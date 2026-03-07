Nemzeti Sportrádió

A valaha volt legjobb autóktól eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz – Norris

2026.03.07. 14:44
Norris éles kritikát fogalmazott meg az új szabályrendszer kapcsán (Fotó: AFP)
A regnáló világbajnok, Lando Norris és a négyszeres vb-első Max Verstappen is éles kritikával illette az új szabályokat a Formula–1-es idénynyitó Ausztrál Nagydíjának időmérője után.

A Formula–1 fennállásnak egyik legnagyobb volumenű szabályváltozása egy merőben új korszakot nyitott, az új versenygépek és erőforrások sokkal komplexebbek, az energia visszatöltése és felhasználása teljesen más megközelítést igényel a versenyzők részéről, és ahogyan az év első időmérőjén erődemonstrációt tartó George Russell is fogalmazott, az eddig egyszerűnek számító dolgok, mint a rajt vagy éppen a kerékcsere is komoly kihívást jelentenek. 

Max Verstappen már 2025 végén előrebocsátotta, ha nem fogja élvezni az új gépek vezetését, akkor nem fogja feltétlenül kitölteni az érvényben lévő szerződését, és a vártnál előbb szögre akaszthatja a bukósisakját. A négyszeres világbajnok már a tesztszezon alatt élesen kritizálta az új regulákat, és noha az Ausztrál Nagydíj péntekjén már rezignáltabban fogalmazott, amikor a szombati időmérőt követően újra szóba került a téma, nem palástolta a véleményét. „Határozottan nem élvezetes vezetni a jelenlegi autókat. Mindenkinek meglehet a saját véleménye, de ha megnézed a fedélzeti kamerás felvételeket, szerintem eleget látsz, nem igaz?”

A holland kvalifikációja váratlanul a falban ért véget, a Red Bull hátulja egyszerűen blokkolt, amikor a pilóta rálépett a fékre a célegyenes végén. Ezt követően Verstappen már csak utas volt, átszántott a kavicságyon, majd a falat is eltalálta, így a huszadik helyről várhatja a szezonnyitó versenyt. Mint utóbb kiderült, szoftveres probléma állt a furcsa eset hátterében, hirtelen erőteljes töltésre kapcsolt a hátsó tengely, és ez okozta a balesetet. 

Ráléptem a fékre, és hirtelen blokkolt a hátsó tengely. Nem tudom, mi történt. A pályafutásom során még sosem tapasztaltam ehhez hasonlót. A hátsó tengely teljesen blokkolt, és onnantól kezdve esélyed sincs megmenteni ilyen sebesség mellett. Nem volt olyan szörnyű a becsapódás, viszont a kormány kicsúszott a kezemből, és ezért kellett bemennem az orvosi központba, de minden rendben van.” 

Nem Verstappen volt az egyetlen, aki kritikus hangot ütött meg az új szabályok kapcsán: a regnáló világbajnok Lando Norris úgy érzi, a valaha volt legjobb autóktól eljutottak a legrosszabbakig... „Szerintem mindenki tisztában van vele, milyen problémák vannak. Tény, hogy az 50-50 százalékos erőmegosztás nem működik. Az egyenesmód miatt sokkal több gondod van. Sokkal előbb kell lassítani a kanyarok előtt, és rengeteg részen el kell emelned a gázról a lábad, hogy az akkumulátor feltöltődjön. Nehéz, de ez van. Versenyzőként nem jó érzés, de biztos vagyok benne, hogy George mosolyog. A Formula–1 valaha volt legjobb autóitól, amiket a legjobb volt vezetni, eljutottunk valószínűleg a legrosszabbakhoz.”

