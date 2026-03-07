Strade Bianche: svájci siker a nőknél, több esélyes eltévedés miatt szállt el

A 133 kilométer hosszú női versenyen döntő jelentőségű volt, hogy 33 kilométerrel a cél előtt az élbolyt egyperces lemaradással követő, számos esélyest magában foglaló üldözőcsoport egy motorost követve letért az útvonalról, ezzel több mint másfél percet veszített és kiszállt az elsőségért folyó küzdelemből.

Az utolsó négy kilométerhez egy nyolcfős élcsoport ért el együtt, a csoportot szétszakító sienai meredek emelkedőt kibírta három riválisával Chabbey, a főtérhez vezető lejtő kulcsfontosságú balkanyarjában pedig negyedikként befordulva kihasználta riválisai elfékezését. Így a lengyel Katarzyna Niewiadomát és német csapattársát, Franziska Kochot megelőzve diadalmaskodott.

A férfiaknál ezen a versenyen kezdi az idényt a világbajnok Tadej Pogacar, a mezőnyben ott van Valter Attila (Bahrain-Victorious), aki 2022-ben negyedik, 2023-ban ötödik volt, illetve az ettől az idénytől magyar színekben prokontinentális bejegyzésű MBH Bank CSB Telecom Fort színeiben a magyar bajnok Dina Márton, aki 2022 után tér vissza a versenyre.