóba került a téma, nem palástolta a véleményét. „Határozottan nem élvezetes vezetni a jelenlegi autókat. Mindenkinek meglehet a saját véleménye, de ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket, szerintem eleget látsz, nem igaz?”
A holland kvalifikációja váratlanul a falban ért véget, a Red Bull hátulja egyszerűen blokkolt, amikor a pilóta rálépett a fékre a célegyenes végén. Ezt követően Verstappen már csak utas volt, átszántott a kavicságyon, majd a falat is eltalálta, így a huszadik helyről várhatja a szezonnyitó versenyt. Mint utóbb kiderült, szoftveres probléma állt a furcsa eset hátterében, hirtelen erőteljes töltésre kapcsolt a hátsó tengely, és ez okozta a balesetet.
„Ráléptem a fékre, és hirtelen blokkolt a hátsó tengely. Nem tudom, mi történt. A pályafutásom során még sosem tapasztaltam ehhez hasonlót. A hátsó tengely teljesen blokkolt, és onnantól kezdve esélyed sincs megmenteni ilyen sebesség mellett. Nem volt olyan szörnyű a becsapódás, viszont a kormány kicsúszott a kezemből, és ezért kellett bemennem az orvosi központba, de minden rendben van.”
Nem Verstappen volt az egyetlen, aki kritikus hangot ütött meg az új szabályok kapcsán: a regnáló világbajnok Lando Norris úgy érzi, a valaha volt legjobb autóktól eljutottak a legrosszabbakig... „Szerintem mindenki tisztában van vele, milyen problémák vannak. Tény, hogy az 50-50 százalékos erőmegosztás nem működik. Az egyenesmód miatt sokkal több gondod van. Sokkal előbb kell lassítani a kanyarok előtt, és rengeteg részen el kell emelned a gázról a lábad, hogy az akkumulátor feltöltődjön. Nehéz, de ez van. Versenyzőként nem jó érzés, de biztos vagyok benne, hogy George mosolyog. A Formula–1 valaha volt legjobb autóitól, amiket a legjobb volt vezetni, eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz.”
Norris megjegyezte, hogy a kvalifikáció harmadik szakaszában azért nem vette észre az Andrea Kimi Antonelli autójáról lehulló hűtő alkatrészt, mert a kormányát volt kénytelen vizslatni. „A kormányomat néztem. Nem láttam a törmeléket, mert néznem kellett a kormányon, hogy milyen sebességet érek el az egyenes végén, hogy lássam, harminc méterrel korábban vagy tíz méterrel később kell-e fékeznem. Ez is problémát jelent. Rá kell nézned a kormányra három másodpercenként, hogy lássad, mi fog történni, máskülönben a pálya szélén kötsz ki” – tette hozzá a vasárnap hatodik helyről rajtoló mclarenes.
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:18.518
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:18.811
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:19.303
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:19.327
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:19.380
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.475
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:19.478
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:19.994
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:21.247
|10.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|mért kör nélkül
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:20.303
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.311
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.491
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:20.501
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.941
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:21.270
|17.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:21.969
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:22.605
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:23.244
|20.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|-
|21.
|Carlos Sainz Jr.
|spanyol
|Williams-Marcedes
|-
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|-
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ ELSŐ KÉT SZAKASZÁNAK VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:19.507
|1.
|Russell
|1:18.934
|2.
|Piastri
|1:19.664
|2.
|Leclerc
|1:19.357
|3.
|Hamilton
|1:19.811
|3.
|Antonelli
|1:19.435
|4.
|Norris
|1:20.010
|4.
|Piastri
|1:19.525
|5.
|Hadjar
|1:20.023
|5.
|Hadjar
|1:19.653
|6.
|Antonelli
|1:20.120
|6.
|Norris
|1:19.882
|7.
|Leclerc
|1:20.226
|7.
|Hamilton
|1:19.921
|8.
|Lindblad
|1:20.409
|8.
|Lindblad
|1:19.971
|9.
|Lawson
|1:20.491
|9.
|Lawson
|1:20.144
|10.
|Bortoleto
|1:20.495
|10.
|Bortoleto
|1:20.221
|11.
|Ocon
|1:20.759
|11.
|Hülkenberg
|1:20.303
|12.
|Hülkenberg
|1:21.024
|12.
|Bearman
|1:20.311
|13.
|Albon
|1:21.051
|13.
|Ocon
|1:20.491
|14.
|Gasly
|1:21.138
|14.
|Gasly
|1:20.501
|15.
|Doohan
|1:21.200
|15.
|Albon
|1:20.941
|16.
|Bearman
|1:21.247
|16.
|Colapinto
|1:21.270
|17.
|Alonso
|1:21.969
|18.
|Pérez
|1:22.605
|19.
|Bottas
|1:23.244
|20.
|Verstappen
|-
|21.
|Sainz
|-
|22.
|Stroll
|-
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:20.267
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:19.729
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1.19.053
|Időmérő
|1. Russell 1:18.518
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00