Norris megjegyezte, hogy a kvalifikáció harmadik szakaszában azért nem vette észre az Andrea Kimi Antonelli autójáról lehulló hűtő alkatrészt, mert a kormányát volt kénytelen vizslatni. „A kormányomat néztem. Nem láttam a törmeléket, mert néznem kellett a kormányon, hogy milyen sebességet érek el az egyenes végén, hogy lássam, harminc méterrel korábban vagy tíz méterrel később kell-e fékeznem. Ez is problémát jelent. Rá kell nézned a kormányra három másodpercenként, hogy lássad, mi fog történni, máskülönben a pálya szélén kötsz ki” – tette hozzá a vasárnap hatodik helyről rajtoló mclarenes.

F1
7 órája

A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz

„Ha köze van ennek a sűrítési arányhoz, akkor csalódott leszek, hogy az FIA mindezt lehetővé tette.”

 

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE

  1.George RussellbritMercedes1:18.518
  2.Kimi AntonelliolaszMercedes1:18.811
  3.Isack HadjarfranciaRed Bull-Ford1:19.303
  4.Charles LeclercmonacóiFerrari1:19.327
  5.Oscar PiastriausztrálMcLaren-Mercedes1:19.380
  6.Lando NorrisbritMcLaren-Mercedes1:19.475
  7.Lewis HamiltonbritFerrari1:19.478
  8.Liam Lawsonúj-zélandiRacing Bulls-Ford1:19.994
  9.Arvid LindbladbritRacing Bulls-Ford1:21.247
10.Gabriel BortoletobrazilAudi mért kör nélkül
11.Nico HülkenbergnémetAudi1:20.303
12.Oliver BearmanbritHaas-Ferrari1:20.311
13.Esteban OconfranciaHaas-Ferrari1:20.491
14.Pierre GaslyfranciaAlpine-Mercedes1:20.501
15.Alexander AlbonthaiföldiWilliams-Mercedes1:20.941
16.Franco Colapintoargentin Alpine-Mercedes1:21.270
17.Fernando AlonsospanyolAston Martin-Honda1:21.969
18.Sergio PérezmexikóiCadillac-Ferrari1:22.605
19.Valtteri BottasfinnCadillac-Ferrari1:23.244
20.Max VerstappenhollandRed Bull-Ford-
21.Carlos Sainz Jr.spanyolWilliams-Marcedes-
22.Lance StrollkanadaiAston Martin-Honda-

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ ELSŐ KÉT SZAKASZÁNAK VÉGEREDMÉNYE

1. SZAKASZ2. SZAKASZ
  1.Russell1:19.5071.Russell1:18.934
  2.Piastri1:19.6642.Leclerc1:19.357
  3.Hamilton1:19.8113.Antonelli1:19.435
  4.Norris1:20.0104.Piastri1:19.525
  5.Hadjar1:20.0235.Hadjar1:19.653
  6.Antonelli1:20.1206.Norris1:19.882
  7.Leclerc1:20.2267.Hamilton1:19.921
  8.Lindblad1:20.4098.Lindblad1:19.971
  9.Lawson1:20.4919.Lawson1:20.144
10.Bortoleto1:20.49510.Bortoleto1:20.221
11.Ocon1:20.75911.Hülkenberg1:20.303
12.Hülkenberg1:21.02412.Bearman1:20.311
13.Albon1:21.05113.Ocon1:20.491
14.Gasly1:21.13814.Gasly1:20.501
15.Doohan1:21.20015.Albon1:20.941
16.Bearman1:21.24716.Colapinto1:21.270
17.Alonso1:21.969  
18.Pérez1:22.605  
19.Bottas1:23.244  
20.Verstappen-  
21.Sainz-  
22.Stroll-  
40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
MÁRCIUS 6., PÉNTEK
1. szabadedzés1. Leclerc 1:20.267
2. szabadedzés1. Piastri 1:19.729
MÁRCIUS 7., SZOMBAT
3. szabadedzés1. Russell 1.19.053
Időmérő1. Russell 1:18.518
MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja5.00
KÖVETKEZŐ VERSENY
Kínai Nagydíj, Sanghajmárcius 15., 8.00
Japán Nagydíj, Szuzukamárcius 29., 7.00
Bahreini Nagydíj, Bahreináprilis 12., 17.00

 

