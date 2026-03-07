A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz
Már a téli felkészülés előtt általános vélekedés volt, hogy a Mercedes lehet az új szabálykorszak egyik fő esélyesése, ám hiába teljesített magabiztosan a tesztek során, egészen az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzéséig nem igazán mutatta meg magát. Akkor George Russell több mint hat tizedmásodpercet adott a közvetlen mögötte végző, és vele egy időben gyors kört futó Lewis Hamiltonnak úgy, hogy a W17-esen már használt, míg a Ferrarin teljesen új garnitúra gumi volt fent.
Ezt követően az jelentette az év első időmérőjének fő kérdését, hogy a riválisok közelebb tudnak-e férkőzni, van-e valaki másnál még rejtett tartalék, és esetleg a két Mercedes-pilóta közé be lehet-e ékelődni, hiszen Andrea Kimi Antonelli részvétele is kétségessé vált, amikor ripityára törte az autóját az utolsó tréning végén. A szerelők végül időben elkészültek az Ezüstnyíllal, ráadásul Max Verstappen balesete nyomán az olasz nem is igazán vesztett időt.
Russell mind a három szakaszt uralta: az elsőben 157, a másodikban 423 ezred volt az előnye, igaz, előbbi alkalommal Oscar Piastri, míg utóbbi esetben Charles Leclerc férkőzött hozzá a legközelebb, Antonelli eközben folyamatosan lopta a távolságot a csapattársához képest, először hatodik, majd a harmadik pozíciót foglalta el. A harmadik szegmensen aztán folytatódott az addig kirajzolódó minta, miközben a brit fölénye nőtt a rivális csapatok versenyzőihez képest, az olasz zárta az ollót az élen. Russell végül csaknem nyolc tizedet adott a Red Bull-os Isack Hadjarnak, miközben márkatársa három tizedre megközelítette őt, és felzárkózott a második helyre, így a Mercedes foglalhatja el az első rajtsort az idénynyitó verseny előtt.
Ugyan Antonelli második helye egy ideig veszélyben forgott két különböző incidens okán: a Q1-ben a piros zászlós megszakítás után belógott az autója orra a gyors sávba, amikor a besorolásra várt, majd a Q3-ban úgy engedték ki, hogy a gépén maradtak hűtésre szolgáló eszközök, amelyek lerepültek, és Lando Norris nagy sebességgel áthajtott rajtuk, ami kárt okozott a McLarenben. A sportfelügyelők ugyan szabtak ki büntetést az utóbbi esetben, az nem a pilótát, hanem az istállót terhelte: a Mercedesnek 7500 eurós pénzbírságot kell fizetnie veszélyes kiengedés miatt.
„Nagyszerű nap volt! Tudtuk, hogy rengeteg potenciál van a kocsiban, de az idény első időmérőjéig nem lehetsz biztos benne. Az autó igazán életre kelt, különösen amikor a pálya hőmérséklete csökkent, tudjuk, hogy általában jól érezzük magunkat ilyen körülmények között. Nagyon örülök neki, hogy Kimi is itt van mellettem, hiszen nagy kihívást jelentett a csapat számára, hogy rendbe hozza az autót. Csodálatos munkát végeztek, szóval minden szempontból igazán remek napunk volt” – kezdte az értékelést pályafutása nyolcadik pole pozícióját szerző Russell, aki Melbourne-ben először indulhat az élről, és az első győzelmére hajt a helyszínen.
„Izgatottan várom a versenyt, úgy gondolom, érdekes küzdelmet hozhat. A szurkolók megérdemelnék, hiszen mindig csodálatos itt Melbourne-ben. Köszönöm mindenki nevében a támogatást, remélhetőleg jó futammal szolgálhatunk. Sok korábban egyszerűnek számító dolog, mint a rajt vagy a kerékcsere sokkal nagyobb kihívássá vált a mostani versenygépekkel. A kvalifikáció elején mondtam is a csapatnak, hogy csak sima időmérőnk legyen, nem tudhatjuk, mi fog történni vasárnap. Nyilvánvalóan keményen fogunk dolgozni az éjszaka folyamán. Nagyszerű napot zártunk, és a lehető legjobb helyzetben vagyunk.”
