Atlétika: a 15 éves Marton Zsófi rekorder és ob-érmes súlylökésben

Kiválóan kezdte az évet az A-Plast Ikarus BSE 15 éves dobóatlétája, Marton Zsófi, aki súlylökésben már korosztályos hazai csúcstartónak mondhatja magát.

A Páli Viktor által edzett reménység előbb az U18-asok, majd a felnőttek fedett pályás országos bajnokságán is megmutatta sokra hivatottságát – mindkét eseményt Nyíregyházán rendezték.

Az U18-asok között Zsófi a korosztály elsőéveseként 16,79 méterrel nyert aranyat, és Bácskay Zsófia 2014-ben elért 16,40-es korosztályos magyar rekordját döntötte meg a 3 kilós súlygolyóval. Aztán a felnőtt országos bajnokságon a 2010 szeptemberében született ígéret lett a legfiatalabb egyéni dobogós. Az idősebbek 4 kilós súlygolyójával 13,78 méteres egyéni csúccsal rukkolt ki, és bronzérem került a nyakába.

Zsófi az U18-asok között a világranglista negyedik helyére lépett elő, a 2010-ben születettek közül pedig ő büszkélkedhet az idei legjobb eredménnyel.

„Az U18-as országos bajnokságon csak szerettem volna teljesíteni az U18-as Európa-bajnokság szintjét, és ez sikerült – mondta Zsófi. – Az országos csúcsnak természetesen örülük, de úgy éreztem, hogy abban a pillanatban még több is volt benne, akár jobban is sikerülhetett volna az a lökés. Igazából a felnőtt orszégos bajnokságra készültem az utóbbi időben, és erről a versenyről is el tudom mondani, hogy az érem jó visszajelzés, de egy jobb eredmény is kijöhetett volna. Mert amekkorát löktem a három kilós szerrel, átváltva többet ígért a négyessel.

Szeretek a felnőttekkel versenyezni, mert jobban motivál az idősebbek közege a korosztályoménál.

Marton Zsófi az idén az U18-as Eb-n is bizonyítana Forrás: MASZ

Az U18-as korosztály számára az idén az olaszországi Rietiben rendeznek Európa-bajnokságot júliusban.

„Az Eb-n majd úgy szeretnék beállni a dobókörbe, hogy nem stresszelek és megabiztos vagyok, mert a felkészülés alatt megtettem a tőlem telhetőt, elvégeztem a kemény munkát.

Tudom, hogy milyen szintre szeretnék addig eljutni, és ha sikerül, akkor az Eb-n már csak élveznem kell az eredményét.

A technika és az erő azonban nem minden, leginkább a koncentráción fog múlni, hogy ki tudom-e hozni magamból a legtöbbet.”

(Kiemelt képünkön: Marton Zsófi és Páli Viktor Forrás: MASZ)