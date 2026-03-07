A Mercedes-fölény megosztja a mezőnyt, Hamilton reméli, hogy ennek nincs köze a sűrítési arányhoz

Már a téli felkészülés előtt általános vélekedés volt, hogy a Mercedes lehet az új szabálykorszak egyik fő esélyesése, ám hiába teljesített magabiztosan a tesztek során, egészen az idénynyitó Ausztrál Nagydíj harmadik szabadedzéséig nem igazán mutatta meg magát. Akkor George Russell több mint hat tizedmásodpercet adott a közvetlen mögötte végző, és vele egy időben gyors kört futó Lewis Hamiltonnak úgy, hogy a W17-esen már használt, míg a Ferrarin teljesen új garnitúra gumi volt fent.

Ezt követően az jelentette az év első időmérőjének fő kérdését, hogy a riválisok közelebb tudnak-e férkőzni, van-e valaki másnál még rejtett tartalék, és esetleg a két Mercedes-pilóta közé be lehet-e ékelődni, hiszen Andrea Kimi Antonelli részvétele is kétségessé vált, amikor ripityára törte az autóját az utolsó tréning végén. A szerelők végül időben elkészültek az Ezüstnyíllal, ráadásul Max Verstappen balesete nyomán az olasz nem is igazán vesztett időt.

Russell mind a három szakaszt uralta: az elsőben 157, a másodikban 423 ezred volt az előnye, igaz, előbbi alkalommal Oscar Piastri, míg utóbbi esetben Charles Leclerc férkőzött hozzá a legközelebb, Antonelli eközben folyamatosan lopta a távolságot a csapattársához képest, először hatodik, majd a harmadik pozíciót foglalta el. A harmadik szegmensen aztán folytatódott az addig kirajzolódó minta, miközben a brit fölénye nőtt a rivális csapatok versenyzőihez képest, az olasz zárta az ollót az élen. Russell végül csaknem nyolc tizedet adott a Red Bull-os Isack Hadjarnak, miközben márkatársa három tizedre megközelítette őt, és felzárkózott a második helyre, így a Mercedes foglalhatja el az első rajtsort az idénynyitó verseny előtt.

Ugyan Antonelli második helye egy ideig veszélyben forgott két különböző incidens okán: a Q1-ben a piros zászlós megszakítás után belógott az autója orra a gyors sávba, amikor a besorolásra várt, majd a Q3-ban úgy engedték ki, hogy a gépén maradtak hűtésre szolgáló eszközök, amelyek lerepültek, és Lando Norris nagy sebességgel áthajtott rajtuk, ami kárt okozott a McLarenben. A sportfelügyelők ugyan szabtak ki büntetést az utóbbi esetben, az nem a pilótát, hanem az istállót terhelte: a Mercedesnek 7500 eurós pénzbírságot kell fizetnie veszélyes kiengedés miatt.

„Nagyszerű nap volt! Tudtuk, hogy rengeteg potenciál van a kocsiban, de az idény első időmérőjéig nem lehetsz biztos benne. Az autó igazán életre kelt, különösen amikor a pálya hőmérséklete csökkent, tudjuk, hogy általában jól érezzük magunkat ilyen körülmények között. Nagyon örülök neki, hogy Kimi is itt van mellettem, hiszen nagy kihívást jelentett a csapat számára, hogy rendbe hozza az autót. Csodálatos munkát végeztek, szóval minden szempontból igazán remek napunk volt” – kezdte az értékelést pályafutása nyolcadik pole pozícióját szerző Russell, aki Melbourne-ben először indulhat az élről, és az első győzelmére hajt a helyszínen.

„Izgatottan várom a versenyt, úgy gondolom, érdekes küzdelmet hozhat. A szurkolók megérdemelnék, hiszen mindig csodálatos itt Melbourne-ben. Köszönöm mindenki nevében a támogatást, remélhetőleg jó futammal szolgálhatunk. Sok korábban egyszerűnek számító dolog, mint a rajt vagy a kerékcsere sokkal nagyobb kihívássá vált a mostani versenygépekkel. A kvalifikáció elején mondtam is a csapatnak, hogy csak sima időmérőnk legyen, nem tudhatjuk, mi fog történni vasárnap. Nyilvánvalóan keményen fogunk dolgozni az éjszaka folyamán. Nagyszerű napot zártunk, és a lehető legjobb helyzetben vagyunk.”

Antonelli mindenekelőtt a szerelők állhatatos munkáját emelte ki, miután nem volt egyszerű dolguk a harmadik szabadedzésen történt autótörése után. „Rendkívül stresszes napom volt. Sajnos a harmadik gyakorláson beleszálltam a falba, de a srácok, a szerelők voltak az igazi hősök ma, hogy újra menetkésszé varázsolták az autót. Még arra sem volt időnk, hogy beállítsuk a gépet, azonnal kigurultam, amint elkészült a kocsi, majd az első sorba kvalifikáltam. Szóval nagyon elégedett vagyok vele. Nem volt könnyű, mélyre kellett ásnom, és legközelebb simább hétvégére lesz szükségem, hiszen a mostani eset határozottan hátráltatott az időmérőn. De még előttünk áll a futam, hogy előre tekinthessünk, és a lehető legjobb eredményt érjük el.”