Antonelli mindenekelőtt a szerelők állhatatos munkáját emelte ki, miután nem volt egyszerű dolguk a harmadik szabadedzésen történt autótörése után. „Rendkívül stresszes napom volt. Sajnos a harmadik gyakorláson beleszálltam a falba, de a srácok, a szerelők voltak az igazi hősök ma, hogy újra menetkésszé varázsolták az autót. Még arra sem volt időnk, hogy beállítsuk a gépet, azonnal kigurultam, amint elkészült a kocsi, majd az első sorba kvalifikáltam. Szóval nagyon elégedett vagyok vele. Nem volt könnyű, mélyre kellett ásnom, és legközelebb simább hétvégére lesz szükségem, hiszen a mostani eset határozottan hátráltatott az időmérőn. De még előttünk áll a futam, hogy előre tekinthessünk, és a lehető legjobb eredményt érjük el.”
A Mercedes fölénye megosztotta az ellenfeleket: a második sorba kvalifikáló Leclerc-t meglepte az előny mértéke, míg a baleset miatt Q1-ben búcsúzó Verstappen előzetesen is nagy különbséggel számolt. „Pénteken azt mondtam, hogy fél másodperc a differencia, most nyolc tizedről van szó, ami nagyobb annál, mint amire előzetesen számítottam – jelentette ki a ferraris. – Már a nyitó napon is jelentős különbség volt, de igazán a harmadik edzésen nyűgöztek le. George utolsó gyors köre őrületes erőről tanúskodott. Amikor először megláttam az adatokat, azt hittem, hogy valami nem stimmel, de mint látható, nem így volt, nagyon-nagyon káprázatos.”
Verstappen kicsit sem lepődött meg. „Már Bahreinben is erről beszéltem. Megmondtam, hogy várjuk meg Melbourne-t, és akkor meglátjuk, milyen gyorsak. Szóval számomra egyáltalán nem volt meglepő.”
Az ötödikként záró Piastri ugyan hasonló eredményt várt, kissé meghökkentette, milyen nagy a Mercedes előnye. Amikor arról kérdezték, hogy az eredménye olyan lett, mint amire számított, nem kertelt. „Nagyjából igen. Az viszont kissé meglepett, mennyire elöl jár a Mercedes. Ami minket illet, a harmadik pozíció talán elérhető lett volna. Minden kicsit rázósabb. Picit hozzányúlsz az autóhoz, és egyik körről a másikra több vagy éppen kevesebb erővel gazdálkodhatsz. Nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan számítasz rá. Szóval elég sok tanulnivalónk van a mostani időmérő után, de azt hiszem, nagyjából ott tartunk, ahol gondoltuk.”
A hetedik helyet megszerző Lewis Hamilton eközben értetlenségét fejezte ki a Mercedes erődemonstrációját illetően, és kifejtette a véleményét a sűrítési aránnyal kapcsolatos botrányról is. Mint ismert, a Mercedes egy kiskapunak köszönhetően nagyobb sűrítési arányt tud elérni, és ez egészen június 1-ig nem is változik. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis csak akkortól vezeti be az új tesztelési előírásokat, és akkor már forró levegőben is meg kell felelniük az alakulatoknak az előírt sűrítési arány tekintetében. A Ferrari brit versenyzője bízik benne, hogy az ellenfél jelenlegi előnye nem a kiskapunak köszönhető.
„Nem igazán értem. A teszten nem mutatták jelét annak, hogy ilyen mértékben fel tudják tekerni a motort, most viszont valahonnan előszedtek extra teljesítményt, és meg kell értenünk, miből ered. Bízom benne, hogy nincs köze a sűrítési arányhoz, remélhetőleg csak tiszta motorerőről van szó, és nekünk egyszerűen jobb munkát kell végeznünk. Ha viszont köze van ennek a sűrítési arányhoz, akkor csalódott leszek, hogy a szövetség mindezt lehetővé tette. Ez nem felel meg a szabályoknak, és arra fogom ösztönözni a csapatomat, hogy ugyanígy járjunk el, hogy erősebbé váljunk.”
Amikor Hamiltont szembesítették, hogy június 1-jével változik az ellenőrzési metódus, jelezte, az már késő. Jelen állás szerint az év nyolcadik futamán lépne életbe az új szabály, ám a közel-keleti konfliktus miatt nem kizárt, hogy mindössze öt hétvégén élhet a Mercedes előnye, hiszen a legfrissebb hírek szerint nem fogják pótolni a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat, ha nem tudják megrendezni. „Addigra vége a szezonodnak. Nos, vége azért még nincs, de hét versenyhétvége és néhány hónap alatt rengeteg pontot veszítesz, ha egy másodperc a hátrányod az időmérőn.”
