Australian Open: Szabalenka és Gauff is magabiztos győzelemmel jutott be a harmadik fordulóba

A melbourne-i viadal 2023 és 2024-es győztese, Arina Szabalenka a második mérkőzését is két szettben nyerte meg, ezúttal Paj Cso-hszüant győzte le.

A fehérorosz klasszis 5:0-val indította a meccset, ám a korábbi top százas, a világranglistán jelenleg csak a 702. helyen álló kínai azonban egymás után három játékot is megnyert, mielőtt esélyesebb ellenfele lezárta volna a játszmát.

Szabalenka a második játszmában már csak egy játékot engedélyezett ellenfelének, és az első meccslabdája értékesítésével meg is nyerte a mérkőzést. A következő körben az osztrákok honosított orosz játékosa, Anastasia Potapova lesz az ellenfele.

Coco Gauff az egymást követő negyedik évben is eljutott az Australian Open harmadik fordulójába. A harmadik helyen kiemelt amerikai jól kezdett az első fordulóban Venus Williamst legyőző Olga Danilovics ellen, a szerb csak 5:0 után tudott két játékot nyerni, mielőtt Gauff játszmaelőnybe került. A második szettben Danilovicsnak bréklabdája sem volt, Gauff pedig két játékot is megnyert fogadóként, így várhatja a Hailey Baptiste elleni harmadik fordulót.

A Gálfi Dalmát búcsúztató Clara Tauson Polina Kudermetova ellen is nyert, ő Victoria Mboko ellen folytatja szereplését. A Bondár Annát legyőző Zeynep Sönmez Julija Putyincevával csap össze a harmadik körben.

AUSTRALIAN OPEN, MELBOURNE (111 500 000 ausztrál dollár, kemény pálya)

NŐI EGYES, 2. FORDULÓ

Szabalenka (fehérorosz, 1.)–Paj Cso-hszüan (kínai) 6:3, 6:1

Gauff (amerikai, 3.)–Danilovics (szerb) 6:2, 6:2

Andrejeva (orosz, 8.)–Szakkari (görög) 6:0, 6:4

Szvitolina (ukrán, 12.)–Klimavicová (lengyel) 7:5, 6:1

Tauson (dán, 14.)–P. Kudermetova (üzbég) 6:3, 3:6, 7:5

Mboko (kanadai, 17.)–McNally (amerikai) 6:4, 6:3

Snajgyer (orosz, 23.)–Gibson (ausztrál) 3:6, 7:5, 6:3

Potapova (osztrák)–Raducanu (brit) 7:6 (7–3), 6:2

Sönmez (török)–Bondár (magyar) 6:2, 6:4

Putyinceva (kazah)–Jacquemot (francia) 6:2, 6:1

Baptiste (amerikai)–Hunter (ausztrál) 6:2, 6:1

Ruse (román)–Tomljanovic (ausztrál) 6:4, 6:4

Linette (lengyel)–Li (amerikai) 6:3, 6:3