A Mercedes fölénye megosztotta az ellenfeleket: a második sorba kvalifikáló Leclerc-t meglepte az előny mértéke, míg a baleset miatt Q1-ben búcsúzó Verstappen előzetesen is nagy különbséggel számolt. „Pénteken azt mondtam, hogy fél másodperc a differencia, most nyolc tizedről van szó, ami nagyobb annál, mint amire előzetesen számítottam – jelentette ki a ferraris. – Már a nyitó napon is jelentős különbség volt, de igazán a harmadik edzésen nyűgöztek le. George utolsó gyors köre őrületes erőről tanúskodott. Amikor először megláttam az adatokat, azt hittem, hogy valami nem stimmel, de mint látható, nem így volt, nagyon-nagyon káprázatos.”

Verstappen kicsit sem lepődött meg. „Már Bahreinben is erről beszéltem. Megmondtam, hogy várjuk meg Melbourne-t, és akkor meglátjuk, milyen gyorsak. Szóval számomra egyáltalán nem volt meglepő.”

Az ötödikként záró Piastri ugyan hasonló eredményt várt, kissé meghökkentette, milyen nagy a Mercedes előnye. Amikor arról kérdezték, hogy az eredménye olyan lett, mint amire számított, nem kertelt. „Nagyjából igen. Az viszont kissé meglepett, mennyire elöl jár a Mercedes. Ami minket illet, a harmadik pozíció talán elérhető lett volna. Minden kicsit rázósabb. Picit hozzányúlsz az autóhoz, és egyik körről a másikra több vagy éppen kevesebb erővel gazdálkodhatsz. Nem mindig úgy alakulnak a dolgok, ahogyan számítasz rá. Szóval elég sok tanulnivalónk van a mostani időmérő után, de azt hiszem, nagyjából ott tartunk, ahol gondoltuk.”

A hetedik helyet megszerző Lewis Hamilton eközben értetlenségét fejezte ki a Mercedes erődemonstrációját illetően, és kifejtette a véleményét a sűrítési aránnyal kapcsolatos botrányról is. Mint ismert, a Mercedes egy kiskapunak köszönhetően nagyobb sűrítési arányt tud elérni, és ez egészen június 1-ig nem is változik. A Nemzetközi Automobil-szövetség (FIA) ugyanis csak akkortól vezeti be az új tesztelési előírásokat, és akkor már forró levegőben is meg kell felelniük az alakulatoknak az előírt sűrítési arány tekintetében. A Ferrari brit versenyzője bízik benne, hogy az ellenfél jelenlegi előnye nem a kiskapunak köszönhető.

„Nem igazán értem. A teszten nem mutatták jelét annak, hogy ilyen mértékben fel tudják tekerni a motort, most viszont valahonnan előszedtek extra teljesítményt, és meg kell értenünk, miből ered. Bízom benne, hogy nincs köze a sűrítési arányhoz, remélhetőleg csak tiszta motorerőről van szó, és nekünk egyszerűen jobb munkát kell végeznünk. Ha viszont köze van ennek a sűrítési arányhoz, akkor csalódott leszek, hogy a szövetség mindezt lehetővé tette. Ez nem felel meg a szabályoknak, és arra fogom ösztönözni a csapatomat, hogy ugyanígy járjunk el, hogy erősebbé váljunk.”

Amikor Hamiltont szembesítették, hogy június 1-jével változik az ellenőrzési metódus, jelezte, az már késő. Jelen állás szerint az év nyolcadik futamán lépne életbe az új szabály, ám a közel-keleti konfliktus miatt nem kizárt, hogy mindössze öt hétvégén élhet a Mercedes előnye, hiszen a legfrissebb hírek szerint nem fogják pótolni a Bahreini és a Szaúdi Nagydíjat, ha nem tudják megrendezni. „Addigra vége a szezonodnak. Nos, vége azért még nincs, de hét versenyhétvége és néhány hónap alatt rengeteg pontot veszítesz, ha egy másodperc a hátrányod az időmérőn.”

AUSZTRÁL NAGYDÍJ, AZ IDŐMÉRŐ VÉGEREDMÉNYE 1. George Russell brit Mercedes 1:18.518 2. Kimi Antonelli olasz Mercedes 1:18.811 3. Isack Hadjar francia Red Bull-Ford 1:19.303 4. Charles Leclerc monacói Ferrari 1:19.327 5. Oscar Piastri ausztrál McLaren-Mercedes 1:19.380 6. Lando Norris brit McLaren-Mercedes 1:19.475 7. Lewis Hamilton brit Ferrari 1:19.478 8. Liam Lawson új-zélandi Racing Bulls-Ford 1:19.994 9. Arvid Lindblad brit Racing Bulls-Ford 1:21.247 10. Gabriel Bortoleto brazil Audi mért kör nélkül 11. Nico Hülkenberg német Audi 1:20.303 12. Oliver Bearman brit Haas-Ferrari 1:20.311 13. Esteban Ocon francia Haas-Ferrari 1:20.491 14. Pierre Gasly francia Alpine-Mercedes 1:20.501 15. Alexander Albon thaiföldi Williams-Mercedes 1:20.941 16. Franco Colapinto argentin Alpine-Mercedes 1:21.270 17. Fernando Alonso spanyol Aston Martin-Honda 1:21.969 18. Sergio Pérez mexikói Cadillac-Ferrari 1:22.605 19. Valtteri Bottas finn Cadillac-Ferrari 1:23.244 20. Max Verstappen holland Red Bull-Ford - 21. Carlos Sainz Jr. spanyol Williams-Marcedes - 22. Lance Stroll kanadai Aston Martin-Honda -