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE
|1.
|George Russell
|brit
|Mercedes
|1:18.518
|2.
|Kimi Antonelli
|olasz
|Mercedes
|1:18.811
|3.
|Isack Hadjar
|francia
|Red Bull-Ford
|1:19.303
|4.
|Charles Leclerc
|monacói
|Ferrari
|1:19.327
|5.
|Oscar Piastri
|ausztrál
|McLaren-Mercedes
|1:19.380
|6.
|Lando Norris
|brit
|McLaren-Mercedes
|1:19.475
|7.
|Lewis Hamilton
|brit
|Ferrari
|1:19.478
|8.
|Liam Lawson
|új-zélandi
|Racing Bulls-Ford
|1:19.994
|9.
|Arvid Lindblad
|brit
|Racing Bulls-Ford
|1:21.247
|10.
|Gabriel Bortoleto
|brazil
|Audi
|mért kör nélkül
|11.
|Nico Hülkenberg
|német
|Audi
|1:20.303
|12.
|Oliver Bearman
|brit
|Haas-Ferrari
|1:20.311
|13.
|Esteban Ocon
|francia
|Haas-Ferrari
|1:20.491
|14.
|Pierre Gasly
|francia
|Alpine-Mercedes
|1:20.501
|15.
|Alexander Albon
|thaiföldi
|Williams-Mercedes
|1:20.941
|16.
|Franco Colapinto
|argentin
|Alpine-Mercedes
|1:21.270
|17.
|Fernando Alonso
|spanyol
|Aston Martin-Honda
|1:21.969
|18.
|Sergio Pérez
|mexikói
|Cadillac-Ferrari
|1:22.605
|19.
|Valtteri Bottas
|finn
|Cadillac-Ferrari
|1:23.244
|20.
|Max Verstappen
|holland
|Red Bull-Ford
|-
|21.
|Carlos Sainz Jr.
|spanyol
|Williams-Marcedes
|-
|22.
|Lance Stroll
|kanadai
|Aston Martin-Honda
|-
AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ ELSŐ KÉT SZAKASZÁNAK VÉGEREDMÉNYE
|1. SZAKASZ
|2. SZAKASZ
|1.
|Russell
|1:19.507
|1.
|Russell
|1:18.934
|2.
|Piastri
|1:19.664
|2.
|Leclerc
|1:19.357
|3.
|Hamilton
|1:19.811
|3.
|Antonelli
|1:19.435
|4.
|Norris
|1:20.010
|4.
|Piastri
|1:19.525
|5.
|Hadjar
|1:20.023
|5.
|Hadjar
|1:19.653
|6.
|Antonelli
|1:20.120
|6.
|Norris
|1:19.882
|7.
|Leclerc
|1:20.226
|7.
|Hamilton
|1:19.921
|8.
|Lindblad
|1:20.409
|8.
|Lindblad
|1:19.971
|9.
|Lawson
|1:20.491
|9.
|Lawson
|1:20.144
|10.
|Bortoleto
|1:20.495
|10.
|Bortoleto
|1:20.221
|11.
|Ocon
|1:20.759
|11.
|Hülkenberg
|1:20.303
|12.
|Hülkenberg
|1:21.024
|12.
|Bearman
|1:20.311
|13.
|Albon
|1:21.051
|13.
|Ocon
|1:20.491
|14.
|Gasly
|1:21.138
|14.
|Gasly
|1:20.501
|15.
|Doohan
|1:21.200
|15.
|Albon
|1:20.941
|16.
|Bearman
|1:21.247
|16.
|Colapinto
|1:21.270
|17.
|Alonso
|1:21.969
|18.
|Pérez
|1:22.605
|19.
|Bottas
|1:23.244
|20.
|Verstappen
|-
|21.
|Sainz
|-
|22.
|Stroll
|-
|40. AUSZTRÁL NAGYDÍJ
|MÁRCIUS 6., PÉNTEK
|1. szabadedzés
|1. Leclerc 1:20.267
|2. szabadedzés
|1. Piastri 1:19.729
|MÁRCIUS 7., SZOMBAT
|3. szabadedzés
|1. Russell 1.19.053
|Időmérő
|1. Russell 1:18.518
|MÁRCIUS 8., VASÁRNAP
|A verseny (58 kör, 306.124 km) rajtja
|5.00
|KÖVETKEZŐ VERSENY
|Kínai Nagydíj, Sanghaj
|március 15., 8.00
|Japán Nagydíj, Szuzuka
|március 29., 7.00
|Bahreini Nagydíj, Bahrein
|április 12., 17.00